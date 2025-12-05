Biletów na WKD nie kupimy przez aplikację. Przewoźnik rozwiązał umowę z mPay

Za przejazd pociągiem WKD można nadal zapłacić we wspomnianej aplikacji Skycash oraz w kasach biletowych, automatach stacjonarnych i mobilnych lub na stronie internetowej WKD.

Instytucje rozwiązują umowy z mPay

Do instytucji, które już wcześniej zakończyły współpracę z mPay, należą między innymi Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Ta umowa została rozwiązana w listopadzie 2025 roku i dotyczy płatności za parkowanie.

„Ze względu na niedotrzymywanie postanowień umowy przez operatora aplikacji wyraziliśmy zgodę na rozwiązanie umowy między Integratorem Systemu Płatności Mobilnych a operatorem aplikacji mPay S.A” – ogłosił ZDM.

W Gdańsku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ) zakończył współpracę 11 listopada w zakresie opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Krakowski Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) wypowiedziały umowy w lipcu, co objęło sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i opłaty parkingowe.

Najczęściej podawanym powodem decyzji o rozwiązaniu umowy z mPay były problemy operacyjne

Koleje Małopolskie zakończyły sprzedaż biletów przez mPay 30 listopada 2025 roku. Wrocław zrezygnował z mPay we wrześniu 2025 roku w sprawie płatności za parkowanie.

Najczęściej podawanym powodem tych decyzji były problemy operacyjne mPay. Rozwiązania umowy z operatorem nie ma natomiast w planach Zarząd Transportu Miejskiego.

– My nie mamy problemów z płatnościami mPay, bo u nas działa to inaczej – tłumaczy rzecznik ZTM Tomasz Kunert. W tej instytucji funkcjonuje system przedpłacony, co oznacza, że firma najpierw płaci a dopiero potem dostaje bilet, który może sprzedać dalej.