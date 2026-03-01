Depresja i skłonności samobójcze. Jak Warszawa wspiera zdrowie psychiczne młodzieży?

Uczniowie z trudnościami korzystają ze wsparcia w 24 poradniach psychologiczno-pedagogicznych o zasięgu dzielnicowym oraz w 4 specjalistycznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych o zasięgu ogólnowarszawskim.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Warszawie

W poradniach zatrudnieni są specjaliści: psycholodzy (diagności, psychoterapeuci – indywidualni i rodzinni oraz trenerzy umiejętności psychologicznych), pedagodzy (diagności, specjaliści terapii pedagogicznej), terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi oraz pedagodzy specjalni, którzy świadczą pomoc dzieciom i młodzieży.

Diagnozują ich poziom rozwoju, możliwości i potrzeby, pomagają w efektywnym uczeniu się, rozwijają umiejętności skutecznego rozwiązywania konfliktów i problemów. Wspierają też rodziców i nauczycieli w działaniach wychowawczych i edukacyjnych. Wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne na terenie całego miasta świadczą bieżącą pomoc w sytuacjach kryzysowych.

W części poradni psychologiczno-pedagogicznych pracują interwenci kryzysowi, po ukończonych studiach/kursach z tego zakresu, w tym interwencji kryzysowej wobec osób zagrożonych samobójstwem. Specjaliści z poradni w ramach ścisłej współpracy ze szkołami podejmują działania z zakresu profilaktyki, także na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym, samobójstwom oraz w miarę potrzeb podejmują interwencje kryzysowe w szkołach.

„Na uwagę zasługuje praca terapeutyczna z uczniem i jego rodziną prowadzona w 4 specjalistycznych poradniach psychologiczno–pedagogicznych będących w nadzorze Biura Edukacji” – napisała wiceprezydent Kaznowska.

W Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” opieką psychologiczno-pedagogiczną objęta jest młodzież po próbach samobójczych, z zaburzeniami zachowania (ADHD), psychozami, zaburzeniami łaknienia (anoreksja, bulimia), zaburzeniami osobowości, zaburzeniami adaptacji, depresją, schizofrenią.

Stosowane są różne formy pomocy jak:

psychoterapia indywidualna dla młodzieży,

terapia grupowa,

terapia rodzin,

grupy wsparcia dla rodziców,

superwizje dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych;

Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” – udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i ich rodzinom, w której prowadzone są grupy socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne, grupy edukacyjno-rozwojowe, warsztaty, psychoterapia indywidualne warsztaty dla rodziców, szkolenia, superwizje dla nauczycieli;

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”, specjalizuje się w pomocy dorosłym – rodzicom, opiekunom, nauczycielom i wychowawcom dzieci do 18 roku życia z terenu m.st. Warszawy.

Poradnia oferuje:

konsultacje;

wsparcie;

terapię indywidualną i par;

warsztaty edukacyjne;

grupy wsparcia;

szkolenia.

Pomoc uzyskują dorośli którzy napotykają problemy wychowawcze i edukacyjnymi dzieci. W poradni działa grupa wsparcia dla rodziców dzieci z ADHD i zespołem Aspergera.

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” świadczy różnorodne formy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, ze szczególnym uwzględnieniem wad wzroku, słuchu i zaburzeń mowy oraz ich rodzinom, opiekunom i nauczycielom.

Od wielu lat w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „TOP” działa Młodzieżowy Telefon Zaufania. Psycholodzy pełnią stały dyżur telefoniczny we wtorki, środy i piątki oraz monitorują skrzynkę e-mail [email protected].

„Od 17 lat miasto co roku przeznacza dodatkowe środki finansowe na poszerzanie i uzupełnianie działalności poradni, odpowiednio do najaktualniejszych potrzeb klientów oraz w ramach podejmowania działań innowacyjnych - granty. W ostatnich edycjach grantów za priorytetowe uznano działania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Dofinansowano działania warszawskich poradni na łączną kwotę: rok 2023 – ponad 600 tys. zł, rok 2022 – ponad 300 tys. zł, rok 2024 – 100 tys. zł, rok - 2025 r. - 200 tys. Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach 18 edycji grantów. Jednym z priorytetów jest budowanie odporności psychicznej dzieci i młodzieży” – relacjonuje wiceprezydent.

Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Warszawa prowadzi 7 młodzieżowych ośrodków socjoterapii dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zagrożonej niedostosowaniem społecznym, doświadczonej niepowodzeniami szkolnymi. Często są to uczniowie ze stwierdzonymi zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi.

Misją tych placówek jest pomoc w przezwyciężeniu trudności i wyzwań, które napotyka młodzież, poprzez wsparcie socjoterapeutyczne i terapeutyczne, przygotowujące ich do dorosłego życia.

Jednostką miejską wyspecjalizowaną w podejmowaniu interwencji, a także udzielającej wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysów emocjonalnych i zagrożeń życia jest Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który prowadzi interwencje kryzysowe i krótkoterminową pomoc psychologiczną dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, warsztaty psychoedukacyjne i grupy wsparcia, wzmacniające kompetencje emocjonalne; wsparcie i szkolenia dla kadry pracującej w instytucjonalnej pieczy zastępczej, współpracę z miejskim Zespołem ds. Interwencji Kryzysowej przy szkołach w sytuacjach samobójstw lub prób samobójczych oraz całodobowy telefon interwencyjny dla dorosłych mieszkańców Warszawy w kryzysie suicydalnym (511 200 200), dostępny również dostępny dla osób niepełnoletnich w sytuacji zgłoszenia kryzysu.

