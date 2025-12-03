5.1°C
1019.5 hPa
Życie Warszawy

Warszawska ikona modernizmu kończy 50 lat. W planach m.in. koncert-niespodzianka

Publikacja: 03.12.2025 13:30

Obchody 50-lecia dworca Warszawa Centralna potrwają trzy dni

Obchody 50-lecia dworca Warszawa Centralna potrwają trzy dni

Foto: PKP S.A.

Małgorzata Krzystała
Polskie Koleje Państwowe S.A. organizują obchody 50-lecia dworca Warszawa Centralna. Przez trzy dni jedna z najważniejszych stacji kolejowych w kraju stanie się przestrzenią wydarzeń przygotowanych z myślą o pasażerach, mieszkańcach stolicy, pasjonatach kolei i turystach.

Warszawa Centralna została oddana do użytku 5 grudnia 1975 roku jako odpowiedź na rosnące potrzeby komunikacyjne stolicy. Nowy gmach szybko zyskał status jednej z najnowocześniejszych stacji kolejowych w Europie, a z czasem stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obiektów powojennej architektury w Polsce oraz ikoną modernizmu. Od 2019 roku budynek znajduje się w rejestrze zabytków i nosi imię Stanisława Moniuszki, wybitnego polskiego kompozytora.

Budowa Dworca Centralnego w Warszawie – w oddali widoczny budynek tymczasowego dworca centralnego (l

Budowa Dworca Centralnego w Warszawie – w oddali widoczny budynek tymczasowego dworca centralnego (lata 1973-74)

Foto: Grażyna Rutkowska NAC

50. urodziny dworca Warszawa Centralna. Jakie atrakcje czekają na odwiedzających?

Oficjalne rozpoczęcie obchodów 50-lecia nastąpi 5 grudnia o godz. 10 w hali głównej dworca. Powstaną tam specjalne strefy, w których goście będą mogli skorzystać z przygotowanych atrakcji. Dla odwiedzających przewidziano m.in. kawę serwowaną przez WARS, słodkie poczęstunki od E. Wedel oraz interaktywną grę przybliżającą historię kolei i PKP. W programie zaplanowano również koncert gwiazdy, której nazwisko nie zostało na razie ujawnione i ma pozostać niespodzianką.

Obok Dworca Centralnego w latach 1973-1974 powstało przejście podziemne i estakady. Zdjęcie pierwotn

Obok Dworca Centralnego w latach 1973-1974 powstało przejście podziemne i estakady. Zdjęcie pierwotnie zamieszczone na łamach "Expresu Wieczornego"

Foto: Jarosław Tarań / Archiwum Państwowe w Warszawie

W kolejnym dniu – 6 grudnia, obchody zostaną rozszerzone o wydarzenia skierowane przede wszystkim do dzieci, przygotowane w związku z Mikołajkami. Finał jubileuszu 50-lecia Warszawy Centralnej zaplanowano na 7 grudnia.

Reklama
Reklama

Jednym z najważniejszych punktów programu będzie wystawa „50 lat Dworca Centralnego w Archiwach Państwowych”, prezentowana w hali głównej stacji. Ekspozycja opiera się na materiałach pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych. Podczas otwarcia wystawy, 5 grudnia, zaplanowano oprowadzanie kuratorskie, skierowane do osób zainteresowanych dziejami dworca i unikatowymi dokumentami. Na antresoli powstanie tzw. strefa wspomnień, gdzie wyświetlane będą archiwalne i współczesne nagrania pokazujące funkcjonowanie stacji na przestrzeni lat. 

Polecane
Od 14 grudnia pociągi będą mogły kursować przez stację częściej – co 4 minuty zamiast obecnych 5.
remont na torach
Pociągi wróciły na stację Warszawa Centralna. Rusza nowe połączenie RegioJet

Obchody 50-lecia dworca wpisują się w szerszy kalendarz wydarzeń związanych z koleją. Niedługo będziemy obchodzić również 200-lecie pierwszego pasażerskiego przejazdu koleją na świecie oraz 100-lecie Polskich Kolei Państwowych. Obie rocznice przypadają na 2026 rok, ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Rokiem Polskiej Kolei.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Trasa białołęckiego biegu przebiega wokół więziennych murów
sport i rekreacja

13 km wokół aresztu na Białołęce. Trwają zapisy na Bieg Wolności

28 listopada pod Pałacem Kultury i Nauki wystartował świąteczny jarmark
przestrzeń miejska

Wybrali się na jarmark w Warszawie i pokazali ceny. Co było „przepyszne", a co „totalnym nieporozumieniem"?

Pełna lista warszawskich lodowisk na sezon 2025/2026
Przewodnik „Życia Warszawy”

Pełna lista warszawskich lodowisk na sezon 2025/2026

Jeden ze sklepów w Warszawie pobiera opłaty za oglądanie świątecznej wystawy
handel

Nawet 60 zł trzeba zapłacić, aby wejść do sklepu w Wawrze

Największą pozycją w dziale „administracja publiczna” w budżecie na przyszły rok są wynagrodzenia ur
budżet warszawy

Nasi drodzy urzędnicy. Rekordowe wydatki na administrację w stolicy

Zwycięska koncepcja autorstwa pracowni RS Architektura Krajobrazu zakłada budowę obok wiaduktu Marki
konkurs architektoniczny

Koncepcja przebudowy ulicy Karowej wybrana. Zwyciężyła pracownia RS Architektura Krajobrazu

Sklep Worldbox w Blue City jest drugą taką placówką w stolicy
handel

Multibrand Worldbox otworzył się w Blue City. Oferta dla całej rodziny

Restauracja The Brunchery, która jest pierwszą z pięciu w Office House, oferuje różnorodne menu
gastronomia

Pierwsza restauracja w kompleksie Towarowa 22 otwarta

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama