LOT poleci z Warszawy do Bangkoku. Pięć razy w tygodniu

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomiły sprzedaż biletów na nowej, całorocznej trasie Warszawa-Bangkok. Inauguracyjny rejs odbędzie się 26 października 2026 roku.



Połączenie na trasie Warszawa-Bangkok obsługiwane będzie całorocznie, rozpoczynając od 26 października 2026 r. Pasażerowie udający się do stolicy Tajlandii, na gościnnych pokładach PLL LOT zawitają 5 razy w tygodniu – w poniedziałki, środy, czwartki, soboty i niedziele, startując z warszawskiego lotniska o godz. 14:25 (LO65). Z kolei w drogę powrotną podróżni udadzą się również 5 dni tygodniowo – w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki i niedziele – o godz. 8:45 (LO66). Rejsy z Polski do Tajlandii potrwają w okresie zimowym 10h i 20 minut, a na trasie powrotnej – 11h i 55 minut.

– Tajlandia od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków wśród polskich podróżnych, łącząc ogromny potencjał turystyczny z rosnącym znaczeniem biznesowym regionu Azji Południowo-Wschodniej – mówi Robert Ludera, prokurent i dyrektor Biura Siatki Połączeń PLL LOT. – Bangkok to dynamiczna metropolia, będąca bramą do całego regionu, oferująca bogactwo kultury, kuchni i niezapomnianych chwil. Dzięki bezpośredniemu połączeniu z Warszawy zapewniamy pasażerom wygodną, komfortową i konkurencyjną ofertę podróży, odpowiadającą na realne potrzeby rynku – dodaje.

– Wierzymy, że w przyszłości połączenie to przyniesie korzyści nie tylko dla turystyki, lecz także stworzy nowe możliwości w zakresie handlu, inwestycji i edukacji między oboma krajami. Co najważniejsze, Tajowie są gotowi powitać wszystkich odwiedzających z serdeczną gościnnością – dodaje Cholada Siddhivarn, dyrektor Biura Urzędu Turystyki Tajlandii w Pradze.

