Ratusz zapłaci za leczenie rannych zwierząt. Ruszył przetarg na opiekę weterynatyjną

Jak czytamy w dokumentach przetargowych, przedmiotem zamówienia jest zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych i innych zdarzeń losowych z udziałem zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy. Urzędnicy planują wydać na ten cel 200 tys. zł. Zamówienie będzie realizowane przez 22 miesiące od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2027 r.
Celem nowego programu jest nie tylko poprawa stanu zdrowia poszkodowanych zwierząt, ale także przywrócenie ich do zdrowia oraz zapewnienie odpowiednich warunków życiowych. Program ma na celu stabilizację stanu zdrowia zwierząt oraz ich rehabilitację. Zgłaszane incydenty będą obsługiwane przez wyspecjalizowane zespoły weterynaryjne.
Zgodnie z wymogami całodobowa opieka weterynaryjna ma być świadczona w zakładach leczniczych dla zwierząt. Zwierzęta do takich punktów będzie przywoziła straż miejska lub bezpośrednio mieszkańcy, którzy mogą zgłaszać zarówno ranne bezdomne zwierzęta, jak i wolno żyjące koty, potrzebujące pomocy. W takim przypadku zwycięzca przetatgu będzie zobowiązany do interwencji w miejscu zdarzenia oraz transportu zwierząt do lecznicy.
W karcie leczenia powinny być odnotowywane: data i godzina przyjęcia zwierzęcia, numer elektroniczny identyfikacji (EKZ) oraz numer Eko Patrolu, który dostarczył zwierzę. Konieczne będzie również wskazanie miejsca, z którego zwierzę zostało przetransportowane, oraz informacje na temat ewentualnego czipowania zwierzęcia. Po wyleczeniu zwierzęcia, konieczne będzie wskazanie, komu zostało ono przekazane – czy zostało wypuszczone na wolność, przewiezione do schroniska, czy oddane pod opiekę innej osoby.
Zakłady, które będą świadczyć usługi, muszą być odpowiednio wyposażone. Wymogiem jest posiadanie wydzielonej izolatki dla chorych zwierząt oraz pomieszczeń do przetrzymywania zwierząt, które muszą być dostosowane do ich potrzeb. Dodatkowo wszystkie klatki muszą być odpowiednio oznaczone i numerowane, aby móc łatwo monitorować, które zwierzę przebywa w danym miejscu. Wśród sprzętu, jaki będzie wymagany, znajdą się narzędzia do obsługi agresywnych zwierząt, odpowiednie klatki oraz urządzenia do transportu.
Program obejmuje również działania w zakresie opieki nad kotami wolno żyjącymi. Po stabilizacji ich stanu zdrowia, zwierzęta będą poddawane zabiegom kastracji, czipowania i szczepienia przeciwko wściekliźnie. Obowiązkowa kastracja dotyczy również kotek ciężarnych.
W przypadku, gdy koty nie będą mogły wrócić do środowiska, wykonawcy zobowiązani są do zapewnienia im dożywotniej opieki. W takich przypadkach kluczowe będzie nawiązanie współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt oraz społecznymi opiekunami.