Biletów na WKD nie kupimy przez aplikację. Przewoźnik rozwiązał umowę z mPay

Operator sprzedawał bilety na pociągi, jednak nie rozliczał się z przewoźnikiem
Jak dowiedziało się „Życie Warszawy”, powodem rozwiązania umowy były zatory płatnicze ze strony firmy mPay.
Operator sprzedawał bilety na pociągi, jednak nie rozliczał się z przewoźnikiem, co powodowało, że co tydzień jego dług wzrastał o kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Firma mPay otrzymywała od Warszawskiej Kolei Dojazdowej pisma z prośbami o uregulowanie zaległości, jednak nadal wpłaty były nieregularne i niepełne. Od poniedziałku, 7 grudnia, mPay nie będzie mógł więc już dalej sprzedawać biletów na podmiejską kolejkę.
– Oczywiście nie oznacza to, że kończymy sprzedaż biletów przez aplikacje – zastrzega Jarosław Dąbrowski, członek zarządu i dyrektor handlowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – Cały czas można je kupić przez Skycash. Rozpoczęliśmy też rozmowy z innymi operatorami i mamy nadzieję, że wkrótce znów będzie można kupić bilety przez telefon.
Za przejazd pociągiem WKD można nadal zapłacić we wspomnianej aplikacji Skycash oraz w kasach biletowych, automatach stacjonarnych i mobilnych lub na stronie internetowej WKD.
Do instytucji, które już wcześniej zakończyły współpracę z mPay, należą między innymi Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Ta umowa została rozwiązana w listopadzie 2025 roku i dotyczy płatności za parkowanie.
„Ze względu na niedotrzymywanie postanowień umowy przez operatora aplikacji wyraziliśmy zgodę na rozwiązanie umowy między Integratorem Systemu Płatności Mobilnych a operatorem aplikacji mPay S.A” – ogłosił ZDM.
W Gdańsku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ) zakończył współpracę 11 listopada w zakresie opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Krakowski Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) wypowiedziały umowy w lipcu, co objęło sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i opłaty parkingowe.
Koleje Małopolskie zakończyły sprzedaż biletów przez mPay 30 listopada 2025 roku. Wrocław zrezygnował z mPay we wrześniu 2025 roku w sprawie płatności za parkowanie.
Najczęściej podawanym powodem tych decyzji były problemy operacyjne mPay. Rozwiązania umowy z operatorem nie ma natomiast w planach Zarząd Transportu Miejskiego.
– My nie mamy problemów z płatnościami mPay, bo u nas działa to inaczej – tłumaczy rzecznik ZTM Tomasz Kunert. W tej instytucji funkcjonuje system przedpłacony, co oznacza, że firma najpierw płaci a dopiero potem dostaje bilet, który może sprzedać dalej.