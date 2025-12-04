2.7°C
Życie Warszawy

Hałas z toru łyżwiarskiego nie daje spać mieszkańcom. Problem od lat powraca

Publikacja: 04.12.2025 12:50

Opóźnienie w modernizacji toru skazuje mieszkańców na kolejne lata uciążliwości

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Hałas z Toru Łyżwiarskiego Stegny od lat dokucza mieszkańcom pobliskiego osiedla. Mimo planowanej modernizacji, która ma rozwiązać problem, opóźnienia w realizacji projektu skazują sąsiadów na kolejne lata uciążliwości.

Problem uciążliwego hałasu emitowanego przez przemysłowe agregaty chłodnicze na Torze Łyżwiarskim Stegny na warszawskim Mokotowie trwa już od lat, nękając mieszkańców pobliskiego osiedla. Sprawa została po raz pierwszy nagłośniona na forum samorządowym już w 2022 roku, a najnowsze doniesienia radnych są kolejnymi próbami wymuszenia na władzach jakichkolwiek działań. Radna Melania Łuczak przypomina o skali problemu i alarmuje o opóźnieniach w projekcie modernizacyjnym toru łyżwiarskiego.

Budowa całkowicie nowego Toru Stegny ma definitywnie wyelimiować problem emisji hałasu przez agregat

Budowa całkowicie nowego Toru Stegny ma definitywnie wyelimiować problem emisji hałasu przez agregaty. Szkopuł w tym, że termin realizacji wciąż jest przesuwany.

Foto: mat. pras.

Przekroczone normy hałasu

Wielokrotne skargi mieszkańców zostały potwierdzone przez pomiary. Już w 2022 roku, w odpowiedzi na pierwszą interwencję radnej, przeprowadzono badania, które udowodniły, że poziom hałasu generowany przez urządzenia jest niezgodny z przepisami. Jak podkreśla radna Łuczak, wysoki poziom uciążliwości akustycznej uniemożliwia mieszkańcom pełną regenerację i odpoczynek podczas nocy.

Co więcej, uciążliwość jest potęgowana przez fakt, że agregaty nie są serwisowane ze względu na rzekomy brak środków finansowych, co może tylko wzmagać intensywność generowanego hałasu. Mimo konieczności podjęcia działań naprawczych, miasto nie przekazało radnej dokumentacji z obiecanej dogłębnej analizy akustycznej.

Tor Stegny do remontu

Władze miasta mają jednak gotowy plan kompleksowej modernizacji obiektu. Inwestycja ma przekształcić 45-letni tor w nowoczesny, całoroczny ośrodek. Na początku planowana jest budowa zadaszonego toru do łyżwiarstwa szybkiego, dwóch wewnętrznych lodowisk oraz budynków towarzyszących.

Kluczowe dla komfortu mieszkańców jest to, że projekt inwestycji przewiduje przeniesienie maszynowni z agregatami chłodniczymi do poziomu -1 obiektu, czyli pod ziemię. Ten zabieg ma na celu radykalne zminimalizowanie poziomu hałasu emitowanego do otoczenia.

Budowa nowego toru Stegny jest palnowana dopiero na 2027 rok

Budowa nowego toru Stegny jest palnowana dopiero na 2027 rok

Foto: mat. pras.

Opóźnienia w inwestycji. Kiedy nadejdzie spokój?

Choć w projekcie zaznaczono rozwiązania, które mają rozwiązać problem, planowana realizacja jest sporo opóźniona. Po wstępnym przetargu, Stołeczne Centrum Sportu przystąpiło do wyboru koncepcji architektonicznej hali i lodowisk w ramach konkursu, który został rozstrzygnięty dopiero 1 lipca 2025 roku. To oznacza wydłużenie i odroczenie w czasie realizacji samej przebudowy i modernizacji obiektu. W efekcie, planowana inwestycja, która ostatecznie uciszy agregaty, ma zostać ukończona dopiero pod koniec 2027 roku lub nawet później.

Korzystający z Toru Stegny nie doświadczają uciążliwości z tytułu pracy agreagatów

Korzystający z Toru Stegny nie doświadczają uciążliwości z tytułu pracy agreagatów

Foto: mat. pras.

Oczekiwanie jest dla mieszkańców osiedla wyrokiem, gdyż skazuje ich na kolejne lata obcowania z hałasem, który jest zagrożeniem dla ich zdrowia. Radna Łuczak przypomina, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie hałasem zaraz po smogu stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Przewlekła ekspozycja na taki hałas sprzyja rozwojowi chorób układu krwionośnego, które są najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce, a także chorób układu nerwowego i hormonalnego, w tym otyłości i cukrzycy. Nie bez znaczenia jest także negatywny wpływ na rozwój dzieci, objawiający się np. problemami poznawczymi i emocjonalnymi.

Apel o natychmiastowe działanie

Radna Melania Łuczak zwróciła się do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego z pilnym apelem o niezwłoczne podjęcie działań. Prośba dotyczy zmniejszenia uciążliwości działania obecnie funkcjonujących przemysłowych agregatów wentylacyjnych oraz wdrożenia ochrony przed hałasem agregatów „jak najpilniej”. Mieszkańcy i ich przedstawicielka oczekują, że miasto podejmie działania doraźne, nie czekając na rozpoczęcie inwestycji, aby zapewnić im prawo do zdrowego i spokojnego snu.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

