Multibrand Worldbox otworzył sklep w Blue City. Oferta dla całej rodziny

Sieć multibrandowych sklepów worldbox, specjalizująca się w odzieży, obuwiu i akcesoriach w stylu sportowym, streetwear oraz casual, zadebiutowała w warszawskim centrum handlowym Blue City.



Nowy punkt sprzedaży zajmuje ponad 600 mkw. na poziomie +1 i jest drugim sklepem tej marki w stolicy, a pierwszym zlokalizowanym na lewobrzeżnej części miasta.

Reklama Reklama

Rozwój sieci i asortyment dla rodziny

Worldbox działa na rynku od 2005 roku i posiada ponad 170 lokalizacji w Polsce. Sieć koncentruje się na łączeniu globalnych marek z lokalnym stylem, konsekwentnie realizując strategię bycia jak najbliżej klienta, także w mniejszych i średnich miastach.

W asortymencie nowego sklepu w Blue City dostępne są produkty znanych marek, takich jak Reebok, Adidas, Puma, Guess Jeans czy Beverly Hills Polo Club. Oferta jest skierowana do całej rodziny, umożliwiając klientom wybór odzieży, obuwia i akcesoriów wpisujących się w aktualne trendy.