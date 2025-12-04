Hałas z toru łyżwiarskiego nie daje spać mieszkańcom. Problem od lat powraca

Tor Stegny do remontu

Władze miasta mają jednak gotowy plan kompleksowej modernizacji obiektu. Inwestycja ma przekształcić 45-letni tor w nowoczesny, całoroczny ośrodek. Na początku planowana jest budowa zadaszonego toru do łyżwiarstwa szybkiego, dwóch wewnętrznych lodowisk oraz budynków towarzyszących.

Kluczowe dla komfortu mieszkańców jest to, że projekt inwestycji przewiduje przeniesienie maszynowni z agregatami chłodniczymi do poziomu -1 obiektu, czyli pod ziemię. Ten zabieg ma na celu radykalne zminimalizowanie poziomu hałasu emitowanego do otoczenia.

Budowa nowego toru Stegny jest palnowana dopiero na 2027 rok Foto: mat. pras.

Opóźnienia w inwestycji. Kiedy nadejdzie spokój?

Choć w projekcie zaznaczono rozwiązania, które mają rozwiązać problem, planowana realizacja jest sporo opóźniona. Po wstępnym przetargu, Stołeczne Centrum Sportu przystąpiło do wyboru koncepcji architektonicznej hali i lodowisk w ramach konkursu, który został rozstrzygnięty dopiero 1 lipca 2025 roku. To oznacza wydłużenie i odroczenie w czasie realizacji samej przebudowy i modernizacji obiektu. W efekcie, planowana inwestycja, która ostatecznie uciszy agregaty, ma zostać ukończona dopiero pod koniec 2027 roku lub nawet później.

Korzystający z Toru Stegny nie doświadczają uciążliwości z tytułu pracy agreagatów Foto: mat. pras.

Oczekiwanie jest dla mieszkańców osiedla wyrokiem, gdyż skazuje ich na kolejne lata obcowania z hałasem, który jest zagrożeniem dla ich zdrowia. Radna Łuczak przypomina, że według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zanieczyszczenie hałasem zaraz po smogu stanowi jedno z największych zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Reklama Reklama

Przewlekła ekspozycja na taki hałas sprzyja rozwojowi chorób układu krwionośnego, które są najczęstszą przyczyną śmierci w Polsce, a także chorób układu nerwowego i hormonalnego, w tym otyłości i cukrzycy. Nie bez znaczenia jest także negatywny wpływ na rozwój dzieci, objawiający się np. problemami poznawczymi i emocjonalnymi.

Apel o natychmiastowe działanie

Radna Melania Łuczak zwróciła się do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego z pilnym apelem o niezwłoczne podjęcie działań. Prośba dotyczy zmniejszenia uciążliwości działania obecnie funkcjonujących przemysłowych agregatów wentylacyjnych oraz wdrożenia ochrony przed hałasem agregatów „jak najpilniej”. Mieszkańcy i ich przedstawicielka oczekują, że miasto podejmie działania doraźne, nie czekając na rozpoczęcie inwestycji, aby zapewnić im prawo do zdrowego i spokojnego snu.