Życie Warszawy

Jak zadbać o zdrowie i przetrwać kryzys? Darmowe badania, pierwsza pomoc i plecak ewakuacyjny na Woli

Publikacja: 18.09.2025 10:35

Celem wydarzenia jest kompleksowe wsparcie w obszarach profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa o

Celem wydarzenia jest kompleksowe wsparcie w obszarach profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa obywatelskiego

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Mieszkańcy i mieszkanki Woli będą mieli okazję do zadbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo w jednym miejscu. 20 września 2025 roku, na skwerze za Kościołem św. Karola Boromeusza, powstanie Miasteczko Pomocowo-Zdrowotne, będące doskonałą platformą do zdobycia praktycznej wiedzy, która w obecnych, niepewnych czasach jest cenniejsza niż kiedykolwiek.

Wydarzenie jest wspólną inicjatywą lokalnych instytucji, organizacji pozarządowych i partnerów, działających na rzecz mieszkańców dzielnicy. Jego celem jest kompleksowe wsparcie w obszarach profilaktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa obywatelskiego. Rodzinny piknik wzbogacą praktyczne warsztaty i konsultacje, które mogą okazać się kluczowe w codziennym życiu.

Serce Miasteczka – profilaktyka i zdrowie na wyciągnięcie ręki

Głównym filarem wydarzenia jest bezpłatna profilaktyka zdrowotna. Odwiedzający będą mogli skorzystać z szeregu badań i konsultacji, które pozwolą na wczesne wykrycie potencjalnych zagrożeń. W ofercie znajdą się pomiary ciśnienia krwi i poziomu glukozy, a także niezwykle ważny instruktaż samobadania piersi i jąder, przeprowadzany na specjalistycznych fantomach. To okazja, aby pod okiem ekspertów nauczyć się, jak dbać o swoje ciało.

Mieszkańcy będą mogli również zasięgnąć bezpłatnych porad od lekarzy i specjalistów. Będą dostępne konsultacje z dermatologiem, internistą oraz fizjoterapeutą. Nie zabraknie również wskazówek dotyczących zdrowego stylu życia i zbilansowanego odżywiania, które stanowią fundament dobrego samopoczucia.

Bezpieczeństwo w praktyce – edukacja na rzecz obrony cywilnej

W obliczu współczesnych wyzwań geopolitycznych, Miasteczko kładzie szczególny nacisk na praktyczne przygotowanie do sytuacji kryzysowych. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach z nauki pierwszej pomocy, które odbędą się z wykorzystaniem fantomów. To wiedza, która może uratować życie w nagłej sytuacji.

Równie istotnym elementem będzie instruktaż dotyczący przygotowania plecaka ewakuacyjnego. Uczestnicy dowiedzą się, co powinno znaleźć się w takim zestawie i jak go skompletować, aby być gotowym na nieprzewidziane zdarzenia. Te elementy Miasteczka stanowią bezpośrednią odpowiedź na potrzeby społeczeństwa w zakresie poczucia bezpieczeństwa i zdolności do samodzielnego radzenia sobie w trudnych warunkach.

