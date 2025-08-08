15.9°C
Życie Warszawy

Pierwsi lekarze ukończą Collegium Medicum UKSW

Publikacja: 08.08.2025 07:45

W roku akademickim 2024/2025 na kierunku lekarskim UKSW ukończyło naukę 117 przyszłych lekarzy oraz

Foto: UKSW

rbi
We wrześniu na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW) odbędzie się uroczysta graduacja pierwszego rocznika absolwentów kierunku lekarskiego. Prowadzi go Wydział Medyczny Collegium Medicum.

Pierwsze dyplomy lekarskie na UKSW

Tym samym po raz pierwszy w historii uczelni to właśnie UKSW będzie wydawać dyplomy lekarzy. Rektor UKSW, ks. prof. Ryszard Czekalski, osobiście podpisał dyplomy ukończenia studiów przez absolwentów, podkreślając rangę tego wydarzenia.

