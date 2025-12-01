Multibrand Worldbox otworzył sklep w Blue City. Oferta dla całej rodziny

Sklep Worldbox w Blue City jest drugą taką placówką w stolicy
Nowy punkt sprzedaży zajmuje ponad 600 mkw. na poziomie +1 i jest drugim sklepem tej marki w stolicy, a pierwszym zlokalizowanym na lewobrzeżnej części miasta.
Worldbox działa na rynku od 2005 roku i posiada ponad 170 lokalizacji w Polsce. Sieć koncentruje się na łączeniu globalnych marek z lokalnym stylem, konsekwentnie realizując strategię bycia jak najbliżej klienta, także w mniejszych i średnich miastach.
W asortymencie nowego sklepu w Blue City dostępne są produkty znanych marek, takich jak Reebok, Adidas, Puma, Guess Jeans czy Beverly Hills Polo Club. Oferta jest skierowana do całej rodziny, umożliwiając klientom wybór odzieży, obuwia i akcesoriów wpisujących się w aktualne trendy.
Lokalizacja sklepu worldbox na poziomie +1 jest zgodna ze strategią Blue City, zakładającą segmentację oferty handlowej dla większej wygody klientów. Piętro to gromadzi najemców oferujących odzież, obuwie, akcesoria i biżuterię.
Anna Gut, dyrektorka ds. wynajmu w Blue City, wskazała, że obecność dobrze zaopatrzonych sklepów multibrandowych jest kluczowym elementem w generowaniu ruchu w centrum oraz pozwala na zróżnicowanie asortymentu. Dostępność wielu marek w worldbox, w tym tych nieobecnych dotychczas w Blue City, jest dla centrum korzyścią, szczególnie przy ograniczonym poziomie wolnej powierzchni najmu, który obecnie wynosi 98 proc.
W Blue City działa obecnie ponad 200 najemców.