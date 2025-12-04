Warszawa inwestuje w zdrowie. Nowy sprzęt i remonty w ponad 100 miejskich przychodniach

Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy i Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy przy nowym aparacie RTG w przychodni na Bemowie
Miasto podkreśla, że celem inwestycji jest poprawa komfortu pacjentów oraz zwiększenie dostępności do nowoczesnych usług medycznych. Najnowszym przykładem jest nowy aparat RTG, który trafił do przychodni na Bemowie.
Przychodnia przy ul. Czumy 1 została właśnie wyposażona w nowoczesny aparat RTG o wartości niemal 800 tys. zł. W placówce działa jedna z największych miejskich pracowni diagnostyki obrazowej, w której co roku wykonuje się średnio 19 tys. badań.
Dzięki dotacji z budżetu miasta zakupiono nie tylko aparat rentgenowski, ale także pełne wyposażenie: stół radiologiczny, stojak do zdjęć płucnych oraz stację opisową.
– Nowy aparat rentgenowski to lepsza jakość badań, większy komfort pracy personelu i mniejsza dawka promieniowania dla pacjentów – podkreśla Jarosław Jóźwiak, przewodniczący Komisji Zdrowia Rady m.st. Warszawy.
Jak zaznacza Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, miasto stale inwestuje w modernizację placówek zdrowia:
– Modernizujemy i remontujemy miejskie przychodnie i szpitale, a także doposażamy je w nowoczesny sprzęt. Tylko w tym roku przeznaczyliśmy na zakupy ponad 13 mln zł – mówi.
W 2025 roku pieniądze z budżetu miasta otrzymały cztery miejskie szpitale:
Dotacje trafiły także do czterech zakładów lecznictwa otwartego, czyli sieci poradni działających m.in. na Ursynowie, Bemowie, Włochach, Białołęce, Targówku, Żoliborzu i Bielanach.
Do warszawskich placówek medycznych trafiło w tym roku m.in.:
W latach 2026–2029 Warszawa planuje przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego kolejne 100 mln zł.
W połowie października stołeczni radni zatwierdzili 10 mln zł na modernizację aż 22 dzielnicowych przychodni. Dzięki temu wyremontowane zostaną m.in. przychodnie:
Modernizacje obejmą zarówno przestrzenie medyczne, jak i infrastrukturę ułatwiającą dostęp osobom starszym czy z niepełnosprawnościami.
Dodatkowe środki trafią również do warszawskich szpitali:
Dzięki inwestycjom w nowoczesną diagnostykę i poprawę warunków pracy personelu stolica buduje system, który zapewnia mieszkańcom komfort, bezpieczeństwo i szybki dostęp do niezbędnej opieki medycznej.