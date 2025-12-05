7.2°C
1015.4 hPa
Życie Warszawy

Biletów na WKD nie kupimy przez aplikację. Przewoźnik rozwiązał umowę z mPay

Publikacja: 05.12.2025 11:45

Operator sprzedawał bilety na pociągi, jednak nie rozliczał się z przewoźnikiem

Operator sprzedawał bilety na pociągi, jednak nie rozliczał się z przewoźnikiem

Foto: facebook.com / Warszawska Kolej Dojazdowa

rbi
Od poniedziałku, 7 grudnia, pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej nie będą mogli korzystać z biletów kupionych za pośrednictwem aplikacji mPay. WuKaDka rozwiązała umowę z operatorem w trybie natychmiastowym.

Jak dowiedziało się „Życie Warszawy”, powodem rozwiązania umowy były zatory płatnicze ze strony firmy mPay.

Koniec sprzedaży biletów WKD przez mPay

Operator sprzedawał bilety na pociągi, jednak nie rozliczał się z przewoźnikiem, co powodowało, że co tydzień jego dług wzrastał o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Firma mPay otrzymywała od Warszawskiej Kolei Dojazdowej pisma z prośbami o uregulowanie zaległości, jednak nadal wpłaty były nieregularne i niepełne. Od poniedziałku, 7 grudnia, mPay nie będzie mógł więc już dalej sprzedawać biletów na podmiejską kolejkę.

Polecane
Koncepcja trasy ma powstać w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy. Na jej planie swoje podpisy zło
z perspektywy siodełka
Ścieżka rowerowa połączy Grodzisk Mazowiecki z Warszawą

– Oczywiście nie oznacza to, że kończymy sprzedaż biletów przez aplikacje – zastrzega Jarosław Dąbrowski, członek zarządu i dyrektor handlowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej. – Cały czas można je kupić przez Skycash. Rozpoczęliśmy też rozmowy z innymi operatorami i mamy nadzieję, że wkrótce znów będzie można kupić bilety przez telefon.

Reklama
Reklama

Za przejazd pociągiem WKD można nadal zapłacić we wspomnianej aplikacji Skycash oraz w kasach biletowych, automatach stacjonarnych i mobilnych lub na stronie internetowej WKD.

Instytucje rozwiązują umowy z mPay

Do instytucji, które już wcześniej zakończyły współpracę z mPay, należą między innymi Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Ta umowa została rozwiązana w listopadzie 2025 roku i dotyczy płatności za parkowanie.

„Ze względu na niedotrzymywanie postanowień umowy przez operatora aplikacji wyraziliśmy zgodę na rozwiązanie umowy między Integratorem Systemu Płatności Mobilnych a operatorem aplikacji mPay S.A” – ogłosił ZDM.

Polecane
Warszawska Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego obowiązuje w dni robocze od poniedziałku do pią
PARKOWANIE
Zmiany w opłatach za parkowanie w Warszawie. Popularna aplikacja dla kierowców przestanie działać

W Gdańsku Gdański Zarząd Dróg i Zieleni (GZDiZ) zakończył współpracę 11 listopada w zakresie opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Krakowski Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) oraz Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) wypowiedziały umowy w lipcu, co objęło sprzedaż biletów komunikacji miejskiej i opłaty parkingowe.

Najczęściej podawanym powodem decyzji o rozwiązaniu umowy z mPay były problemy operacyjne

Reklama
Reklama

Koleje Małopolskie zakończyły sprzedaż biletów przez mPay 30 listopada 2025 roku. Wrocław zrezygnował z mPay we wrześniu 2025 roku w sprawie płatności za parkowanie.

Najczęściej podawanym powodem tych decyzji były problemy operacyjne mPay. Rozwiązania umowy z operatorem nie ma natomiast w planach Zarząd Transportu Miejskiego.

– My nie mamy problemów z płatnościami mPay, bo u nas działa to inaczej – tłumaczy rzecznik ZTM Tomasz Kunert. W tej instytucji funkcjonuje system przedpłacony, co oznacza, że firma najpierw płaci a dopiero potem dostaje bilet, który może sprzedać dalej.

Polecane
Mikołajki w Warszawie. Rozmaite atrakcje w świątecznej atmosferze
przewodnik „Życia Warszawy”
Mikołajki w Warszawie. Rozmaite atrakcje w świątecznej atmosferze
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Prace na ul. Starzyńskiego zostały podzielone na dwa etapy, a ich realizacja będzie uzależniona od w
przebudowa

Remont ulicy Starzyńskiego w dwóch etapach

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.s
profilaktyka i leczenie

Sprzęt i remonty w ponad 100 warszawskich przychodniach

Województwo mazowieckie odpowiada obecnie za 26,8 proc. wszystkich podróży koleją w Polsce
kolej

Rekordowy wzrost przewozów pasażerskich. Mazowsze i Warszawa w czołówce

Drogowcy dokończą ulicę Rosoła w weekend
remont

Drogowcy dokończą ulicę Rosoła w weekend

W tym roku zabytkowe pojazdy będą woziły pasażerów 6 i 7 grudnia oraz 26 grudnia
zabytkowy tabor

Mikołajkowa linia tramwajowa na warszawskich torach

Podpisy można składać do 7 grudnia 2025 r. w księgarni SGH, w siedzibie Samorządu Studentów i na por
metro

Stacja Pole Mokotowskie zmieni nazwę? Jest petycja

Na skrzyżowaniu Grójeckiej z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 roku dobiegają końca prace odtworzeni
przebudowa

Tramwaje i samochody wracają na Banacha i Grójecką

Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie
remont

Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama