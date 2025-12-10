Dziewięć ofert, nacisk na „rozwiązania tunelowe”. Nowy start Wschodniej Obwodnicy Warszawy

TPF - 10 849 830,00 zł;

TRAKT - 8 563 260,00 zł;

MOSTY GDAŃSK - 13 777 230,00 zł;

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA - 7 377 540,00 zł;

Value Engineering - 6 946 978,50 zł.

„Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (40 proc.), metodyka zarządzania obiektem w całym cyklu życia (10 proc.), doświadczenie projektanta drogowego (15 proc.), doświadczenie projektanta tunelowego (15 proc.), doświadczenie zespołu środowiskowego (10 proc.), doświadczenie zespołu geologicznego (10 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Jeżeli do przetargu nie zostaną złożone odwołania, GDDKiA zakłada, że umowa z wybraną firmą może zostać podpisana w II kw. 2026 r. Firma na realizację zadania będzie miała 48 miesięcy Zakończenie tego etapu prac przewidywane jest na 2030 r.

Dlaczego przygotowania do budowy WOW zaczęły się od nowa?

Obecny przetarg to drugie podejście GDDKiA do wybudowania Wschodniej Obwodnicy Warszawy i tym samym domknięcia tzw. małego ringu, czyli wewnętrznej i w większości ukończonej (poza wspomnianym odcinkiem) pętli dróg ekspresowych i autostrad otaczających stolicę.

Pierwsze kroki zmierzające do budowy WOW zostały podjęte już 20 lat temu. GDDiKA uzyskałą nawet formalne decyzje. Zaproponowane warianty tej trasy zostały jednak oprotestowane i sprawy na długi czas utknęły w sądach. Ostatecznie GDDiKA zdecydowała o wycofaniu dokumentów sprzed dekady i rozpoczęciu prac od nowa. Toczący się właśnie przetarg to ich pierwszy etap.

Zaproponowane warianty trasy mają kłaść nacisk na „rozwiązania tunelowe”

GDDKiA wyjaśnia, że zadaniem wybranego projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej wariantowe poprowadzenie Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) oraz przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy, z naciskiem na „rozwiązania tunelowe”.

Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. W trakcie projektowania przeprowadzone zostaną akcje informacyjne ze społeczeństwem. Projektant poza projektowaniem przebiegu trasy wykona również szczegółowe badania warunków geologicznych.

