Gołębnik przy Puławskiej znów przemawia do mieszkańców

Zabytkowy Gołębnik, znany również jako Domek Gotycki, od dekad stanowi ważny punkt na mapie Mokotowa. To miejsce, które na trwałe wpisało się w rytm dzielnicy i pamięć jej mieszkańców. Na początku grudnia 2025 roku zakończył się kompleksowy remont wieży, z której przez lata rozbrzmiewał „Marsz Mokotowa” – symbol walki mokotowskich powstańców.
– Dzięki przeprowadzonym pracom przywróciliśmy temu miejscu nie tylko estetykę, ale również jego symboliczny głos. To realne przywracanie pamięci i tożsamości Mokotowa – podkreśla Krzysztof Skolimowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów. – Zależało nam, aby ten zabytek znów był żywym elementem przestrzeni publicznej, a nie jedynie piękną, lecz milczącą fasadą. Odnawiając takie miejsca, Mokotów nie tylko chroni przeszłość, ale też świadomie buduje swoją przyszłość.
Prace remontowe prowadzono z najwyższą starannością, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Koszt inwestycji wyniósł ponad 820 tys. zł, a zakres robót objął zarówno elementy zewnętrzne, jak i wnętrza zabytkowego obiektu.
Na zewnątrz odtworzono historyczny gont na połaciach dachowych i wieżyczkach, odnowiono ozdobną iglicę oraz poddano konserwacji miedziane obróbki blacharskie. Przeprowadzono także naprawę murów, rekonstrukcję tynków, remont bramy wjazdowej, opaski wokół budynku oraz spocznika przed wejściem. Szczególną uwagę poświęcono renowacji tarczy zegara z 1969 roku, będącej jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Gołębnika.
Mechanizm zegara, który codziennie o godzinie 17 przypomina mieszkańcom Mokotowa o historii dzielnicy, rozbrzmiewając dźwiękami „Marszu Mokotowa”.
Równie kompleksowo potraktowano wnętrza obiektu. Wykonano hydroizolację posadzki piwnicy, naprawiono i odnowiono tynki, przeprowadzono izolację termiczną poddasza oraz remont podłóg, schodów i balustrad. Wymieniono okna i drzwi wejściowe, odnowiono parapety oraz udrożniono wentylację grawitacyjną budynku.
To przykład inwestycji, w której estetyka idzie w parze z funkcjonalnością. – Dbamy o zabytki nie tylko po to, by cieszyły oko, ale by mogły służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców – mówi Natalia Polubiec, radna Mokotowa. – Cieszy fakt, że już wkrótce do budynku, w którym znajduje się wieża zegarowa, powróci zegarmistrz, a miejsce znów zyska lokalnego rzemieślnika.
Remont przebiegał zgodnie z harmonogramem do momentu rozpoczęcia robót związanych z izolacją ścian fundamentowych. Prace musiały zostać czasowo wstrzymane z powodu kolizji z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi.
– Działania przy zabytku wymagały ponownych konsultacji ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, aby wypracować bezpieczne i zgodne z prawem rozwiązanie – wyjaśnia Anna Rzepka, p.o. Dyrektora ZGN Mokotów. – Ostatecznie odstąpiliśmy od wykonania hydroizolacji pionowej do czasu zinwentaryzowania kabla przez gestora sieci. Mimo tych trudności zakończony remont to kolejny ważny rozdział w historii Gołębnika i dowód, że ochrona dziedzictwa może być nowoczesna, odpowiedzialna i bliska mieszkańcom.
Gołębnik – Domek Gotycki został wpisany do rejestru zabytków w lipcu 1965 roku. To wzniesiona pod koniec XVIII wieku neogotycka wieża z bramą, przez którą obecnie prowadzi wjazd do parku Morskie Oko. Obiekt składa się z czworobocznego korpusu o smukłych proporcjach, zwieńczonego strzelistym hełmem.
W dolnej części wieży znajdowało się niegdyś mieszkanie dla Szwajcara nadzorującego oborę i produkcję mleka w sąsiednim majątku. Górną część przeznaczono na gołębnik. Dziś, jako wieża zegarowa, codziennie o godzinie 17:00 przypomina mieszkańcom Mokotowa o historii dzielnicy, rozbrzmiewając dźwiękami „Marszu Mokotowa”.