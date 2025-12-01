1.7°C
Życie Warszawy

Multibrand Worldbox otworzył sklep w Blue City. Oferta dla całej rodziny

Publikacja: 01.12.2025 17:35

Sklep Worldbox w Blue City jest drugą taką placówką w stolicy

Foto: mat. pras.

M.B.
Sieć multibrandowych sklepów worldbox, specjalizująca się w odzieży, obuwiu i akcesoriach w stylu sportowym, streetwear oraz casual, zadebiutowała w warszawskim centrum handlowym Blue City.

Nowy punkt sprzedaży zajmuje ponad 600 mkw. na poziomie +1 i jest drugim sklepem tej marki w stolicy, a pierwszym zlokalizowanym na lewobrzeżnej części miasta.

Rozwój sieci i asortyment dla rodziny

Worldbox działa na rynku od 2005 roku i posiada ponad 170 lokalizacji w Polsce. Sieć koncentruje się na łączeniu globalnych marek z lokalnym stylem, konsekwentnie realizując strategię bycia jak najbliżej klienta, także w mniejszych i średnich miastach.

W asortymencie nowego sklepu w Blue City dostępne są produkty znanych marek, takich jak Reebok, Adidas, Puma, Guess Jeans czy Beverly Hills Polo Club. Oferta jest skierowana do całej rodziny, umożliwiając klientom wybór odzieży, obuwia i akcesoriów wpisujących się w aktualne trendy.

Dostępność wielu marek w worldbox, w tym tych nieobecnych dotychczas w Blue City, jest dla centrum k

Foto: mat. pras.

Nowe zagospodarowanie przestrzeni w Blue City

Lokalizacja sklepu worldbox na poziomie +1 jest zgodna ze strategią Blue City, zakładającą segmentację oferty handlowej dla większej wygody klientów. Piętro to gromadzi najemców oferujących odzież, obuwie, akcesoria i biżuterię.

