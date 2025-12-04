Warszawa inwestuje w zdrowie. Nowy sprzęt i remonty w ponad 100 miejskich przychodniach

Warszawa modernizuje swoją sieć publicznych placówek medycznych. Ponad 100 miejskich przychodni oferuje mieszkańcom opiekę blisko domu – nie tylko u lekarzy rodzinnych i pediatrów, ale także specjalistów oraz w punktach szczepień i diagnostyki.



Miasto podkreśla, że celem inwestycji jest poprawa komfortu pacjentów oraz zwiększenie dostępności do nowoczesnych usług medycznych. Najnowszym przykładem jest nowy aparat RTG, który trafił do przychodni na Bemowie.

Nowy RTG w przychodni na Bemowie – lepsza diagnostyka i większe bezpieczeństwo

Przychodnia przy ul. Czumy 1 została właśnie wyposażona w nowoczesny aparat RTG o wartości niemal 800 tys. zł. W placówce działa jedna z największych miejskich pracowni diagnostyki obrazowej, w której co roku wykonuje się średnio 19 tys. badań.

Dzięki dotacji z budżetu miasta zakupiono nie tylko aparat rentgenowski, ale także pełne wyposażenie: stół radiologiczny, stojak do zdjęć płucnych oraz stację opisową.

– Nowy aparat rentgenowski to lepsza jakość badań, większy komfort pracy personelu i mniejsza dawka promieniowania dla pacjentów – podkreśla Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy.