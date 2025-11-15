1.8°C
1020.2 hPa
Życie Warszawy

Dzień Politechniki Warszawskiej

Publikacja: 15.11.2025 16:54

W tym roku to jest szczególny Dzień Politechniki Warszawskiej, bo przypadający w czasie świętowania

W tym roku to jest szczególny Dzień Politechniki Warszawskiej, bo przypadający w czasie świętowania 200-lecia uczelni

Foto: Adobe Stock

rbi
15 listopada 1915 r. na Politechnice Warszawskiej odbyła się inauguracja pierwszego roku akademickiego z polskim jako językiem wykładowym. Na pamiątkę tamtych wydarzeń uczelnia obchodzi Dzień Politechniki Warszawskiej.

Początki Dnia Politechniki Warszawskiej sięgają roku 2005, kiedy to Senat uczelni przyjął Uchwałę w sprawie obchodów Odrodzenia 90-lecia Politechniki Warszawskiej i ustanowienia Dnia Politechniki Warszawskiej. Dokument został podpisany przez ówczesnego Rektora PW prof. Włodzimierza Kurnika.

„W dniu 15 listopada 1915 r. Politechnika Warszawska, której tradycje sięgają 1826 roku, wznowiła trwającą nieprzerwanie do dnia dzisiejszego działalność pod obecną nazwą i z polskim językiem wykładowym. Biorąc pod uwagę doniosłość tego wydarzenia Senat Politechniki Warszawskiej postanawia uczcić dziewięćdziesiątą rocznicę odrodzenia Uczelni uroczystościami i wydarzeniami (…). Ponadto Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie §21 ust. 2 Statutu PW, ustanawia Dzień Politechniki Warszawskiej jako święto społeczności akademickiej, obchodzone corocznie 15 listopada począwszy od 2006 roku” – czytamy w uchwale.

Główne uroczystości Dnia Politechniki Warszawskiej

W tym roku to będzie szczególny Dzień Politechniki Warszawskiej, bo przypadający w czasie świętowania 200-lecia uczelni. Główne obchody zaplanowano na 17 listopada. Centralnym wydarzeniem będzie uroczyste posiedzenie Senatu, które odbędzie się o godz. 10.00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Okolicznościowe przemówienie wygłosi Rektor prof. Krzysztof Zaremba. Wręczone zostaną Medale Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy Professor Emeritus Politechniki Warszawskiej, Nagroda Dobroczynności oraz Medal Młodego Uczonego.

Polecane
Politechniczny spin-off XY-Sensing podpisał list intencyjny z Westberi oraz SOIO (School of Informat
współpraca z biznesem
Politechnika Warszawska sprzedaje technologie

O godz. 16.00 Politechnika uczci pamięć studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy w latach 1918–1920 zginęli w walkach o niepodległość naszego kraju. Najpierw odbędzie się Apel Poległych, a następnie złożone zostaną kwiaty pod tablicami znajdującymi się w Dużej Auli Gmachu Głównego.

Reklama
Reklama

Na godz. 17.00 zaplanowano Galę Złotej Księgi. Uczestnicy spotkają się w Małej Auli Gmachu Głównego i uhonorujemy absolwentów PW, którzy mogą się poszczycić wybitnymi osiągnięciami zawodowymi – laureaci otrzymają dyplomy i statuetki Złotej Księgi.

Świętowanie przy dźwiękach muzyki

Muzycznym uzupełnieniem obchodów Dnia PW będą koncerty zespołów artystycznych.

16 listopada o godz. 18.00 w Filharmonii Narodowej odbędzie się koncert inauguracyjny 200-lecia Politechniki Warszawskiej – Galowy Koncert Chór Akademickiego PW, który świętuje swoje 25-lecie. W programie najpiękniejsze fragmenty dzieł wokalno-instrumentalnych W. A. Mozarta, J. Haydna, J. S. Bacha i G. F. Händla, a także „Glorificamus” Bartosza Kowalskiego (prawykonanie). Wystąpią Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej.

Polecane
Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna planują wymieniać się wiedzą, doświadczeniami
współpraca badawcza
Politechnika i WAT wspólnie dla technologii kwantowych

18 listopada specjalne koncerty (aż dwa: o godz. 17.00 i o godz. 20.00) z cyklu „Wielka Muzyka w Małej Auli” dadzą soliści, zespół muzyczny Nutki z Kropka i Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej The Engineers Band. W programie śpiewogra „Diabelska Rozgrywka, czyli Agent Dołu”, z muzyką Zbigniewa Łapińskiego, librettem Marcina Wolskiego i pod kierownictwem artystycznym Dariusza Łapińskiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Spin-off XY-Sensing z Politechniki Warszawskiej podpisał list intencyjny z Westberi oraz SOIO (Schoo
innowacje

Naukowe produkty uboczne. Spin-offy na PW i UW

Zapisy do akcji „Zima w mieście" 2026 zostaną uruchomione za pośrednictwem elektronicznego systemu z
Edukacja

Ruszają zapisy do akcji „Zima w mieście" 2026

Obiad za 8 zł czy za 25? Szokujące różnice w warszawskich stołówkach
dożywianie

Obiady w warszawskich szkołach coraz droższe. Mokotów bije rekordy

Uroczyste otwarcie Domu Studenckiego Pineska
studenci

Więcej miejsc w akademikach. „Pineska” otwarta po remoncie

W stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracuje ponad 30 tys. nauczycieli ora
statystyka

Warszawska oświata w liczbach. Ile mamy szkół, ile przedszkoli, a ile schronisk?

Na Uniwersytecie Warszawskim powstał pierwszy Raport środowiskowy, który w kompleksowy sposób prezen
UCZELNIE

Jak uniwersytet wpływa na środowisko? Pierwszy taki raport na UW

Obchody 120-lecia Szkoły Głównej Handlowej rozpoczęły się razem z rokiem akademickim
jubileusz

Od kursów dla handlowców do renomowanej uczelni. 120-lecie SGH

Saski Zakątek to najstarsze działające (jeszcze) przedszkole na Saskiej Kępie
infrastruktura edukacyjna

Historyczne przedszkole na Saskiej Kępie jednak do likwidacji. Władze dzielnicy kompromitują się w oczach mieszkańców

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama