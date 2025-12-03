Muzeum Chopina zamknięte na rok z powodu gruntownej modernizacji

W lutym 1953 roku odbudowany pałac przekazano na siedzibę Instytutowi im. Fryderyka Chopina (późniejszemu Towarzystwu im. Fryderyka Chopina)
Z tego powodu Muzeum będzie zamknięte dla zwiedzających przez cały rok, od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku. Koszt inwestycji wynosi 56,4 miliona złotych, z czego 36,8 miliona złotych pochodzi z dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).
Projekt „Perła Warszawy” jest przedsięwzięciem wielowymiarowym, które obejmie gruntowne prace modernizacyjne dotyczące infrastruktury, bezpieczeństwa oraz efektywności energetycznej i funkcjonalności budynku. Zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Andrzej Kosowski, podkreśla, że przebudowa jest konieczna ze względu na zużycie multimediów, nowe trendy wystawiennicze oraz niezbędne prace budowlane.
Wśród miejsc otaczających Muzeum Chopina zmiany mają dotyczyć m.in. tarasu wschodniego. Na wizualizacji koncepcja pracowni Studio Karolina Fandrejweska z lipca 2024 roku.
Główne zmiany infrastrukturalne obejmą:
Modernizacja przyniesie fundamentalne zmiany w idei programowej Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wystawy stałej na poziomie „0” oraz wprowadzenia nowoczesnych technologii.
Projekt wnętrza sali „Tożsamość Chopina jako człowieka i twórcy” autorstwa pracowni Studio Karolina Fandrejewska
Dla zwiedzających zostanie przygotowana aplikacja w formie audioprzewodnika z propozycjami ścieżek tematycznych, ułatwiająca zwiedzanie. Wśród działań edukacyjnych znajdzie się także oprowadzanie przyrodnicze po ogrodzie zlokalizowanym na tarasie.
Istotnym elementem projektu jest likwidacja barier architektonicznych i podniesienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowane są pochylnie, platformy, pętle indukcyjne, ścieżki dotykowe oraz audiodeskrypcja sal i obiektów. Pochylne wejście ma powstać od strony ulicy Tamka.
Projekt wnętrza sali „Podróże”
Na czas prac budowlanych zbiory Muzeum zostaną zabezpieczone w skarbcu i specjalnych magazynach, gdzie przejdą niezbędną konserwację. Część obiektów zostanie zaprezentowana za granicą, m.in. w Muzeum Suzhou w Chinach oraz w dwóch francuskich instytucjach poświęconych George Sand. Wymiana i wypożyczanie obiektów między muzeami jest rutynową praktyką, co podkreśla Kosowski. W Polsce dostępna pozostanie wyłącznie oferta w Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli.
Międzynarodową pozycję Muzeum umocni także planowana współpraca z partnerami z innych państw, w tym organizacja seminarium muzealnego i wystawy czasowej z udziałem przedstawicieli zagranicznych muzeów biograficznych.
Placówka ma zostać ponownie otwarta w styczniu 2027 roku, co zbiegnie się w czasie z obchodami stulecia Konkursu Chopinowskiego. Wybrany termin zamknięcia na rok ma zminimalizować utrudnienia, ponieważ przypada między XIX Konkursem Chopinowskim a jubileuszem stulecia. Modernizacja ma nadać Muzeum Fryderyka Chopina rangę placówki o znaczeniu międzynarodowym i odegrać istotną rolę w polskiej dyplomacji kulturowej.