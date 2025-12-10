11.6°C
Życie Warszawy

Zatrzymano mężczyznę z 6 kg narkotyków. Sukces policji

Publikacja: 10.12.2025 08:00

Wśród skonfiskowanych substancji znalazły się m.in. grzybki halucynogenne

Foto: policja

M.B.
W Warszawie zatrzymano 42-letniego mężczyznę, który posiadał znaczną ilość substancji odurzających i psychotropowych. Łącznie zabezpieczono 6 kilogramów nielegalnych środków.

Zatrzymanie 42-latka było wynikiem prowadzonych czynności operacyjnych. Informacje, którymi dysponowali funkcjonariusze, wskazywały na możliwy związek mężczyzny z obrotem narkotykami. Policjanci z komendy powiatowej Warszawy Zachodniej połączyli siły z Wydziałem do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP Zarządu w Lublinie, aby przeprowadzić akcję.

Zabezpieczono wiele nielegalnych substancji

Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanego policjanci przejęli dużą ilość różnorodnych narkotyków. Wśród skonfiskowanych substancji znalazły się marihuana, amfetamina, mefedron, kokaina, extasy oraz grzybki halucynogenne. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków wyniosła 6 kilogramów.

Zarzuty i tymczasowy areszt

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-latkowi zarzutu z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mężczyzna będzie odpowiadał za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających.

Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ przychylił się do tego wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie.

Czynności w tej sprawie są kontynuowane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.

Źródło: zyciewarszawy.pl

