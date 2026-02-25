Modernizacja stacji Kabaty. Nowy układ torów usprawni linię M1

Nowy układ torowy pozwoli na bardziej elastyczne zarządzanie ruchem i lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.
To zmiana, której większość pasażerów nawet nie zobaczy – ale odczuje ją w codziennych dojazdach. Metro Warszawskie wybrało wykonawcę przebudowy układu torowego przy stacji A1 Kabaty na I linii metra. Zadanie zrealizuje GÜLERMAK S.A..
Umowę podpisano po rozstrzygnięciu przetargu 28 stycznia 2026 r. Wartość inwestycji to 33 772 110 zł brutto. Prace zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki.
Od momentu podpisania umowy wykonawca ma 12 miesięcy na realizację zadania. Modernizacja obejmie przede wszystkim komorę torów odstawczych stacji Kabaty, czyli zaplecze techniczne, którego pasażerowie na co dzień nie widzą.
Zakres prac jest szeroki. W planach są:
Choć inwestycja toczy się „za kulisami”, jej efekt ma być bardzo odczuwalny.
Najważniejsza zmiana dotyczy nawrotów pociągów. Po przebudowie składy będą mogły zawracać za stacją pasażerską Kabaty. To oznacza sprawniejsze kursowanie i krótsze postoje.
Dodatkowo pociągi wyjeżdżające ze Stacja Techniczno-Postojowa Kabaty będą mogły płynniej wjeżdżać na linię M1. Dziś część manewrów technicznych odbywa się przy peronie, co czasem blokuje ruch pasażerski. Po modernizacji operacje te zostaną przeniesione na odcinek między stacją a wylotem tunelu.
Efekt? Mniej przestojów i bardziej przewidywalny rozkład jazdy na południowym krańcu I linii.
Zmiany mają też znaczenie w kontekście planowanej linii M3. W pierwszym etapie jej funkcjonowania – bez Stacji Techniczno-Postojowej Kozia Górka – część składów będzie mogła być kierowana na nową linię właśnie przez M1 i STP Kabaty.
Nowy układ torowy pozwoli na bardziej elastyczne zarządzanie ruchem i lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.
Pierwszym krokiem po stronie wykonawcy będzie przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu w rejonie ulic KEN oraz J. Iwanowa-Szajnowicza. Po jego zatwierdzeniu mieszkańcy poznają szczegóły dotyczące ewentualnych utrudnień i terminów prac.
To inwestycja, która nie przyciągnie wzroku jak nowe stacje, ale może realnie poprawić funkcjonowanie całej linii M1. A dla tysięcy pasażerów dojeżdżających codziennie z Kabat – każda minuta mniej na peronie ma znaczenie.