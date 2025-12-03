Drogowcy wracają na Odrowąża. Tym razem zamkną nitkę do Ronda Żaba

Od piątku wieczorem do poniedziałku rano odcinek między ulicami Budowlaną a Staniewicką zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.
Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 5 grudnia, o godz. 22 i potrwają do poniedziałku, 8 grudnia, do godz. 4 rano. Działania te są kontynuacją rozpoczętego w ubiegłym tygodniu układania nowej nawierzchni i mają na celu zakończenie modernizacji jezdni. W poprzedni weekend udało się ułożyć nowy asfalt na odcinku od ulicy Staniewickiej do ronda Żaba.
Głównym utrudnieniem będzie zamknięcie jezdni ulicy Odrowąża na odcinku od ulicy Budowlanej do Staniewickiej, w kierunku ronda Żaba.
Wprowadzone zostaną także zmiany na okolicznych skrzyżowaniach:
Należy zaznaczyć, że skrzyżowanie ulicy Odrowąża ze Staniewicką pozostanie otwarte dla ruchu.
Dla zminimalizowania niedogodności, wyznaczono oficjalny objazd. Kierowcy zmierzający do ronda Żaba powinni korzystać z trasy prowadzącej ulicami Matki Teresy z Kalkuty oraz świętego Wincentego.
Dojazd do ulicy Pożarowej w czasie trwania remontu będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Staniewickiej.
Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac i śledzenie bieżącego oznakowania.