Zatrzymano mężczyznę z 6 kg narkotyków. Sukces policji

Zatrzymanie 42-latka było wynikiem prowadzonych czynności operacyjnych. Informacje, którymi dysponowali funkcjonariusze, wskazywały na możliwy związek mężczyzny z obrotem narkotykami. Policjanci z komendy powiatowej Warszawy Zachodniej połączyli siły z Wydziałem do Spraw Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej CBŚP Zarządu w Lublinie, aby przeprowadzić akcję.
Podczas przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanego policjanci przejęli dużą ilość różnorodnych narkotyków. Wśród skonfiskowanych substancji znalazły się marihuana, amfetamina, mefedron, kokaina, extasy oraz grzybki halucynogenne. Łączna waga zabezpieczonych narkotyków wyniosła 6 kilogramów.
Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-latkowi zarzutu z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Mężczyzna będzie odpowiadał za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków odurzających.
Prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ przychylił się do tego wniosku i zastosował tymczasowe aresztowanie.
Czynności w tej sprawie są kontynuowane pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ.