Jak zadbać o zdrowie i przetrwać kryzys? Darmowe badania, pierwsza pomoc i plecak ewakuacyjny na Woli

Wydarzenie jest wspólną inicjatywą lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych i partnerów, działających na rzecz mieszkańców dzielnicy. Jego celem jest kompleksowe wsparcie w obszarach profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa obywatelskiego. Rodzinny piknik wzbogacą praktyczne warsztaty i konsultacje, które mogą okazać się kluczowe w codziennym życiu.
Głównym filarem wydarzenia jest bezpłatna profilaktyka zdrowotna. Odwiedzający będą mogli skorzystać z szeregu badań i konsultacji, które pozwolą na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń. W ofercie znajdą się pomiary ciśnienia krwi i poziomu glukozy, a także niezwykle ważny instruktaż samobadania piersi i jąder, przeprowadzany na specjalistycznych fantomach. To okazja, aby pod okiem ekspertów nauczyć się, jak dbać o swoje ciało.
Mieszkańcy będą mogli również zasięgnąć bezpłatnych porad od lekarzy i specjalistów. Będą dostępne konsultacje z dermatologiem, internistą oraz fizjoterapeutą. Nie zabraknie również wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia i zbilansowanego odżywiania, które stanowią fundament dobrego samopoczucia.
W obliczu współczesnych wyzwań geopolitycznych, Miasteczko kładzie szczególny nacisk na praktyczne przygotowanie do sytuacji kryzysowych. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z nauki pierwszej pomocy, które odbędą się z wykorzystaniem fantomów. To wiedza, która może uratować życie w nagłej sytuacji.
Równie istotnym elementem będzie instruktaż dotyczący przygotowania plecaka ewakuacyjnego. Uczestnicy dowiedzą się, co powinno znaleźć się w takim zestawie i jak go skompletować, aby być gotowym na nieprzewidziane zdarzenia. Te elementy Miasteczka stanowią bezpośrednią odpowiedź na potrzeby społeczeństwa w zakresie poczucia bezpieczeństwa i zdolności do samodzielnego radzenia sobie w trudnych warunkach.
Miasteczko Pomocowo-Zdrowotne to także przestrzeń do rozmów o zdrowiu psychicznym i opiece społecznej. Rodzice i opiekunowie otrzymają fachowe porady dotyczące wsparcia psychicznego dzieci. Seniorzy i ich rodziny będą mogli skorzystać z konsultacji w zakresie problemów z pamięcią, choroby Alzheimera oraz demencji.
Odwiedzający zostaną także poinformowani o opiece paliatywnej dostępnej w ramach NFZ oraz o ofercie pomocy skierowanej do rodzin z dziećmi i osób starszych. W Miasteczku zaprezentowane zostaną również inicjatywy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Dla osób szukających chwili relaksu i kreatywności, przygotowano warsztaty rękodzielnicze, w tym wspólne wyplatanie bransoletek.
Organizatorzy zadbali o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Dzieci będą mogły bawić się w specjalnej strefie, gdzie czekać będzie malowanie buziek, zabawy sensoryczne i bańki mydlane. To sprawia, że Miasteczko jest wydarzeniem rodzinnym, które w przystępny sposób łączy zabawę z edukacją.
Do Miasteczka Pomocowo-Zdrowotnego zapraszają liczne podmioty, takie jak Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola, Szpital Wolski im. dr. Anny Gostyńskiej, Stowarzyszenie Ochotnicza Obrona Cywilna, Centrum Medyczne Damian, Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej oraz wiele innych, co podkreśla szeroki zakres i wysoki poziom oferowanych usług. To wyjątkowa szansa, by w jednym miejscu skorzystać z bogatej oferty pomocowej i profilaktycznej, a także przygotować się na wyzwania, jakie niesie przyszłość.