Nowy Świat wśród najdroższych ulic świata. Wyniki najnowszego rankingu

Warszawski Nowy Świat znalazł się w rankingu najdroższych ulic na świecie. Koszt wynajmu powierzchni wzrósł o 7 proc. rok do roku, co spowodowało, że znalazł się na 35. miejscu.



To już 35. edycja raportu „Main Streets Across the World”, który – według autorów – pokazuje, że sektor handlu detalicznego stale się rozwija, a na zakupy stacjonarne wciąż jest popyt. Analizie został poddany między innymi koszt wynajmu powierzchni głównych ulic handlowych, ale także czynniki ekonomiczne wpływające na ich wartość. W trzeciej dziesiątce listy znajduje się warszawski Nowy Świat.

Nowy Świat jedną z najdroższych ulic na świecie

Na miejscu 35. rankingu znajduje się Nowy Świat. Koszt wynajmu za metr kwadratowy rocznie wynosi 1104 euro. Jest to wzrost o 7 proc. rok do roku mierzony w lokalnej walucie.

Choć w ubiegłym roku Nowy Świat także znajdował się na 35. pozycji, to jednak notowany jest wzrost o jedno miejsce – historyczne dane zostały zaktualizowane po tym, jak do raportu włączono Zjednoczone Emiraty Arabskie. W tegorocznym zestawieniu Dubaj zajął więc 11. miejsce, co oznacza, że wszystkie pozycje poniżej spadły o jedno miejsce.

„35. pozycja w globalnym rankingu najdroższych ulic handlowych świata potwierdza stabilną, przewidywalną sytuację przy warszawskim Nowym Świecie” – komentują autorzy raportu cytowani przez PAP.