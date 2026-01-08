Nowe, niezwykłe miejsce na mapie Warszawy. Wielkie otwarcie potrwa cztery dni

Miłośników tańca czeka w ten weekend nie lada gratka. Swoje podwoje otwiera Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych. Co zaplanowano na przedłużony weekend otwarcia? Co znajdzie się w programie instytucji na styczeń i luty?



Na to wydarzenie czekali warszawscy miłośnicy nowoczesnej sceny tanecznej. Zapowiedzi dotyczące szczegółów otwarcia obiektu podano jeszcze w listopadzie 2025 r. Odliczanie do otwarcia powoli się kończy, a uroczysta inauguracja startuje w czwartek i potrwa do końca weekendu.

Reklama Reklama

W weekend otwarcie Pawilonu Tańca w Warszawie

Uroczysty weekend otwarcia potrwa od czwartku 8 stycznia do niedzieli 11 stycznia. Nowa instytucja jest zlokalizowana w budynku, który zajmowało dotychczas Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Według wstępnych zapowiedzi, roczny, pilotażowy program obiektu obejmie ok. 150 wydarzeń, 20 plenerów i 5 premier.

W trakcie listopadowej konferencji podkreślono, że pawilon ma umocnić autonomię tańca jako odrębnej dziedziny sztuki. „Chcemy stworzyć miejsce żywe, które słucha, reaguje, jest dynamiczne i które łączy zarówno rozproszone środowisko twórcze, jak i rozproszoną publiczność i życie miejskie” – podkreślała w trakcie konferencji jedna z kuratorek pawilonu Renata Piotrowska-Auffret.

Nowa instytucja na kulturalnej mapie Warszawy ma być otwarta na różnorodne współprace. W planach są zarówno ciekawe projekty lokalne, jak i wydarzenia międzynarodowe.