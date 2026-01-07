-9°C
Gołębnik przy Puławskiej znów przemawia do mieszkańców

Publikacja: 07.01.2026 15:10

Prace remontowe prowadzono z najwyższą starannością, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.

Prace remontowe prowadzono z najwyższą starannością, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim.

Foto: Raport Warszawski

M.B.
Zabytkowy Gołębnik przy ul. Puławskiej 59 na Mokotowie przeszedł kompleksowy remont pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dzięki inwestycji prowadzonej przez ZGN Mokotów obiekt odzyskał nie tylko historyczny wygląd, ale również swój symboliczny głos – codziennie z wieży zegarowej ponownie rozbrzmiewa „Marsz Mokotowa”.

Zabytkowy Gołębnik, znany również jako Domek Gotycki, od dekad stanowi ważny punkt na mapie Mokotowa. To miejsce, które na trwałe wpisało się w rytm dzielnicy i pamięć jej mieszkańców. Na początku grudnia 2025 roku zakończył się kompleksowy remont wieży, z której przez lata rozbrzmiewał „Marsz Mokotowa” – symbol walki mokotowskich powstańców.

– Dzięki przeprowadzonym pracom przywróciliśmy temu miejscu nie tylko estetykę, ale również jego symboliczny głos. To realne przywracanie pamięci i tożsamości Mokotowa – podkreśla Krzysztof Skolimowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów. – Zależało nam, aby ten zabytek znów był żywym elementem przestrzeni publicznej, a nie jedynie piękną, lecz milczącą fasadą. Odnawiając takie miejsca, Mokotów nie tylko chroni przeszłość, ale też świadomie buduje swoją przyszłość.

Remont zabytku z poszanowaniem historii

Prace remontowe prowadzono z najwyższą starannością, pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. Koszt inwestycji wyniósł ponad 820 tys. zł, a zakres robót objął zarówno elementy zewnętrzne, jak i wnętrza zabytkowego obiektu.

Na zewnątrz odtworzono historyczny gont na połaciach dachowych i wieżyczkach, odnowiono ozdobną iglicę oraz poddano konserwacji miedziane obróbki blacharskie. Przeprowadzono także naprawę murów, rekonstrukcję tynków, remont bramy wjazdowej, opaski wokół budynku oraz spocznika przed wejściem. Szczególną uwagę poświęcono renowacji tarczy zegara z 1969 roku, będącej jednym z najbardziej charakterystycznych elementów Gołębnika.

Mechanizm zegara, który codziennie o godzinie 17 przypomina mieszkańcom Mokotowa o historii dzielnicy, rozbrzmiewając dźwiękami „Marszu Mokotowa".

Mechanizm zegara, który codziennie o godzinie 17 przypomina mieszkańcom Mokotowa o historii dzielnicy, rozbrzmiewając dźwiękami „Marszu Mokotowa”.

Foto: mat. pras.

Nowoczesne wnętrza w zabytkowej formie

Równie kompleksowo potraktowano wnętrza obiektu. Wykonano hydroizolację posadzki piwnicy, naprawiono i odnowiono tynki, przeprowadzono izolację termiczną poddasza oraz remont podłóg, schodów i balustrad. Wymieniono okna i drzwi wejściowe, odnowiono parapety oraz udrożniono wentylację grawitacyjną budynku.

To przykład inwestycji, w której estetyka idzie w parze z funkcjonalnością. – Dbamy o zabytki nie tylko po to, by cieszyły oko, ale by mogły służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców – mówi Natalia Polubiec, radna Mokotowa. – Cieszy fakt, że już wkrótce do budynku, w którym znajduje się wieża zegarowa, powróci zegarmistrz, a miejsce znów zyska lokalnego rzemieślnika.

Do wyremontowanego budynku wkrótce ma powrócić także zegarmistrz

Do wyremontowanego budynku wkrótce ma powrócić także zegarmistrz

Foto: Raport Warszawski

Niespodziewane wyzwania podczas prac

Remont przebiegał zgodnie z harmonogramem do momentu rozpoczęcia robót związanych z izolacją ścian fundamentowych. Prace musiały zostać czasowo wstrzymane z powodu kolizji z niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi.

– Działania przy zabytku wymagały ponownych konsultacji ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków, aby wypracować bezpieczne i zgodne z prawem rozwiązanie – wyjaśnia Anna Rzepka, p.o. Dyrektora ZGN Mokotów. – Ostatecznie odstąpiliśmy od wykonania hydroizolacji pionowej do czasu zinwentaryzowania kabla przez gestora sieci. Mimo tych trudności zakończony remont to kolejny ważny rozdział w historii Gołębnika i dowód, że ochrona dziedzictwa może być nowoczesna, odpowiedzialna i bliska mieszkańcom.

Źródło: zyciewarszawy.pl

