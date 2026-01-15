Plany przedłużenia linii metra M2 do Ursusa. Harmonogram i lokalizacje nowych stacji

Warszawski ratusz oraz spółka Metro Warszawskie przedstawiły wstępne założenia dotyczące rozbudowy drugiej linii metra o odcinek prowadzący do dzielnicy Ursus. Inwestycja ma na celu poprawę skomunikowania tej części miasta z siecią metra poprzez budowę trzech nowych stacji.



Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika prasowego spółki, procedury związane z przygotowaniem dokumentacji rozpoczną się w najbliższych miesiącach.

Prace przedprojektowe i procedury przetargowe

Wiosną 2026 roku planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie prac przedprojektowych dla odgałęzienia linii M2. Szacuje się, że od momentu publikacji ogłoszenia do podpisania umowy z wykonawcą minie około sześciu miesięcy.

Ostateczny termin zawarcia kontraktu będzie jednak zależał od przebiegu postępowania, w tym od ewentualnych odwołań kierowanych do Krajowej Izby Odwoławczej. Po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca będzie miał dwa lata na realizację zleconego zadania.

Trzy nowe stacje na mapie Ursusa

W ramach planowanej inwestycji sieć metra powiększy się o trzy przystanki zlokalizowane w kluczowych punktach dzielnicy:

* Stacja Ursus Północny – usytuowana w rejonie istniejącej stacji kolejowej.