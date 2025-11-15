W tym roku to jest szczególny Dzień Politechniki Warszawskiej, bo przypadający w czasie świętowania 200-lecia uczelni
Początki Dnia Politechniki Warszawskiej sięgają roku 2005, kiedy to Senat uczelni przyjął Uchwałę w sprawie obchodów Odrodzenia 90-lecia Politechniki Warszawskiej i ustanowienia Dnia Politechniki Warszawskiej. Dokument został podpisany przez ówczesnego Rektora PW prof. Włodzimierza Kurnika.
„W dniu 15 listopada 1915 r. Politechnika Warszawska, której tradycje sięgają 1826 roku, wznowiła trwającą nieprzerwanie do dnia dzisiejszego działalność pod obecną nazwą i z polskim językiem wykładowym. Biorąc pod uwagę doniosłość tego wydarzenia Senat Politechniki Warszawskiej postanawia uczcić dziewięćdziesiątą rocznicę odrodzenia Uczelni uroczystościami i wydarzeniami (…). Ponadto Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie §21 ust. 2 Statutu PW, ustanawia Dzień Politechniki Warszawskiej jako święto społeczności akademickiej, obchodzone corocznie 15 listopada począwszy od 2006 roku” – czytamy w uchwale.
W tym roku to będzie szczególny Dzień Politechniki Warszawskiej, bo przypadający w czasie świętowania 200-lecia uczelni. Główne obchody zaplanowano na 17 listopada. Centralnym wydarzeniem będzie uroczyste posiedzenie Senatu, które odbędzie się o godz. 10.00 w Dużej Auli Gmachu Głównego PW. Okolicznościowe przemówienie wygłosi Rektor prof. Krzysztof Zaremba. Wręczone zostaną Medale Komisji Edukacji Narodowej, dyplomy Professor Emeritus Politechniki Warszawskiej, Nagroda Dobroczynności oraz Medal Młodego Uczonego.
O godz. 16.00 Politechnika uczci pamięć studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej, którzy w latach 1918–1920 zginęli w walkach o niepodległość naszego kraju. Najpierw odbędzie się Apel Poległych, a następnie złożone zostaną kwiaty pod tablicami znajdującymi się w Dużej Auli Gmachu Głównego.
Na godz. 17.00 zaplanowano Galę Złotej Księgi. Uczestnicy spotkają się w Małej Auli Gmachu Głównego i uhonorujemy absolwentów PW, którzy mogą się poszczycić wybitnymi osiągnięciami zawodowymi – laureaci otrzymają dyplomy i statuetki Złotej Księgi.
Muzycznym uzupełnieniem obchodów Dnia PW będą koncerty zespołów artystycznych.
16 listopada o godz. 18.00 w Filharmonii Narodowej odbędzie się koncert inauguracyjny 200-lecia Politechniki Warszawskiej – Galowy Koncert Chór Akademickiego PW, który świętuje swoje 25-lecie. W programie najpiękniejsze fragmenty dzieł wokalno-instrumentalnych W. A. Mozarta, J. Haydna, J. S. Bacha i G. F. Händla, a także „Glorificamus” Bartosza Kowalskiego (prawykonanie). Wystąpią Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej oraz Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej.
18 listopada specjalne koncerty (aż dwa: o godz. 17.00 i o godz. 20.00) z cyklu „Wielka Muzyka w Małej Auli” dadzą soliści, zespół muzyczny Nutki z Kropka i Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej The Engineers Band. W programie śpiewogra „Diabelska Rozgrywka, czyli Agent Dołu”, z muzyką Zbigniewa Łapińskiego, librettem Marcina Wolskiego i pod kierownictwem artystycznym Dariusza Łapińskiego.