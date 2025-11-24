0.3°C
Życie Warszawy

Jakie sklepy zamiast Zary przy ul. Marszałkowskiej? Trwa intensywny remont

Publikacja: 24.11.2025 16:00

Sklepy Grupy CCC zastąpią Zarę

Foto: Hollie Adams/Bloomberg

Justyna Szymczyk-Mielniczyn
Zara przy ul. Marszałkowskiej w kompleksie Wars Sawa Junior to już historia. Jej miejsce zajmą sklepy z Grupy CCC.

Wśród tegorocznych warszawskich wydarzeń na rynku handlowym z pewnością wybija się zamknięcie sklepu Zara przy Marszałkowskiej. Decyzja została podjęta zgodnie z globalną strategią Inditexu – coraz silniej działa w kierunku rozwoju sprzedaży internetowej i nowoczesnych, wielkopowierzchniowych salonów. Choć lokalizacja przy Marszałkowskiej była prestiżowa, to jednak nie spełniła oczekiwań. Już w styczniu miejsce po Zarze ma się wypełnić. Przestrzeń przechodzi intensywne zmiany.

Grupa CCC przejmuje miejsce Zary

Jak informuje portal DlaHandlu.pl, w styczniu na miejscu dawnego sklepu Zara pojawią się trzy miejsca należące do Grupy CCC – Modivo, eobuwie oraz Worldbox. Aktualnie przeprowadzane są intensywne prace remontowe. Obok działa już natomiast HalfPrice, czyli wyprzedażowy format tej grupy.

Co ciekawe, na rynku pojawia się coraz więcej Worldboxów. Jak informuje Grupa CCC, w IV kwartale bieżącego roku sieć ma się powiększyć o 65 punktów, a celem jest 400 sklepów do końca 2026 roku. Prezes Grupy CCC Dariusz Miłek poinformował, że aktualnie otwierają się cztery sklepy dziennie.

