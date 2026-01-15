Plany przedłużenia linii metra M2 do Ursusa. Harmonogram i lokalizacje nowych stacji

0.3°C
Publikacja: 15.01.2026 14:05

Na budowie bemowskiego odcinka metra linii M2 trwają prace związane z układaniem instalacji. Wkrótce

Na budowie bemowskiego odcinka metra linii M2 trwają prace związane z układaniem instalacji. Wkrótce czas na budowę odcinka w Ursusie

Foto: Metro Warszawskie

M.B.
Warszawski ratusz oraz spółka Metro Warszawskie przedstawiły wstępne założenia dotyczące rozbudowy drugiej linii metra o odcinek prowadzący do dzielnicy Ursus. Inwestycja ma na celu poprawę skomunikowania tej części miasta z siecią metra poprzez budowę trzech nowych stacji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika prasowego spółki, procedury związane z przygotowaniem dokumentacji rozpoczną się w najbliższych miesiącach.

Prace przedprojektowe i procedury przetargowe

Wiosną 2026 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie prac przedprojektowych dla odgałęzienia linii M2. Szacuje się, że od momentu publikacji ogłoszenia do podpisania umowy z wykonawcą minie około sześciu miesięcy.

Ostateczny termin zawarcia kontraktu będzie jednak zależał od przebiegu postępowania, w tym od ewentualnych odwołań kierowanych do Krajowej Izby Odwoławczej. Po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca będzie miał dwa lata na realizację zleconego zadania.

Trzy nowe stacje na mapie Ursusa

W ramach planowanej inwestycji sieć metra powiększy się o trzy przystanki zlokalizowane w kluczowych punktach dzielnicy:

* Stacja Ursus Północny – usytuowana w rejonie istniejącej stacji kolejowej.

* Stacja Szamoty – zlokalizowana u zbiegu ulic Posag 7 Panien i Czerwonej Drogi.

 * Stacja Ursus Niedźwiadek – znajdująca się w sąsiedztwie stacji kolejowej o tej samej nazwie.

Nowy odcinek ma stanowić odgałęzienie od stacji Karolin, która obecnie jest w budowie. Zgodnie z aktualnymi założeniami, pasażerowie będą mogli dojechać do stacji Karolin na przełomie 2026 i 2027 roku.

Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w zachodniej Warszawie

Przedłużenie metra do Ursusa to odpowiedź na dynamiczny rozwój mieszkaniowy tej dzielnicy, szczególnie w obszarze Szamot, gdzie powstają liczne osiedla.

O budowę stacji metra w Ursusie od wielu lat zabiegają mieszkańcy i władze tej dzielnicy.
Realizacja prac przedprojektowych pozwoli na precyzyjne określenie uwarunkowań technicznych oraz geologicznych, co jest niezbędne do ogłoszenia w przyszłości przetargu na właściwe roboty budowlane. Inwestycja ma docelowo ułatwić mieszkańcom szybki dojazd do centrum oraz innych dzielnic obsługiwanych przez drugą linię metra.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

