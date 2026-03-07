Dzień Kobiet w Westfield Mokotów. Wsparcie zamiast kwiatów

Dodatkowo, 7 marca zaplanowano akcję samplingową, podczas której klientki będą mogły otrzymać próbki produktów i porozmawiać o świadomej pielęgnacji oraz zdrowiu.

Wsparcie dla lokalnych szkół i szpitali

Projekt wykracza poza mury samego centrum handlowego i obejmuje wybrane placówki na Mokotowie. W ramach długofalowej strategii wsparcia lokalnej społeczności, zapasy środków higienicznych trafią między innymi do LO im. J. Bema, LO im. Kazimierza Wielkiego, Domu Kultury Kadr oraz Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Pomoc otrzyma również Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22.

Takie działanie ma na celu walkę z wykluczeniem menstruacyjnym i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom w trudniejszej sytuacji materialnej.

Warsztaty edukacyjne o aktywności fizycznej

Ważnym punktem programu są spotkania edukacyjne prowadzone przez fundację Akcja Menstruacja. W wybranych miejscach odbędą się warsztaty pod hasłem „Aktywność fizyczna i menstruacja”. Ich celem jest pokazanie, że miesiączka nie musi być barierą wykluczającą z uprawiania sportu czy codziennych aktywności.

Organizatorzy podkreślają, że rzetelna wiedza buduje u młodych kobiet poczucie sprawczości i pomaga w przełamywaniu szkodliwych stereotypów.