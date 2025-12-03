Drogowcy wracają na Odrowąża. Tym razem zamkną nitkę do Ronda Żaba

W najbliższy weekend drogowcy powrócą na ulicę Odrowąża, aby sfinalizować prace remontowe na jezdni prowadzącej w stronę ronda Żaba. Kierowcy muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami.



Od piątku wieczorem do poniedziałku rano odcinek między ulicami Budowlaną a Staniewicką zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu.

Reklama Reklama

Czas i zakres prac

Prace remontowe rozpoczną się w piątek, 5 grudnia, o godz. 22 i potrwają do poniedziałku, 8 grudnia, do godz. 4 rano. Działania te są kontynuacją rozpoczętego w ubiegłym tygodniu układania nowej nawierzchni i mają na celu zakończenie modernizacji jezdni. W poprzedni weekend udało się ułożyć nowy asfalt na odcinku od ulicy Staniewickiej do ronda Żaba.

Foto: mat. pras.

Zamknięte odcinki i zmiany w organizacji ruchu

Głównym utrudnieniem będzie zamknięcie jezdni ulicy Odrowąża na odcinku od ulicy Budowlanej do Staniewickiej, w kierunku ronda Żaba.

Wprowadzone zostaną także zmiany na okolicznych skrzyżowaniach: