Dzień Kobiet w Westfield Mokotów. Wsparcie zamiast kwiatów

Potrzeby fizjologiczne kobiet są naturalną częścią życia i powinny być traktowane z należytą uwagą w przestrzeni komercyjnej.
Z okazji 8 marca Westfield Mokotów podejmuje inicjatywę, której celem jest poprawa komfortu życia kobiet oraz łamanie tabu związanego z menstruacją.
Wspólnie z partnerami centrum realizuje projekt łączący wsparcie materialne z szeroko zakrojoną edukacją zdrowotną. Działania te mają na celu zwrócenie uwagi na codzienne wyzwania, z jakimi mierzą się dziewczęta i kobiety w sferze publicznej i prywatnej.
Jednym z kluczowych elementów akcji jest ułatwienie dostępu do artykułów higienicznych. W damskich toaletach na terenie centrum pojawiły się specjalne dyspensery z produktami marki Your KAYA. Ma to być sygnał, że potrzeby fizjologiczne kobiet są naturalną częścią życia i powinny być traktowane z należytą uwagą w przestrzeni komercyjnej.
Dodatkowo, 7 marca zaplanowano akcję samplingową, podczas której klientki będą mogły otrzymać próbki produktów i porozmawiać o świadomej pielęgnacji oraz zdrowiu.
Projekt wykracza poza mury samego centrum handlowego i obejmuje wybrane placówki na Mokotowie. W ramach długofalowej strategii wsparcia lokalnej społeczności, zapasy środków higienicznych trafią między innymi do LO im. J. Bema, LO im. Kazimierza Wielkiego, Domu Kultury Kadr oraz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Pomoc otrzyma również Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22.
Takie działanie ma na celu walkę z wykluczeniem menstruacyjnym i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom w trudniejszej sytuacji materialnej.
Ważnym punktem programu są spotkania edukacyjne prowadzone przez fundację Akcja Menstruacja. W wybranych miejscach odbędą się warsztaty pod hasłem „Aktywność fizyczna i menstruacja”. Ich celem jest pokazanie, że miesiączka nie musi być barierą wykluczającą z uprawiania sportu czy codziennych aktywności.
Organizatorzy podkreślają, że rzetelna wiedza buduje u młodych kobiet poczucie sprawczości i pomaga w przełamywaniu szkodliwych stereotypów.