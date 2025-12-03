5.1°C
Życie Warszawy

Nowy rozkład jazdy pociągów. Co się zmieni w Warszawie i na Mazowszu?

Publikacja: 03.12.2025 09:15

Od 28 stycznia niektóre pociągi Pendolino na trasie Warszawa – Wrocław zostaną odwołane.

Foto: Adobe Stock

rbi
W niedzielę, 14 grudnia, zacznie obowiązywać nowy roczny rozkład jazdy 2025/2026. Modernizacje i podnoszenie parametrów technicznych wielu linii przełożą się na krótsze czasy przejazdu.

W rejonach największych inwestycji zaplanowano zmiany w organizacji ruchu – m.in. trasy okrężne, wydłużone czasy jazdy oraz komunikację zastępczą. Nowy rozkład uwzględnia zarówno efekty zakończonych prac, jak i konieczność dostosowania ruchu do intensywnych robót realizowanych w 2026 roku.

Krótsze czasy przejazdu i nowe możliwości podróży

W nowym rozkładzie jazdy 17 wybranych relacji obsługiwanych przez przewoźników dalekobieżnych i regionalnych zostało objętych cyklicznym układem odjazdów. Oznacza to stałe, powtarzalne minuty odjazdów pociągów na całej trasie. Cykliczne rozkłady obejmują m.in. kluczowe trasy dalekobieżne, takie jak Warszawa – Gdynia, Bydgoszcz – Lublin, Olsztyn – Poznań, Warszawa – Bydgoszcz czy Warszawa – Berlin. Z ujednoliconych końcówek minutowych skorzystają także podróżni na relacjach regionalnych, m.in. Otwock – Pruszków, Piaseczno – Zegrze Południowe, Góra Kalwaria – Warszawa Gdańska.

Pierwsi pasażerowie skorzystali z nowej hali Dworca Zachodniego w piątek, 28 listopada 2025
kolej
„Otwarty później, ale jest”. Tak wygląda nowa Warszawa Zachodnia

Liczba stacji objętych systemem wzrosła z 63 do 108 co znacząco ułatwi pasażerom planowanie podróży oraz orientowanie się w godzinach odjazdów bez konieczności każdorazowego sprawdzania rozkładu.

Dodatkowo od niedzieli na linii Warszawa – Szczecin czas przejazdu skróci się planowo do 4 godzin i 9 minut, a między Olsztynem a Poznaniem do 3 godzin i 17 minut. Mniej czasu zajmie także podróż na trasach obsługiwanych przez Koleje Dolnośląskie – między Wrocławiem a Żaganiem przejazd skróci się o 9 minut.

Zmiany na torach na Mazowszu

Dzięki budowie trapezu rozjazdowego i nowym urządzeniom SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym), pociągi będą mogły kursować przez stację Warszawa Centralna częściej – co 4 minuty zamiast dotychczasowych 5 minut. Odcinek Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna będzie w stanie obsłużyć do 30 pociągów w godzinę – łącznie w obu kierunkach. Od 24 grudnia oddany do użytkowania zostanie peron nr 1 na remontowanej stacji Ursus Północny.

Jak informuje PKP PLK, dotychczas na przystanku Radom Wschodni zatrzymywało się 50 pociągów kursujących do Warszawy. Po korekcie rozkładu jazdy przy peronach Radomia Wschodniego dodatkowo zatrzyma się 40 pociągów Kolei Mazowieckich relacji Radom Główny – Dęblin – Radom Główny (lk26).

Polecane
Od 14 grudnia pociągi Kolei Mazowieckich pojadą według nowego rozkładu jazdy
kolej
Zmiany w rozkładzie jazdy Kolei Mazowieckich. Już od 14 grudnia

W związku z tym, że od 28 stycznia wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Opole – Częstochowa, składy PKP Intercity zostaną poprowadzone trasami okrężnymi przez Kędzierzyn-Koźle, a niektóre  Pendolino na trasie Warszawa – Wrocław zostaną odwołane.

Polskie Linie Kolejowe S.A. rozszerzają też testowane od września kody QR, które po zeskanowaniu telefonem pokazują bieżące odjazdy z konkretnej stacji lub przystanku. Dotychczas dostępne na Podhalu, Podlasiu, Lubelszczyźnie i Dolnym Śląsku, od połowy grudnia funkcjonalność obejmie wszystkie lokalizacje w Polsce. Tabele odjazdów są już dostępne w Portalu Pasażera w zakładce „Katalog stacji”, a kody QR umożliwiają szybki dostęp do informacji na dowolnym urządzeniu mobilnym.

Od 14 grudnia kody będą sukcesywnie pojawiać się na wszystkich stacjach i przystankach, uzupełniając tradycyjne informacje w gablotach i ułatwiając planowanie podróży.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

