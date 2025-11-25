Nowy Świat wśród najdroższych ulic świata. Wyniki najnowszego rankingu

Nowy Świat jest jedną z najdroższych ulic świata
To już 35. edycja raportu „Main Streets Across the World”, który – według autorów – pokazuje, że sektor handlu detalicznego stale się rozwija, a na zakupy stacjonarne wciąż jest popyt. Analizie został poddany między innymi koszt wynajmu powierzchni głównych ulic handlowych, ale także czynniki ekonomiczne wpływające na ich wartość. W trzeciej dziesiątce listy znajduje się warszawski Nowy Świat.
Na miejscu 35. rankingu znajduje się Nowy Świat. Koszt wynajmu za metr kwadratowy rocznie wynosi 1104 euro. Jest to wzrost o 7 proc. rok do roku mierzony w lokalnej walucie.
Choć w ubiegłym roku Nowy Świat także znajdował się na 35. pozycji, to jednak notowany jest wzrost o jedno miejsce – historyczne dane zostały zaktualizowane po tym, jak do raportu włączono Zjednoczone Emiraty Arabskie. W tegorocznym zestawieniu Dubaj zajął więc 11. miejsce, co oznacza, że wszystkie pozycje poniżej spadły o jedno miejsce.
„35. pozycja w globalnym rankingu najdroższych ulic handlowych świata potwierdza stabilną, przewidywalną sytuację przy warszawskim Nowym Świecie” – komentują autorzy raportu cytowani przez PAP.
„Skala ruchu pieszego i turystycznego – zgodnie z naszymi danymi, liczba odwiedzających Warszawę w ubiegłym roku przekroczyła poziomy sprzed pandemii – wzmacnia argument za potrzebą dalszego rozwoju i dywersyfikacji funkcji handlowych i usługowych przy Nowym Świecie” – twierdzą.
W tym roku na 1. miejscu (z 3. w poprzedniej edycji) uplasował się Londyn z ulicą New Bond Street. Ten awans wiąże się z 22-procentowym wzrostem rok do roku mierzonym w lokalnej walucie. Koszt wynajmu metra kwadratowego w skali roku wynosi 20 482 euro.
New Bond Street odnotowała znaczący wzrost czynszów głównie w prestiżowej części jubilerskiej znajdującej się między Clifford Street a Burlington Gardens.
Według Roberta Traversa, jednego z ekspertów raportu, gwałtowny wzrost wiąże się z silnym popytem ze strony luksusowych jubilerów, którzy są chętni do zabezpieczenia przestrzeni w tym obszarze.
„Ogólne ożywienie handlu detalicznego w Londynie, charakteryzujące się dwucyfrowym wzrostem czynszów na Oxford Street i Regent Street, dodatkowo wzmocniło ten trend” – tłumaczy Travers.
Ulica ma też niski wskaźnik pustostanów wynoszący 5 proc., przestrzeń publiczna jest ulepszana, a status najdroższego miejsca handlu detalicznego na świecie umacnia tylko reputację tej ulicy i przyciąga luksusowe marki.
Na miejscu 2. uplasowała się mediolańska ulica Via Montenapoleone, która w poprzednim raporcie zajmowała 1. pozycję. Koszt wynajmu metra kwadratowego rocznie wynosi tutaj 20 000 euro. Nie odnotowano wzrostu/zmiany rok do roku.
Miejsce 3. to z kolei Upper 5th Avenue (49th to 60th Streets) w Nowym Jorku. Tam koszt wynajmu metra kwadratowego rocznie wynosi 18 359 euro. Tutaj również nie odnotowano wzrostu. W poprzednim roku ulica zajęła 2. miejsce.
Pozostałe miejsca w rankingu zajmują ulice:
4. Tsim Sha Tsui, Hongkong, Chiny;
5. Avenue des Champs-Élysées, Paryż, Francja;
6. Ginza, Tokio, Japonia;
7. Bahnhofstrasse, Zurych, Szwajcaria;
8. Pitt Street Mall, Sydney, Australia;
9. Myeongdong, Seul, Korea Południowa;
10. Kohlmarkt, Wiedeń, Austria.
Raport firmy Cushman & Wakefield „Main Streets Across The World”, bazujący na danych własnych, przedstawia analizę czynszów bazowych w 141 najbardziej prestiżowych lokalizacjach.