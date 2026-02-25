0.6°C
Modernizacja stacji Kabaty. Nowy układ torów usprawni linię M1

Publikacja: 25.02.2026 16:40

Nowy układ torowy pozwoli na bardziej elastyczne zarządzanie ruchem i lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Foto: mat. pras.

M.B.
Będzie szybciej, sprawniej i bez blokowania peronu. Metro Warszawskie podpisało umowę na przebudowę układu torowego przy stacji Kabaty. Inwestycję za niemal 34 mln zł zrealizuje GÜLERMAK S.A. w ciągu roku.

To zmiana, której większość pasażerów nawet nie zobaczy – ale odczuje ją w codziennych dojazdach. Metro Warszawskie wybrało wykonawcę przebudowy układu torowego przy stacji A1 Kabaty na I linii metra. Zadanie zrealizuje GÜLERMAK S.A..

Umowę podpisano po rozstrzygnięciu przetargu 28 stycznia 2026 r. Wartość inwestycji to 33 772 110 zł brutto. Prace zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki.

Rok intensywnych prac przy stacji Kabaty

Od momentu podpisania umowy wykonawca ma 12 miesięcy na realizację zadania. Modernizacja obejmie przede wszystkim komorę torów odstawczych stacji Kabaty, czyli zaplecze techniczne, którego pasażerowie na co dzień nie widzą.

To inwestycja, która nie przyciągnie wzroku jak nowe stacje, ale może realnie poprawić funkcjonowanie całej linii M1.

Zakres prac jest szeroki. W planach są:

  • rozbudowa części technicznej stacji i układu torowego,
  • montaż nowych urządzeń sterowania ruchem,
  • szkolenia dla obsługi technicznej.

Choć inwestycja toczy się „za kulisami”, jej efekt ma być bardzo odczuwalny.

Co zmieni się dla pasażerów linii M1?

Najważniejsza zmiana dotyczy nawrotów pociągów. Po przebudowie składy będą mogły zawracać za stacją pasażerską Kabaty. To oznacza sprawniejsze kursowanie i krótsze postoje.

Schody ruchome na pierwszej linii metra są dostępne dla pasażerów na poziomie 99,3 proc.
na piechotę
Awarie schodów ruchomych na stacjach metra. Które były wyłączone najdłużej?

Dodatkowo pociągi wyjeżdżające ze Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty będą mogły płynniej wjeżdżać na linię M1. Dziś część manewrów technicznych odbywa się przy peronie, co czasem blokuje ruch pasażerski. Po modernizacji operacje te zostaną przeniesione na odcinek między stacją a wylotem tunelu.

Efekt? Mniej przestojów i bardziej przewidywalny rozkład jazdy na południowym krańcu I linii.

Ważny krok przed uruchomieniem linii M3

Zmiany mają też znaczenie w kontekście planowanej linii M3. W pierwszym etapie jej funkcjonowania – bez Stacji Techniczno-Postojowej Kozia Górka – część składów będzie mogła być kierowana na nową linię właśnie przez M1 i STP Kabaty.

Na budowie bemowskiego odcinka metra linii M2 trwają prace związane z układaniem instalacji. Wkrótce
transport szynowy
Plany przedłużenia linii M2 do Ursusa. Terminy i lokalizacje stacji

Zmiany w organizacji ruchu przy Kabatach

Pierwszym krokiem po stronie wykonawcy będzie przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu w rejonie ulic KEN oraz J. Iwanowa-Szajnowicza. Po jego zatwierdzeniu mieszkańcy poznają szczegóły dotyczące ewentualnych utrudnień i terminów prac.

To inwestycja, która nie przyciągnie wzroku jak nowe stacje, ale może realnie poprawić funkcjonowanie całej linii M1. A dla tysięcy pasażerów dojeżdżających codziennie z Kabat – każda minuta mniej na peronie ma znaczenie.

Źródło: zyciewarszawy.pl

