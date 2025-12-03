5.1°C
1019.5 hPa
Życie Warszawy

Drogowcy wracają na Odrowąża. Tym razem zamkną nitkę do Ronda Żaba

Publikacja: 03.12.2025 11:35

Drogowcy wracają na Odrowąża. Tym razem zamkną nitkę do Ronda Żaba

Foto: mat. pras.

M.B.
W najbliższy weekend drogowcy powrócą na ulicę Odrowąża, aby sfinalizować prace remontowe na jezdni prowadzącej w stronę ronda Żaba. Kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami.

Od piątku wieczorem do poniedziałku rano odcinek między ulicami Budowlaną a Staniewicką zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

Czas i zakres prac

Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 5 grudnia, o godz. 22 i potrwają do poniedziałku, 8 grudnia, do godz. 4 rano. Działania te są kontynuacją rozpoczętego w ubiegłym tygodniu układania nowej nawierzchni i mają na celu zakończenie modernizacji jezdni. W poprzedni weekend udało się ułożyć nowy asfalt na odcinku od ulicy Staniewickiej do ronda Żaba.

Foto: mat. pras.

Zamknięte odcinki i zmiany w organizacji ruchu

Głównym utrudnieniem będzie zamknięcie jezdni ulicy Odrowąża na odcinku od ulicy Budowlanej do Staniewickiej, w kierunku ronda Żaba.

Wprowadzone zostaną także zmiany na okolicznych skrzyżowaniach:

Reklama
Reklama
  • Skrzyżowanie Wysockiego z Budowlaną i Matki Teresy z Kalkuty: Na tym skrzyżowaniu dostępny będzie jeden pas do skrętu w prawo i jeden do skrętu w lewo.
  • Wyjazd z ulicy Budowlanej: Nie będzie możliwości wyjazdu na ulicę Odrowąża.
  • Wyjazd z ulicy Matki Teresy z Kalkuty: Kierowcy będą mogli skręcać wyłącznie w prawo.
  • Ulica Pożarowa: Utraci bezpośrednie połączenie z ulicą Odrowąża

Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie ulicy Odrowąża ze Staniewicką pozostanie otwarte dla ruchu.

Polecane
Usterka została prowizorycznie zabezpieczona, ale w dalszym ciągu nikt nie chce wziąć odpowiedzialno
infrastruktura drogowa
Nikt nie chce naprawić „bezpańskiego” wiaduktu. Czy będzie blokada?

Wyznaczone objazdy

Dla zminimalizowania niedogodności, wyznaczono oficjalny objazd. Kierowcy zmierzający do ronda Żaba powinni korzystać z trasy prowadzącej ulicami Matki Teresy z Kalkuty oraz świętego Wincentego.

Dojazd do ulicy Pożarowej w czasie trwania remontu będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Staniewickiej.

Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac i śledzenie bieżącego oznakowania.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na skrzyżowaniu Grójeckiej z Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920 roku dobiegają końca prace odtworzeni
przebudowa

Tramwaje i samochody wracają na Banacha i Grójecką

Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie
remont

Rusza modernizacja ulicy Bluszczańskiej na Mokotowie

Przejście z peronów Dworca Zachodniego na przystanek zajmie tylko chwilę. Projektowane połączenie je
transport na szynach

Jest projektant tunelu tramwajowego Kasprzaka - Dworzec Zachodni

Od 28 stycznia niektóre pociągi Pendolino na trasie Warszawa – Wrocław zostaną odwołane.
kolej

Nowy rozkład jazdy. Co się zmieni w Warszawie i na Mazowszu?

Według najnowszego planu nowy most Krasińskiego byłby mostem tramwajowo-pieszo-rowerowym
plany

Wraca pomysł mostu Krasińskiego. Ale auta nim nie pojadą?

Od 14 grudnia pociągi Kolei Mazowieckich pojadą według nowego rozkładu jazdy
kolej

Zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich. Już od 14 grudnia

Warszawa ponownie została liderem w liczbie wypożyczeń miejskich rowerów operatora Nextbike
z perspektywy siodełka

230 tys. warszawiaków skorzystało z rowerów. System całoroczny na razie niemożliwy

Katedra Santa Maria Palma w Palma de Mallorca
samolot

LOT uruchamia sprzedaż lotów na Majorkę

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama