Życie Warszawy
Dzień Kobiet w Westfield Mokotów. Wsparcie zamiast kwiatów

Publikacja: 07.03.2026 09:59

Potrzeby fizjologiczne kobiet są naturalną częścią życia i powinny być traktowane z należytą uwagą w przestrzeni komercyjnej.

Foto: AdobeStock

M.B.
Zamiast tradycyjnych goździków, warszawskie centrum handlowe stawia na konkretną pomoc. We współpracy z marką Your KAYA i fundacją Akcja Menstruacja, placówka promuje zdrowie, edukację oraz zapewnia bezpłatny dostęp do środków higienicznych.

Z okazji 8 marca Westfield Mokotów podejmuje inicjatywę, której celem jest poprawa komfortu życia kobiet oraz łamanie tabu związanego z menstruacją.

Wspólnie z partnerami centrum realizuje projekt łączący wsparcie materialne z szeroko zakrojoną edukacją zdrowotną. Działania te mają na celu zwrócenie uwagi na codzienne wyzwania, z jakimi mierzą się dziewczęta i kobiety w sferze publicznej i prywatnej.

Darmowe produkty w toaletach i na pasażu

Jednym z kluczowych elementów akcji jest ułatwienie dostępu do artykułów higienicznych. W damskich toaletach na terenie centrum pojawiły się specjalne dyspensery z produktami marki Your KAYA. Ma to być sygnał, że potrzeby fizjologiczne kobiet są naturalną częścią życia i powinny być traktowane z należytą uwagą w przestrzeni komercyjnej.

Dodatkowo, 7 marca zaplanowano akcję samplingową, podczas której klientki będą mogły otrzymać próbki produktów i porozmawiać o świadomej pielęgnacji oraz zdrowiu.

