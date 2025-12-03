Nowy rozkład jazdy pociągów. Co się zmieni w Warszawie i na Mazowszu?

Od 28 stycznia niektóre pociągi Pendolino na trasie Warszawa – Wrocław zostaną odwołane.
W rejonach największych inwestycji zaplanowano zmiany w organizacji ruchu – m.in. trasy okrężne, wydłużone czasy jazdy oraz komunikację zastępczą. Nowy rozkład uwzględnia zarówno efekty zakończonych prac, jak i konieczność dostosowania ruchu do intensywnych robót realizowanych w 2026 roku.
W nowym rozkładzie jazdy 17 wybranych relacji obsługiwanych przez przewoźników dalekobieżnych i regionalnych zostało objętych cyklicznym układem odjazdów. Oznacza to stałe, powtarzalne minuty odjazdów pociągów na całej trasie. Cykliczne rozkłady obejmują m.in. kluczowe trasy dalekobieżne, takie jak Warszawa – Gdynia, Bydgoszcz – Lublin, Olsztyn – Poznań, Warszawa – Bydgoszcz czy Warszawa – Berlin. Z ujednoliconych końcówek minutowych skorzystają także podróżni na relacjach regionalnych, m.in. Otwock – Pruszków, Piaseczno – Zegrze Południowe, Góra Kalwaria – Warszawa Gdańska.
Liczba stacji objętych systemem wzrosła z 63 do 108 co znacząco ułatwi pasażerom planowanie podróży oraz orientowanie się w godzinach odjazdów bez konieczności każdorazowego sprawdzania rozkładu.
Dodatkowo od niedzieli na linii Warszawa – Szczecin czas przejazdu skróci się planowo do 4 godzin i 9 minut, a między Olsztynem a Poznaniem do 3 godzin i 17 minut. Mniej czasu zajmie także podróż na trasach obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie – między Wrocławiem a Żaganiem przejazd skróci się o 9 minut.
Dzięki budowie trapezu rozjazdowego i nowym urządzeniom SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym), pociągi będą mogły kursować przez stację Warszawa Centralna częściej – co 4 minuty zamiast dotychczasowych 5 minut. Odcinek Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna będzie w stanie obsłużyć do 30 pociągów w godzinę – łącznie w obu kierunkach. Od 24 grudnia oddany do użytkowania zostanie peron nr 1 na remontowanej stacji Ursus Północny.
Jak informuje PKP PLK, dotychczas na przystanku Radom Wschodni zatrzymywało się 50 pociągów kursujących do Warszawy. Po korekcie rozkładu jazdy przy peronach Radomia Wschodniego dodatkowo zatrzyma się 40 pociągów Kolei Mazowieckich relacji Radom Główny – Dęblin – Radom Główny (lk26).
W związku z tym, że od 28 stycznia wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Opole – Częstochowa, składy PKP Intercity zostaną poprowadzone trasami okrężnymi przez Kędzierzyn-Koźle, a niektóre Pendolino na trasie Warszawa – Wrocław zostaną odwołane.
Polskie Linie Kolejowe S.A. rozszerzają też testowane od września kody QR, które po zeskanowaniu telefonem pokazują bieżące odjazdy z konkretnej stacji lub przystanku. Dotychczas dostępne na Podhalu, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku, od połowy grudnia funkcjonalność obejmie wszystkie lokalizacje w Polsce. Tabele odjazdów są już dostępne w Portalu Pasażera w zakładce „Katalog stacji”, a kody QR umożliwiają szybki dostęp do informacji na dowolnym urządzeniu mobilnym.
Od 14 grudnia kody będą sukcesywnie pojawiać się na wszystkich stacjach i przystankach, uzupełniając tradycyjne informacje w gablotach i ułatwiając planowanie podróży.