Świąteczne zawieszki w Warszawie 2025. Gdzie i kiedy zdobyć wyjątkowe ozdoby choinkowe?

W sobotę i niedzielę (20 i 21 grudnia) odbędzie się piąta edycja akcji rozdawania świątecznych zawieszek, organizowanej przez warszawski ratusz.



W tym roku przygotowano aż 18 tysięcy drewnianych ozdób choinkowych, które trafią do mieszkańców stolicy.

Świąteczne zawieszki Warszawa – kiedy i o której godzinie?

Zawieszki pojawią się na specjalnych słupach Warexpo w sobotę i niedzielę. Akcja rozpocznie się o godz. 10, a ozdoby będą regularnie uzupełniane, aż do ich wyczerpania. Jak pokazują poprzednie lata, zainteresowanie akcją jest bardzo duże, dlatego warto pojawić się na miejscu jak najwcześniej.

Syrenka na drewnianej zawieszce od Urzędu Miasta Foto: mat. pras.

Jak wyglądają tegoroczne ozdoby choinkowe?

Tegoroczne świąteczne zawieszki wykonane są z drewna i nawiązują do najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy. Na ozdobach znalazły się: