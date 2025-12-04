Warszawski PiS łączy siły z organizacjami pozarządowymi. Wypracują wspólny program?

Podczas wydarzenia zaplanowano osiem merytorycznych paneli tematycznych, prowadzonych przez osoby od lat zaangażowane w sprawy Warszawy. Każdy z nich będzie okazją do przedstawienia konkretnych problemów, przykładów z obecnej praktyki funkcjonowania samorządu oraz propozycji rozwiązań – zarówno legislacyjnych, jak i organizacyjnych oraz inwestycyjnych.

Wśród „gwiazd” konwencji pojawili się: Piotr Gliński (Prawo i Sprawiedliwość, Rada Kongresu Polska Wielki Projekt), Dariusz Kacprzak (Mazowiecka Wspólnota Samorządowa), Jan Śpiewak (Stowarzyszenie Wolne Miasto Warszawa) i Sebastian Kaleta (Prawo i Sprawiedliwość).

Konferencja „Myśląc: Warszawa”

Podczas panelu „Czy Warszawa będzie bardziej demokratyczna? Ustawa warszawska i decentralizacja samorządu” uczestnicy zastanowią się nad obecnym ustrojem Warszawy, który od ponad 20 lat kształtuje miejską politykę i funkcjonowanie stolicy. Przeanalizują, jakie zmiany powinny zostać wprowadzone do ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy i jaki model ustrojowy byłby najlepszy dla mieszkańców i dla rozwoju stolicy.

Uczestnicy postarają się rozstrzygnąć dylemat od lat poruszony w samorządowych dyskusjach – czy konieczne jest zwiększenie kompetencji dzielnic Warszawy. Przedmiotem dyskusji będzie także ocena stanu demokracji w Warszawie i umożliwienia mieszkańcom realnego wpływania na politykę miasta. Paneliści zastanowią się także czy oprócz ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy konieczne są inne zmiany w prawie, które mogą wpłynąć pozytywnie na rozwój Warszawy i jej okolic jak np. ustawa metropolitarna.

Z kolei dyskusja podczas panelu „Kto rządzi naszą przestrzenią? Wokół planowania przestrzennego w Warszawie” będzie poświęcona różnym aspektom prac prowadzonych przez Warszawę w zakresie planowania przestrzennego oraz ich wpływowi na poszczególne segmenty życia społecznego w mieście.

Uczestnicy wspólnie zastanowią się nad mocnymi i słabymi stronami tych procesów oraz będą dążyli do sformułowania rozwiązań programowych zdefiniowanych wcześniej braków. Duża część rozmowy zostanie także poświęcona zapisom projektów Strategii Warszawa 2040+ oraz Planu Ogólnego.

Zaplanowano też panel: „Czy Warszawa marnuje swoje szanse rozwojowe – jakich inwestycji w infrastrukturę transportową potrzebuje stolica?”. Dyskusja będzie tu skoncentrowana na trzech obszarach tematycznych. Najpierw uczestnicy przedstawią diagnozę obecnego stanu rozwoju infrastruktury transportowej Warszawy (w zakresie drogownictwa i transportu szynowego: metra, tramwajów, kolei) oraz spróbują odpowiedzieć na pytania, co w dotychczasowych działaniach Warszawy się udało, a w jakich obszarach poniesiono porażkę.

Uczestnicy konferencji zastanowią się też nad tym, jak dużo zieleni potrzebuje Warszawa, aby pozostać miastem wygodnym, nowoczesnym i przyjaznym mieszkańcom.

Następnie rozmówcy zastanowią się, jakie są obecnie największe problemy miasta, jeśli chodzi o komunikację indywidualną i zbiorową. W ostatniej części rozmowy podjęta zostanie próba wskazania tych zadań inwestycyjnych, które w obszarze infrastruktury transportowej powinny mieć obecnie najwyższy priorytet.

Bezpieczeństwo, mieszkania i tereny zielone podczas konferencji „Myśląc: Warszawa”

O mieszkaniach w Warszawie rozmawiać będą m.in.: Eryk Baczyński ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, Jacek Jeżewski – Były burmistrz Pragi Północ, obecnie radny dzielnicy Bielany, Ewa Kościuch-Manandhar – sekretarz Komisji Dialogu Społecznego ds. ochrony praw lokatorów oraz członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu lokatorów, a także Andrzej Półrolniczak – prezes Zarządu RSM Praga.

Uczestnicy konferencji zastanowią się też nad tym, jak dużo zieleni potrzebuje Warszawa, aby pozostać miastem wygodnym, nowoczesnym i przyjaznym mieszkańcom. Dyskusja obejmie zarówno znaczenie zieleni w codziennym życiu – od poprawy jakości powietrza po tworzenie przestrzeni rekreacyjnych – jak i jej rolę w kształtowaniu długofalowej polityki przestrzennej stolicy.

Porozmawiają o funkcjach terenów zielonych, ich miejscu w układzie urbanistycznym oraz o możliwościach godzenia zazieleniania miasta z potrzebami infrastrukturalnymi, inwestycyjnymi i transportowymi. Integralną częścią rozmowy będzie także ocena obecnych rozwiązań w gospodarce odpadami, w tym efektywności systemu, wyzwań organizacyjnych oraz wpływu sposobu zbiórki i przetwarzania odpadów na codzienne funkcjonowanie mieszkańców.

W programie znalazły się także: polityka Warszawy w sferze kultury i pamięci, wyzwania edukacyjne i sportowe w obliczu regresu demograficznego stolicy oraz polityka Warszawy w sferze bezpieczeństwa

Ten ostatni panel dotyczył będzie istotnych kwestii związanych z wdrażanym obecnie Programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii odporności ludności na zagrożenia oraz komunikacji z mieszkańcami w tym zakresie.

Paneliści postarają się znaleźć odpowiedź, jak miasto jest przygotowane na kryzysy oraz jak wygląda świadomość mieszkańców.

W ramach Programu OLiOC wyodrębniono kilka obszarów, które wymagają inwestycji – zabezpieczenie logistyczne oraz schrony i schronienia, utrzymanie podmiotów OL i Korpus OC, łączność i powiadamianie, edukacja i szkolenia.

Poruszone zostaną także zagadnienia pokrewne jak bezpieczeństwo zdrowotne również mające istotny wpływ na ogólne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Konferencja odbędzie się w sobotę, 6 grudnia, w godz. 9.30-20.15 w Centrum Prasowym Foksal przy ul. Foksal 3/5. Wstęp wolny.