Działania WOIK stanowią element miejskiego systemu wsparcia psychologicznego i prewencji zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży.

Od 2009 roku przy Biurze Edukacji działa Zespół ds. interwencji kryzysowej. Tworzą go psycholodzy i pedagodzy, którzy zostali przygotowani do szybkiego i skutecznego uruchamiania procedur kryzysowych oraz niezwłocznego i skutecznego działania w sytuacji kryzysowej, w tym również w przypadku próby samobójczej czy samobójstwa ucznia. Interwent pomaga w tworzeniu i realizacji planu działania, wzmacnia wychowawczą rolę nauczycieli, podejmuje pracę z osobami zaangażowanymi w kryzys. Interwenci udzielają specjalistycznej pomocy psychologicznej całej społeczności szkolnej w sytuacjach kryzysowych mających miejsce w szkołach m. in. po nagłych wypadkach, próbach samobójczych.

Urząd miasta korzysta też ze wsparcia organizacji pozarządowych, których programy są uzupełnieniem ważnych działań miasta w sferze edukacji, oświaty i wychowania. Warszawa finansuje projekty, których celem jest wzmocnienie kompetencji psychospołecznych młodzieży, wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa młodzieży w grupie rówieśniczej.

Realizowane są projekty mające na celu przekazanie wiedzy na temat współpracy, samoregulacji. Pojawiły się także projekty realizowane we współpracy z pedagogami oraz popularyzatorami bezpieczeństwa i prywatności w sieci, badaczami wykorzystania mediów społecznościowych.

Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

„Istotne jest podjęcie działań rozwijających umiejętności reagowania na wszelkie przejawy przemocy, w tym przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy oraz uczących skutecznych metod przeciwdziałania problemowi przemocy i radzenia sobie z agresją i hejtem. Celem podejmowanych działań jest także wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej poprzez rozwijanie ich umiejętności asertywnej obrony oraz dostarczenie wsparcia psychologicznego” – napisała wiceprezydent Kaznowska.

Warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne świadczące pomoc dzieciom działają w ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom, która udziela kompleksowej pomocy dzieciom zagrożonym wykorzystywaniem seksualnym oraz ich rodzinom. Działania sieci koncentrują się na ochronie najmłodszych i zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy.

W ramach sieci dzieci i ich rodziny są wspierane przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, organizacji pozarządowych oraz z Centrum Neuropsychiatrii Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Jednostką koordynującą działania jest Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”.

Działalność wychowawczo-profilaktyczną szkół wspiera Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń (WCIES), organizując różne formy doskonalenia nauczycieli, pogłębiające ich wiedzę i kompetencje wychowawcze. W zróżnicowanej ofercie znajdują się kursy doskonalące, seminaria, warsztaty, konsultacje i inne formy doskonalenia nauczycieli ukierunkowane na bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży. Realizowane są szkolenia w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, w tym depresji.

„W odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży w Warszawie powstają file poradni psychologiczno-pedagogicznych. W ostatnich latach powstały 4 takie miejsca i trwają prace nad utworzeniem kolejnych. Ponadto o ok. 50 etatów wzrosła liczba specjalistów zatrudnianych w warszawskich poradniach w ostatnich 4 latach” – napisała wiceprezydent Kaznowska.

Dodała, że z inicjatywy władz Warszawy oraz w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców już po raz trzeci od 21 do 29 marca 2026 r. zorganizowany zostanie „Tydzień Zdrowia Psychicznego”. Na terenie całego miasta odbędą się różne działania dotyczące dbałości o zdrowie psychiczne. W inicjatywę zaangażowały się jednostki systemu oświaty oraz placówki ochrony zdrowia.

Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego jest okazją, by poruszyć istotne tematy związane z naszym samopoczuciem i emocjami, profilaktyką i rozpoznawaniem symptomów zaburzeń. Działania obejmą różnorodne formy wsparcia w zakresie holistycznie rozumianego zdrowia psychicznego.

W ramach WTZP w jednostkach systemy oświaty, głównie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych odbędzie się ponad 150 różnych inicjatyw – webinarów, wykładów, spotkań, konsultacji, warsztatów i spektakli. Oferta jest skierowana dla różnych grup odbiorców: dorosłych, dzieci i młodzieży.

Miasto realizuje też m.in. Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024–2030, który został przyjęty przez Radę m.st. Warszawy i jest kontynuacją wcześniejszych edycji. Program ten ma charakter strategiczno-operacyjny i obejmuje zarówno profilaktykę, promocję zdrowia psychicznego, jak i dostęp do opieki terapeutycznej i psychiatrycznej. Celem jest m.in. wdrażanie narzędzi do obserwacji i przeciwdziałania zaburzeniom psychicznym oraz świadczenie pomocy adekwatnej do potrzeb mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.