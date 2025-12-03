Nowy rozkład jazdy pociągów. Co się zmieni w Warszawie i na Mazowszu?

W niedzielę, 14 grudnia, zacznie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy 2025/2026. Modernizacje i podnoszenie parametrów technicznych wielu linii przełożą się na krótsze czasy przejazdu.



W rejonach największych inwestycji zaplanowano zmiany w organizacji ruchu – m.in. trasy okrężne, wydłużone czasy jazdy oraz komunikację zastępczą. Nowy rozkład uwzględnia zarówno efekty zakończonych prac, jak i konieczność dostosowania ruchu do intensywnych robót realizowanych w 2026 roku.

Krótsze czasy przejazdu i nowe możliwości podróży

W nowym rozkładzie jazdy 17 wybranych relacji obsługiwanych przez przewoźników dalekobieżnych i regionalnych zostało objętych cyklicznym układem odjazdów. Oznacza to stałe, powtarzalne minuty odjazdów pociągów na całej trasie. Cykliczne rozkłady obejmują m.in. kluczowe trasy dalekobieżne, takie jak Warszawa – Gdynia, Bydgoszcz – Lublin, Olsztyn – Poznań, Warszawa – Bydgoszcz czy Warszawa – Berlin. Z ujednoliconych końcówek minutowych skorzystają także podróżni na relacjach regionalnych, m.in. Otwock – Pruszków, Piaseczno – Zegrze Południowe, Góra Kalwaria – Warszawa Gdańska.

Liczba stacji objętych systemem wzrosła z 63 do 108 co znacząco ułatwi pasażerom planowanie podróży oraz orientowanie się w godzinach odjazdów bez konieczności każdorazowego sprawdzania rozkładu.

Dodatkowo od niedzieli na linii Warszawa – Szczecin czas przejazdu skróci się planowo do 4 godzin i 9 minut, a między Olsztynem a Poznaniem do 3 godzin i 17 minut. Mniej czasu zajmie także podróż na trasach obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie – między Wrocławiem a Żaganiem przejazd skróci się o 9 minut.