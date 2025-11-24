Jakie sklepy zamiast Zary przy ul. Marszałkowskiej? Trwa intensywny remont

Zara przy ul. Marszałkowskiej w kompleksie Wars Sawa Junior to już historia. Jej miejsce zajmą sklepy z Grupy CCC.



Wśród tegorocznych warszawskich wydarzeń na rynku handlowym z pewnością wybija się zamknięcie sklepu Zara przy Marszałkowskiej. Decyzja została podjęta zgodnie z globalną strategią Inditexu – coraz silniej działa w kierunku rozwoju sprzedaży internetowej i nowoczesnych, wielkopowierzchniowych salonów. Choć lokalizacja przy Marszałkowskiej była prestiżowa, to jednak nie spełniła oczekiwań. Już w styczniu miejsce po Zarze ma się wypełnić. Przestrzeń przechodzi intensywne zmiany.

Grupa CCC przejmuje miejsce Zary

Jak informuje portal DlaHandlu.pl, w styczniu na miejscu dawnego sklepu Zara pojawią się trzy miejsca należące do Grupy CCC – Modivo, eobuwie oraz Worldbox. Aktualnie przeprowadzane są intensywne prace remontowe. Obok działa już natomiast HalfPrice, czyli wyprzedażowy format tej grupy.

Co ciekawe, na rynku pojawia się coraz więcej Worldboxów. Jak informuje Grupa CCC, w IV kwartale bieżącego roku sieć ma się powiększyć o 65 punktów, a celem jest 400 sklepów do końca 2026 roku. Prezes Grupy CCC Dariusz Miłek poinformował, że aktualnie otwierają się cztery sklepy dziennie.

Wyniki Grupy CCC

Grupa CCC informowała w listopadzie, że trzeci kwartał tego roku był dla niej najlepszym pod względem przychodów w historii – sprzedaż sięgnęła niemal 3 mld złotych, co było jednoznaczne ze wzrostem 7 proc. w stosunku rok do roku. Przyśpieszył też wyraźnie rozwój powierzchni handlowej – na koniec kwartału zwiększyła się o 21 proc. rok do roku. Wszystkie linie biznesowe zanotowały ponadto poprawę sprzedaży, największą HalfPrice - 25 proc.