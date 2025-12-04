3.2°C
Życie Warszawy

Warszawa inwestuje w zdrowie. Nowy sprzęt i remonty w ponad 100 miejskich przychodniach

Publikacja: 04.12.2025 16:30

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.s

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy przy nowym aparacie RTG w przychodni na Bemowie

Foto: Szymon Pulcyn

M.B.
Warszawa modernizuje swoją sieć publicznych placówek medycznych. Ponad 100 miejskich przychodni oferuje mieszkańcom opiekę blisko domu – nie tylko u lekarzy rodzinnych i pediatrów, ale także specjalistów oraz w punktach szczepień i diagnostyki.

Miasto podkreśla, że celem inwestycji jest poprawa komfortu pacjentów oraz zwiększenie dostępności do nowoczesnych usług medycznych. Najnowszym przykładem jest nowy aparat RTG, który trafił do przychodni na Bemowie.

Nowy RTG w przychodni na Bemowie – lepsza diagnostyka i większe bezpieczeństwo

Przychodnia przy ul. Czumy 1 została właśnie wyposażona w nowoczesny aparat RTG o wartości niemal 800 tys. zł. W placówce działa jedna z największych miejskich pracowni diagnostyki obrazowej, w której co roku wykonuje się średnio 19 tys. badań.

Dzięki dotacji z budżetu miasta zakupiono nie tylko aparat rentgenowski, ale także pełne wyposażenie: stół radiologiczny, stojak do zdjęć płucnych oraz stację opisową.

– Nowy aparat rentgenowski to lepsza jakość badań, większy komfort pracy personelu i mniejsza dawka promieniowania dla pacjentów – podkreśla Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy.

Ponad 13 mln zł na nowoczesny sprzęt medyczny w 2025 roku

Jak zaznacza Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, miasto stale inwestuje w modernizację placówek zdrowia:

– Modernizujemy i remontujemy miejskie przychodnie i szpitale, a także doposażamy je w nowoczesny sprzęt. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na zakupy ponad 13 mln zł – mówi.

W 2025 roku pieniądze z budżetu miasta otrzymały cztery miejskie szpitale:

  • Szpital Bielański
  • Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny
  • Szpital Grochowski
  • Szpital Wolski

Dotacje trafiły także do czterech zakładów lecznictwa otwartego, czyli sieci poradni działających m.in. na Ursynowie, Bemowie, Włochach, Białołęce, Targówku, Żoliborzu i Bielanach.

Do warszawskich placówek medycznych trafiło w tym roku m.in.:

  • 2 nowe aparaty RTG,
  • mammograf,
  • 13 aparatów USG,
  • 2 zestawy laparoskopowe,
  • 12 inkubatorów,
  • 7 respiratorów,
  • 6 aparatów do znieczulenia.

W latach 2026–2029 Warszawa planuje przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego kolejne 100 mln zł.

10 mln zł na remonty w 22 miejskich przychodniach

W połowie października stołeczni radni zatwierdzili 10 mln zł na modernizację aż 22 dzielnicowych przychodni. Dzięki temu wyremontowane zostaną m.in. przychodnie:

  • ul. Malczewskiego, Soczi, Jadźwingów – modernizacja gabinetów, poczekalni i infrastruktury wejściowej (ponad 1,2 mln zł)
  • ul. Zawiszaków – remont pomieszczeń poradni POZ, pediatrycznej, chirurgicznej i ginekologicznej (700 tys. zł)
  • ul. Szczęśliwicka (II piętro), Sosnkowskiego, Jagiellońska, Saska, Romera – kompleksowe prace modernizacyjne
  • ul. Elbląska 35 – remont konstrukcji i pokrycia dachu
  • ul. Grzybowska 34 – remont pomieszczeń i części elewacji
Modernizacje obejmą zarówno przestrzenie medyczne, jak i infrastrukturę ułatwiającą dostęp osobom starszym czy z niepełnosprawnościami.

Wsparcie dla miejskich szpitali: neurochirurgia i położnictwo

Dodatkowe środki trafią również do warszawskich szpitali:

  • Szpital Bielański otrzyma 3 mln zł m.in. na remont oddziału neurochirurgicznego, który specjalizuje się w leczeniu tętniaków mózgu, operacjach kręgosłupa i nowotworów podstawy czaszki.
  • Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny dostanie prawie 2 mln zł na modernizację oddziału położnictwa oraz bloku porodowego przy ul. Madalińskiego.

Warszawa buduje system

Dzięki inwestycjom w nowoczesną diagnostykę i poprawę warunków pracy personelu stolica buduje system, który zapewnia mieszkańcom komfort, bezpieczeństwo i szybki dostęp do niezbędnej opieki medycznej.

