Warszawska ikona modernizmu kończy 50 lat. W planach m.in. koncert-niespodzianka

Polskie Koleje Państwowe S.A. organizują obchody 50-lecia dworca Warszawa Centralna. Przez trzy dni jedna z najważniejszych stacji kolejowych w kraju stanie się przestrzenią wydarzeń przygotowanych z myślą o pasażerach, mieszkańcach stolicy, pasjonatach kolei i turystach.



Warszawa Centralna została oddana do użytku 5 grudnia 1975 roku jako odpowiedź na rosnące potrzeby komunikacyjne stolicy. Nowy gmach szybko zyskał status jednej z najnowocześniejszych stacji kolejowych w Europie, a z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów powojennej architektury w Polsce oraz ikoną modernizmu. Od 2019 roku budynek znajduje się w rejestrze zabytków i nosi imię Stanisława Moniuszki, wybitnego polskiego kompozytora.

Reklama Reklama

Budowa Dworca Centralnego w Warszawie – w oddali widoczny budynek tymczasowego dworca centralnego (lata 1973-74) Foto: Grażyna Rutkowska NAC

50. urodziny dworca Warszawa Centralna. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?

Oficjalne rozpoczęcie obchodów 50-lecia nastąpi 5 grudnia o godz. 10 w hali głównej dworca. Powstaną tam specjalne strefy, w których goście będą mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji. Dla odwiedzających przewidziano m.in. kawę serwowaną przez WARS, słodkie poczęstunki od E. Wedel oraz interaktywną grę przybliżającą historię kolei i PKP. W programie zaplanowano również koncert gwiazdy, której nazwisko nie zostało na razie ujawnione i ma pozostać niespodzianką.

Obok Dworca Centralnego w latach 1973-1974 powstało przejście podziemne i estakady. Zdjęcie pierwotnie zamieszczone na łamach "Expresu Wieczornego" Foto: Jarosław Tarań / Archiwum Państwowe w Warszawie

W kolejnym dniu – 6 grudnia, obchody zostaną rozszerzone o wydarzenia skierowane przede wszystkim do dzieci, przygotowane w związku z Mikołajkami. Finał jubileuszu 50-lecia Warszawy Centralnej zaplanowano na 7 grudnia.