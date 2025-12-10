11.6°C
Życie Warszawy

Dziewięć ofert, nacisk na „rozwiązania tunelowe”. Nowy start Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Publikacja: 10.12.2025 12:45

Wschodnia Obwodnica Warszawy łączyć ma drogę ekspresową S17 z trasą S8

Foto: GDDKiA

Foto: GDDKiA

Maria Krzos
Dziewięć firm złożyło ofertę w przetargu rozpoczynającym na nowo prace nad budową Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Chodzi o odcinek o długości ok. 16 km od węzła Warszawa Wschód (Zakręt) na S17 do węzła Drewnica na trasie S8. Wyzwania? Ekspresówka ma biec obrzeżami dzielnicy Wesoła. Dlatego m.in. projektodawca nowych wariantów trasy ma położyć nacisk na „rozwiązania tunelowe”.

Przetarg na wykonanie tzw. Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) został ogłoszony w czerwcu. Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymał oferty dziewięciu firm. „Ofertę z najniższą ceną złożyła firma Europrojekt Gdańsk, która wyceniła prace na 6 019 435,50 zł. Kosztorys GDDKiA wynosi 6 916 905,00 zł. Rozpoczęła się analiza i ocena wszystkich ofert” – poinformowała GDDKiA.

Pozostałe oferty złożyły:

  • IVIA – 8 370 150,00 zł;
  • konsorcjum: Promost Consulting (lider), DOHWA Polska ENG - 14 655 327,00 zł;
  • DATABOUT - 6 868 320,00 zł;
  • TPF - 10 849 830,00 zł;
  • TRAKT - 8 563 260,00 zł;
  • MOSTY GDAŃSK - 13 777 230,00 zł;
  • Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA - 7 377 540,00 zł;
  • Value Engineering - 6 946 978,50 zł.

„Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (40 proc.), metodyka zarządzania obiektem w całym cyklu życia (10 proc.), doświadczenie projektanta drogowego (15 proc.), doświadczenie projektanta tunelowego (15 proc.), doświadczenie zespołu środowiskowego (10 proc.), doświadczenie zespołu geologicznego (10 proc.)” – czytamy w komunikacie.

Jeżeli do przetargu nie zostaną złożone odwołania, GDDKiA zakłada, że umowa z wybraną firmą może zostać podpisana w II kw. 2026 r. Firma na realizację zadania będzie miała 48 miesięcy Zakończenie tego etapu prac przewidywane jest na 2030 r.

Dlaczego przygotowania do budowy WOW zaczęły się od nowa?

Obecny przetarg to drugie podejście GDDKiA do wybudowania Wschodniej Obwodnicy Warszawy i tym samym domknięcia tzw. małego ringu, czyli wewnętrznej i w większości ukończonej (poza wspomnianym odcinkiem) pętli dróg ekspresowych i autostrad otaczających stolicę.

Pierwsze kroki zmierzające do budowy WOW zostały podjęte już 20 lat temu. GDDiKA uzyskałą nawet formalne decyzje. Zaproponowane warianty tej trasy zostały jednak oprotestowane i sprawy na długi czas utknęły w sądach. Ostatecznie GDDiKA zdecydowała o wycofaniu dokumentów sprzed dekady i rozpoczęciu prac od nowa. Toczący się właśnie przetarg to ich pierwszy etap.

Zaproponowane warianty trasy mają kłaść nacisk na „rozwiązania tunelowe”

GDDKiA wyjaśnia, że zadaniem wybranego projektanta będzie opracowanie dokumentacji zawierającej wariantowe poprowadzenie Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) oraz przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Przeanalizowane zostaną możliwe warianty przebiegu nowej trasy, z naciskiem na „rozwiązania tunelowe”.

Pod uwagę będą brane nowoczesne technologie oraz dotychczasowe doświadczenia. Konsekwencją prac będzie wskazanie najkorzystniejszego pod kątem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym przebiegu trasy. W trakcie projektowania przeprowadzone zostaną akcje informacyjne ze społeczeństwem. Projektant poza projektowaniem przebiegu trasy wykona również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Wschodnia Obwodnica Warszawy od węzła Warszawa Wschód do węzła Drewnica jako element tzw. małego rin

Budowa Wschodniej Obwodnicy Warszawy od węzła Warszawa Wschód do węzła Drewnica

Wschodnia Obwodnica Warszawy od węzła Warszawa Wschód do węzła Drewnica jako element tzw. małego ringu

Foto: GDDKiA

Źródło: rp.pl

