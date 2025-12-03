Muzeum Chopina zamknięte na rok z powodu gruntownej modernizacji

Stworzenie profesjonalnej przestrzeni dla wystaw czasowych.

Ulepszenia dotyczące wystawy stałej, przestrzeni edukacyjnej i sali koncertowej (w tym wymiana systemu nagłośnienia i oświetlenia).

Udoskonalenie zabezpieczeń okien pałacu przed promieniowaniem UV i wzrostami temperatur, kluczowe dla ochrony cennych eksponatów.

Modernizację i udostępnienie tarasu wschodniego dla mieszkańców oraz wykonanie instalacji przestrzennej „strefy ciszy” na tarasie zachodnim.

Nowa koncepcja ekspozycyjna i technologiczna

Modernizacja przyniesie fundamentalne zmiany w idei programowej Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wystawy stałej na poziomie „0” oraz wprowadzenia nowoczesnych technologii.

Zmiana ekspozycji stałej: Zmienią się tematy niektórych sal. Wystawa stała na poziomie „0” zostanie zdominowana przez tematy „Chopin – cudowne dziecko” (zastąpi salę „Żelazowa Wola”) oraz „Tożsamość Chopina jako człowieka i twórcy”. Ten drugi wątek będzie również eksplorowany w piwnicach budynku. Nowa część „Chopin – cudowne dziecko” zestawi jego rozwój z biografią Mozarta.

Nowe instalacje: Na poziomie -2 powstanie nowa instalacja artystyczna site specific „non omnis moriar”, poświęcona recepcji muzyki Chopinowskiej.

Multimedia i zbiory: Wyeksploatowane urządzenia audiowizualne z 2010 roku zostaną zastąpione nowymi technologiami. Muzeum planuje także częstszą rotację oryginalnych rękopisów, zgodnie z zasadami konserwatorskimi, oraz częstsze prezentowanie nowych nabytków, takich jak rękopisy Ballady f-moll czy pieśni „Poseł”.

Projekt wnętrza sali „Tożsamość Chopina jako człowieka i twórcy” autorstwa pracowni Studio Karolina Fandrejewska Foto: mat. pras.

Dla zwiedzających zostanie przygotowana aplikacja w formie audioprzewodnika z propozycjami ścieżek tematycznych, ułatwiająca zwiedzanie. Wśród działań edukacyjnych znajdzie się także oprowadzanie przyrodnicze po ogrodzie zlokalizowanym na tarasie.

Reklama Reklama

Likwidacja barier i zwiększenie dostępności

Istotnym elementem projektu jest likwidacja barier architektonicznych i podniesienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane są pochylnie, platformy, pętle indukcyjne, ścieżki dotykowe oraz audiodeskrypcja sal i obiektów. Pochylne wejście ma powstać od strony ulicy Tamka.

Projekt wnętrza sali „Podróże” Foto: mat. pras.

Zbiory i współpraca międzynarodowa

Na czas prac budowlanych zbiory Muzeum zostaną zabezpieczone w skarbcu i specjalnych magazynach, gdzie przejdą niezbędną konserwację. Część obiektów zostanie zaprezentowana za granicą, m.in. w Muzeum Suzhou w Chinach oraz w dwóch francuskich instytucjach poświęconych George Sand. Wymiana i wypożyczanie obiektów między muzeami jest rutynową praktyką, co podkreśla Kosowski. W Polsce dostępna pozostanie wyłącznie oferta w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.

Międzynarodową pozycję Muzeum umocni także planowana współpraca z partnerami z innych państw, w tym organizacja seminarium muzealnego i wystawy czasowej z udziałem przedstawicieli zagranicznych muzeów biograficznych.

Otwarcie w stulecie Konkursu Chopinowskiego

Placówka ma zostać ponownie otwarta w styczniu 2027 roku, co zbiegnie się w czasie z obchodami stulecia Konkursu Chopinowskiego. Wybrany termin zamknięcia na rok ma zminimalizować utrudnienia, ponieważ przypada między XIX Konkursem Chopinowskim a jubileuszem stulecia. Modernizacja ma nadać Muzeum Fryderyka Chopina rangę placówki o znaczeniu międzynarodowym i odegrać istotną rolę w polskiej dyplomacji kulturowej.