2.4°C
1020.1 hPa
Życie Warszawy

Świąteczne zawieszki w Warszawie 2025. Gdzie i kiedy zdobyć wyjątkowe ozdoby choinkowe?

Publikacja: 17.12.2025 16:30

Darmowe zawieszki od Urzędu Miasta będę rozdawane w kilku miejscach Warszawy

Darmowe zawieszki od Urzędu Miasta będę rozdawane w kilku miejscach Warszawy

Foto: mat. pras.

M.B.
W sobotę i niedzielę (20 i 21 grudnia) odbędzie się piąta edycja akcji rozdawania świątecznych zawieszek, organizowanej przez warszawski ratusz.

W tym roku przygotowano aż 18 tysięcy drewnianych ozdób choinkowych, które trafią do mieszkańców stolicy.

Świąteczne zawieszki Warszawa – kiedy i o której godzinie?

Zawieszki pojawią się na specjalnych słupach Warexpo w sobotę i niedzielę. Akcja rozpocznie się o godz. 10, a ozdoby będą regularnie uzupełniane, aż do ich wyczerpania. Jak pokazują poprzednie lata, zainteresowanie akcją jest bardzo duże, dlatego warto pojawić się na miejscu jak najwcześniej.

Syrenka na drewnianej zawieszce od Urzędu Miasta

Syrenka na drewnianej zawieszce od Urzędu Miasta

Foto: mat. pras.

Jak wyglądają tegoroczne ozdoby choinkowe?

Tegoroczne świąteczne zawieszki wykonane są z drewna i nawiązują do najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy. Na ozdobach znalazły się:

  • Warszawska Syrenka – symbol miasta,
  • Pałac Kultury i Nauki – jedna z najbardziej charakterystycznych budowli Warszawy.
Reklama
Reklama
Zawieszka z symbolicznym wzorem PKiN

Zawieszka z symbolicznym wzorem PKiN

Foto: mat. pras.

Drewniane zawieszki doskonale sprawdzą się jako ozdoba choinki, ale również jako oryginalny upominek, dodatek do prezentu lub element świątecznej paczki.

Gdzie znaleźć świąteczne zawieszki w Warszawie?

Organizatorzy zachęcają mieszkańców do odwiedzania wyznaczonych lokalizacji i zabrania ze sobą świątecznych ozdób. Akcja ma na celu nie tylko wprowadzenie bożonarodzeniowego klimatu, ale również promocję warszawskich symboli.

Lokalizacje słupów Warexpo z zawieszkami:

  • róg ul. Słupeckiej i placu Narutowicza,
  • róg ul. Wspólnej i ul. Marszałkowskiej,
  • al. Solidarności (przy Cerkwi św. Marii Magdaleny),
  • plac Wilsona (przy wejściu do metra),
  • rondo Waszyngtona (przy Stadionie Narodowym),
  • róg ul. Polnej i placu Unii Lubelskiej.
Polecane
Tłumy warszawiaków przybyły na Stare Miasto, aby celebrować rozpoczęcie świątecznej iluminacji
tradycja
Trakt Królewski i Stare Miasto już lśnią! W Warszawie rozbłysła świąteczna iluminacja 2025
Reklama
Reklama

Warszawa w świątecznym klimacie

Akcja rozdawania zawieszek to już stały element świątecznego krajobrazu stolicy. Inicjatywa cieszy się dużą popularnością i co roku przyciąga mieszkańców w różnym wieku. To doskonała okazja, by poczuć świąteczną atmosferę w Warszawie i zabrać do domu wyjątkową pamiątkę.

Jeśli planujesz weekendowy spacer po mieście, warto uwzględnić jedną z wyznaczonych lokalizacji i zdobyć unikalną świąteczną zawieszkę.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Obrońcy praw zwierząt protestowali pod siedzibą Sejmu RP w dniu głosowania nad tzw. ustawą łańcuchow
Aktualności

Jest decyzja ws. ustawy łańcuchowej. Obrońcy praw zwierząt protestowali od rana pdo Sejmem

W Warszawie powstanie dziewięć dzielni / zdjęcie ilustracyjne
recyrkulacja

Już w styczniu w Warszawie zaczną działać wyjątkowe miejsca. Będzie ich aż dziewięć

Jarmark świąteczny pod PKiN cieszy się dużym zainteresowaniem
bezpieczeństwo

Organizator jarmarku w Warszawie reaguje na zatrzymanie studenta KUL-u. Chodzi o środki bezpieczeństwa

Za popełnione zatrzymanej 37-la tceczyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.
bezpieczeńśtwo

37-latka podejrzana o oszustwa i fałszerstwa zatrzymana

„Pocztowcy mają przed świętami mnóstwo roboty, więc wyślij życzenia i paczki swoim bliskim w odpowie
Świąteczna logistyka

Do kiedy wysłać prezenty, żeby dotarły w terminie? Poczta Polska podała daty

Mimo, że budowa fizycznie jeszcze się nie rozpoczęła, poziom wynajmu powierzchni w nowej hali osiągn
handel

Odbudowa hali przy Marywilskiej 44. Start prac planowany na 2026 rok

Ze względu na duże zainteresowanie, udział w wydarzeniu na Uniwersytecie Warszawskim wymaga wcześnie
promocja nauki

Sławosz Uznański-Wiśniewski na UW. Spotkanie z astronautą

O zasiłek celowy pokrywający przynajmniej połowę kosztów odbioru śmieci można ubiegać się w ośrodkac
gospodarka odpadami

Ci warszawiacy mogą liczyć na dopłaty do kosztów odbioru śmieci. Zapłacą o połowę mniej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama