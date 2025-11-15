15 listopada 1915 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego z polskim jako językiem wykładowym. Na pamiątkę tamtych wydarzeń uczelnia obchodzi Dzień Politechniki Warszawskiej.



Początki Dnia Politechniki Warszawskiej sięgają roku 2005, kiedy to Senat uczelni przyjął Uchwałę w sprawie obchodów Odrodzenia 90-lecia Politechniki Warszawskiej i ustanowienia Dnia Politechniki Warszawskiej. Dokument został podpisany przez ówczesnego Rektora PW prof. Włodzimierza Kurnika.

„W dniu 15 listopada 1915 r. Politechnika Warszawska, której tradycje sięgają 1826 roku, wznowiła trwającą nieprzerwanie do dnia dzisiejszego działalność pod obecną nazwą i z polskim językiem wykładowym. Biorąc pod uwagę doniosłość tego wydarzenia Senat Politechniki Warszawskiej postanawia uczcić dziewięćdziesiątą rocznicę odrodzenia Uczelni uroczystościami i wydarzeniami (…). Ponadto Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie §21 ust. 2 Statutu PW, ustanawia Dzień Politechniki Warszawskiej jako święto społeczności akademickiej, obchodzone corocznie 15 listopada począwszy od 2006 roku” – czytamy w uchwale.

Główne uroczystości Dnia Politechniki Warszawskiej

W tym roku to będzie szczególny Dzień Politechniki Warszawskiej, bo przypadający w czasie świętowania 200-lecia uczelni. Główne obchody zaplanowano na 17 listopada. Centralnym wydarzeniem będzie uroczyste posiedzenie Senatu, które odbędzie się o godz. 10.00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Okolicznościowe przemówienie wygłosi Rektor prof. Krzysztof Zaremba. Wręczone zostaną Medale Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy Professor Emeritus Politechniki Warszawskiej, Nagroda Dobroczynności oraz Medal Młodego Uczonego.

O godz. 16.00 Politechnika uczci pamięć studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy w latach 1918–1920 zginęli w walkach o niepodległość naszego kraju. Najpierw odbędzie się Apel Poległych, a następnie złożone zostaną kwiaty pod tablicami znajdującymi się w Dużej Auli Gmachu Głównego.