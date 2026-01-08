-7.6°C
Nowe, niezwykłe miejsce na mapie Warszawy. Wielkie otwarcie potrwa cztery dni

Publikacja: 08.01.2026 07:30

Pawilon Tańca w Warszawie zainauguruje pierwszy sezon działalności 8 stycznia 2026 r.

Foto: Pat Mic

Katarzyna Pryga
Miłośników tańca czeka w ten weekend nie lada gratka. Swoje podwoje otwiera Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych. Co zaplanowano na przedłużony weekend otwarcia? Co znajdzie się w programie instytucji na styczeń i luty?

Na to wydarzenie czekali warszawscy miłośnicy nowoczesnej sceny tanecznej. Zapowiedzi dotyczące szczegółów otwarcia obiektu podano jeszcze w listopadzie 2025 r. Odliczanie do otwarcia powoli się kończy, a uroczysta inauguracja startuje w czwartek i potrwa do końca weekendu.

W weekend otwarcie Pawilonu Tańca w Warszawie

Uroczysty weekend otwarcia potrwa od czwartku 8 stycznia do niedzieli 11 stycznia. Nowa instytucja jest zlokalizowana w budynku, który zajmowało dotychczas Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Według wstępnych zapowiedzi, roczny, pilotażowy program obiektu obejmie ok. 150 wydarzeń, 20 plenerów i 5 premier.

W trakcie listopadowej konferencji podkreślono, że pawilon ma umocnić autonomię tańca jako odrębnej dziedziny sztuki. „Chcemy stworzyć miejsce żywe, które słucha, reaguje, jest dynamiczne i które łączy zarówno rozproszone środowisko twórcze, jak i rozproszoną publiczność i życie miejskie” – podkreślała w trakcie konferencji jedna z kuratorek pawilonu Renata Piotrowska-Auffret.

Nowa instytucja na kulturalnej mapie Warszawy ma być otwarta na różnorodne współprace. W planach są zarówno ciekawe projekty lokalne, jak i wydarzenia międzynarodowe.

Grecki spektakl na otwarcie sezonu

Otwarcie obiektu zainauguruje czwartkowy spektakl „My Fierce Ignorant Step” w reżyserii Christosa Papadopoulosa. Ten utalentowany, grecki artysta współpracuje m.in. ze sceną Onassis Stegi w Atenach oraz Théâtre de la Ville w Paryżu. Najnowszy spektakl podejmuje temat społecznego, cielesnego i tanecznego bycia razem. Premierowy występ będzie można zobaczyć w czwartek 8 stycznia i piątek 9 stycznia o godz. 19.00.

W planach na kolejne miesiące są pokazy utalentowanych twórców i artystów światowej choreografii. Na scenie Pawilonu Tańca wystąpią m.in. zespoły: In C Sashy Waltz & Guests z Niemiec, Non+Ultras Moritza Ostruschnjaka z Niemiec, Vagabundus Idio Chichavy z Mozambiku.

Na luty zaplanowano bloki tematyczne, łączące artystów tańca z różnych krajów. Widzowie zobaczą m.in. spektakle tworzone przez choreografów z Ukrainy.

W planach na kolejne miesiące są także wydarzenia o tematyce wielopokoleniowości i spektakle polskich artystów, tworzących na co dzień w Berlinie. Na luty zaplanowano kolejne, szczegółowe ogłoszenia dotyczące programu imprez i spektakli.

Performance i karnawałowa impreza już w ten weekend

Już w najbliższą sobotę odwiedzających Pawilon Tańca w Warszawie czeka udział w muzyczno-performatywnym wydarzeniu „czysta forma I” artysty Dominika Dworaka. Dla miłośników tańca przygotowano także didżejskie sety.

Fani klasycznych, karnawałowych imprez powinni zarezerwować czas na niedzielny wieczór. O godz. 16 w Pawilonie Tańca odbędzie się międzypokoleniowy bal karnawałowy.

Zachęta na stronie Pawilonu Tańca i Innych Sztuk Performatywnych brzmi: „Od Rodzinnej Dyskoteki Dyskąsą z housowym beatem, popowymi hitami i współczesną elektroniką, przez pełen czułej energii Dancing Międzypokoleniowy z przebojami dla młodszych i starszych, aż po Intro + Mini Ball by Madlen Revlon – eksplozję rytmu, stylu i klubowej energii w rytmie techno, house i vogue”.

Impreza taneczna zostanie podzielona na moduły, a uczestnicy będą mieli okazję przetestować swoje umiejętności taneczne.

