Warszawska ikona modernizmu kończy 50 lat. W planach m.in. koncert-niespodzianka

Obchody 50-lecia dworca Warszawa Centralna potrwają trzy dni
Warszawa Centralna została oddana do użytku 5 grudnia 1975 roku jako odpowiedź na rosnące potrzeby komunikacyjne stolicy. Nowy gmach szybko zyskał status jednej z najnowocześniejszych stacji kolejowych w Europie, a z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów powojennej architektury w Polsce oraz ikoną modernizmu. Od 2019 roku budynek znajduje się w rejestrze zabytków i nosi imię Stanisława Moniuszki, wybitnego polskiego kompozytora.
Budowa Dworca Centralnego w Warszawie – w oddali widoczny budynek tymczasowego dworca centralnego (lata 1973-74)
Oficjalne rozpoczęcie obchodów 50-lecia nastąpi 5 grudnia o godz. 10 w hali głównej dworca. Powstaną tam specjalne strefy, w których goście będą mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji. Dla odwiedzających przewidziano m.in. kawę serwowaną przez WARS, słodkie poczęstunki od E. Wedel oraz interaktywną grę przybliżającą historię kolei i PKP. W programie zaplanowano również koncert gwiazdy, której nazwisko nie zostało na razie ujawnione i ma pozostać niespodzianką.
Obok Dworca Centralnego w latach 1973-1974 powstało przejście podziemne i estakady. Zdjęcie pierwotnie zamieszczone na łamach "Expresu Wieczornego"
W kolejnym dniu – 6 grudnia, obchody zostaną rozszerzone o wydarzenia skierowane przede wszystkim do dzieci, przygotowane w związku z Mikołajkami. Finał jubileuszu 50-lecia Warszawy Centralnej zaplanowano na 7 grudnia.
Jednym z najważniejszych punktów programu będzie wystawa „50 lat Dworca Centralnego w Archiwach Państwowych”, prezentowana w hali głównej stacji. Ekspozycja opiera się na materiałach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych. Podczas otwarcia wystawy, 5 grudnia, zaplanowano oprowadzanie kuratorskie, skierowane do osób zainteresowanych dziejami dworca i unikatowymi dokumentami. Na antresoli powstanie tzw. strefa wspomnień, gdzie wyświetlane będą archiwalne i współczesne nagrania pokazujące funkcjonowanie stacji na przestrzeni lat.
Obchody 50-lecia dworca wpisują się w szerszy kalendarz wydarzeń związanych z koleją. Niedługo będziemy obchodzić również 200-lecie pierwszego pasażerskiego przejazdu koleją na świecie oraz 100-lecie Polskich Kolei Państwowych. Obie rocznice przypadają na 2026 rok, ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Rokiem Polskiej Kolei.