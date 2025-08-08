Pierwsi lekarze ukończą Collegium Medicum UKSW

We wrześniu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) odbędzie się uroczysta graduacja pierwszego rocznika absolwentów kierunku lekarskiego. Prowadzi go Wydział Medyczny Collegium Medicum.



W roku akademickim 2024/2025 na kierunku lekarskim UKSW ukończyło naukę 117 przyszłych lekarzy oraz 31 studentów kierunku pielęgniarskiego.

Reklama

Pierwsze dyplomy lekarskie na UKSW

Tym samym po raz pierwszy w historii uczelni to właśnie UKSW będzie wydawać dyplomy lekarzy. Rektor UKSW, ks. prof. Ryszard Czekalski, osobiście podpisał dyplomy ukończenia studiów przez absolwentów, podkreślając rangę tego wydarzenia.

– To nie tylko osobisty sukces naszych absolwentów, ale również ogromne osiągnięcie i krok naprzód dla całej uczelni – mówi rektor Czekalski. – Medycyna jest dziedziną niezwykle potrzebną, szczególnie obecnie, gdy zmagamy się z niedoborem kadr medycznych. Uruchomienie kierunku lekarskiego było dla UKSW dużym wyzwaniem, ale z pełnym zaangażowaniem sprostaliśmy temu zadaniu. Nadal pracujemy nad podnoszeniem jakości kształcenia, rozwojem badań naukowych oraz umacnianiem współpracy z oddziałami klinicznymi – dodaje.

Specjaliści medyczni z UKSW

Jak podkreślają władze UKSW, powstanie i rozwój Wydziału Medycznego to ważny element strategii uczelni, zmierzający do kształcenia wykwalifikowanych specjalistów medycznych, którzy będą mogli nieść pomoc i wsparcie pacjentom na najwyższym poziomie. Absolwenci z pierwszego rocznika lekarskiego UKSW opuszczają mury uczelni gotowi do podjęcia ważnej misji – ratowania zdrowia i życia innych.