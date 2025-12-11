10.2°C
Życie Warszawy

Metro jednak dojedzie do Ursusa. Oficjalna zapowiedź Rafała Trzaskowskiego

Publikacja: 11.12.2025 12:15

O budowę stacji metra w Ursusie od wielu lat zabiegają mieszkańcy i władze tej dzielnicy.

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

rbi
Druga linia metra zostanie przedłużona do Ursusa – zapowiedział podczas sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski.

Prezydent poinformował, że miasto podjęło decyzję o przedłużeniu linii metra do Ursusa.

Trzy stacje metra w Ursusie

– Bardzo się cieszę z zabezpieczenia środków na prace przygotowawcze do przedłużenia drugiej linii metra o trzy nowe stacje: Ursus Niedźwiadek, Posag 7 Panien oraz Ursus Północny, co umożliwi również zbudowanie węzłów przesiadkowych z dwiema stacjami kolejowymi – powiedział prezydent.

Chodzi o przystanki kolejowe Ursus Niedźwiadek oraz Ursus Północny. – Nie muszę mówić o tym, że to realnie zmieni sytuację całej dzielnicy i to są naprawdę dobre wiadomości, zwłaszcza dla Ursusa ale również dla całej Warszawy – dodał Rafał Trzaskowski.

Ursus walczy o metro

O budowę stacji metra w Ursusie od wielu lat zabiegają mieszkańcy i władze tej dzielnicy. Połączenie połączenia kolejowego podziemnego i naziemnego mogłoby znacznie usprawnić dojazd z Ursusa do centrum.

O przedłużenie linii metra walczyła m.in. poprzednia burmistrz tej dzielnicy Urszula Kierzkowska, w starania o podziemną kolejkę włączyli się też dzielnicowi radni. Powstała również petycja o budowę metra w Ursusie.

„Nie pozwólmy, żeby nasza dzielnica została pominięta w planach rozwoju komunikacji miejskiej Warszawy. Każdy głos ma znaczenie — im więcej podpisów, tym większa szansa, że metro wreszcie dotrze do Ursusa” – zachęca w mediach społecznościowych radna Ursusa Magdalena Łączykowska.

Nie wiadomo jeszcze, w którym roku ruszy realna budowa podziemnego połączenia do Ursusa.

