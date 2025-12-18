0.1°C
Życie Warszawy

LOT poleci z Warszawy do Bangkoku. Pięć razy w tygodniu

Publikacja: 18.12.2025 10:30

Połączenie na trasie Warszawa-Bangkok obsługiwane będzie całorocznie, rozpoczynając od 26 październi

Połączenie na trasie Warszawa-Bangkok obsługiwane będzie całorocznie, rozpoczynając od 26 października 2026 r.

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły sprzedaż biletów na nowej, całorocznej trasie Warszawa-Bangkok. Inauguracyjny rejs odbędzie się 26 października 2026 roku.

Połączenie na trasie Warszawa-Bangkok obsługiwane będzie całorocznie, rozpoczynając od 26 października 2026 r. Pasażerowie udający się do stolicy Tajlandii, na gościnnych pokładach PLL LOT zawitają 5 razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele, startując z warszawskiego lotniska o godz. 14:25 (LO65). Z kolei w drogę powrotną podróżni udadzą się również 5 dni tygodniowo – w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele – o godz. 8:45 (LO66). Rejsy z Polski do Tajlandii potrwają w okresie zimowym 10h i 20 minut, a na trasie powrotnej – 11h i 55 minut.

– Tajlandia od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wśród polskich podróżnych, łącząc ogromny potencjał turystyczny z rosnącym znaczeniem biznesowym regionu Azji Południowo-Wschodniej – mówi Robert Ludera, prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT. – Bangkok to dynamiczna metropolia, będąca bramą do całego regionu, oferująca bogactwo kultury, kuchni i niezapomnianych chwil. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z Warszawy zapewniamy pasażerom wygodną, komfortową i konkurencyjną ofertę podróży, odpowiadającą na realne potrzeby rynku – dodaje.

– Wierzymy, że w przyszłości połączenie to przyniesie korzyści nie tylko dla turystyki, lecz także stworzy nowe możliwości w zakresie handlu, inwestycji i edukacji między oboma krajami. Co najważniejsze, Tajowie są gotowi powitać wszystkich odwiedzających z serdeczną gościnnością – dodaje Cholada Siddhivarn, dyrektor Biura Urzędu Turystyki Tajlandii w Pradze.

Świątynie w Bangkoku, które opowiadają niesamowite historie

Ta tętniąca życiem metropolia jest obietnicą niezapomnianych doświadczeń. W jednym miejscu, można zachwycić się bogatą florą i fauną oraz majestatycznymi budowlami, które przetrwały tysiące lat. Co jeszcze do zaoferowania ma Bangkok?

Wat Saket, znana również jako Złota Góra, to jedno z ważniejszych miejsc duchowych, jakie można odwiedzić w stolicy Tajlandii. By dotrzeć na szczyt góry, na której umieszczona jest świątynia trzeba pokonać wiele schodów, jednak panoramiczny widok na całe miasto zdecydowanie jest tego wart. Warto zwiedzić ją od wewnątrz – posąg Buddy i główna sala modlitewna – jak i na zewnątrz – gdzie okalają ją piękne ogrody.

Wyjątkowym klimatem nie odstaje również świątynia Wat Pho. To jeden z najstarszych tego typu ośrodków w Bangkoku, bardzo ważny nie tylko dla wyznawców buddyzmu, ale i turystów. Znany jest przede wszystkim ze swojej ogromnej – należącej do największych w całej Tajlandii, leżącej figury Buddy, która mierzy 46 metrów długości i jest pokryta złotą blachą. Oprócz tego wewnątrz świątyni działa jedna z najstarszych szkół masażu w kraju.

Bangkok – tętniąca życiem metropolia z mistycznymi śladami historii

Nie ma wycieczki do Bangkoku bez odwiedzenia Wielkiego Pałacu Królewskiego. Ten ogromny kompleks, będący symbolem kultury i historii Tajlandii, kryje w sobie niezliczone świątynie, ogrody, budynki i pałace. Na szczególną uwagę zasługuje tu Wat Phra Kaew, Świątynia Szmaragdowego Buddy, która jest uważana za najświętsze miejsce religijne w państwie. Składająca się ze złotych wież, kolorowych mozaik i posągów budowla, w swoim wnętrzu zaskakuje posągiem Szmaragdowego Buddy, który wykonany został z jednego bloku nefrytu! Co ciekawe cały kompleks położony jest w samym sercu Bangkoku.

Bangkok ma do zaoferowania coś jeszcze - Khao San Road, czyli ulicę słynącę z tego, że nigdy nie zasypia. Żywiołowa atmosfera panuje tu szczególnie wieczorami, gdy tutejszy streetfood kusi aromatami, a bary i restauracje zapraszają muzyką na żywo.

W takich miejscach jak to, można naprawdę wsiąknąć w azjatycki klimat i poczuć go w pełni.

