Świąteczne zawieszki w Warszawie 2025. Gdzie i kiedy zdobyć wyjątkowe ozdoby choinkowe?

Darmowe zawieszki od Urzędu Miasta będę rozdawane w kilku miejscach Warszawy
W tym roku przygotowano aż 18 tysięcy drewnianych ozdób choinkowych, które trafią do mieszkańców stolicy.
Zawieszki pojawią się na specjalnych słupach Warexpo w sobotę i niedzielę. Akcja rozpocznie się o godz. 10, a ozdoby będą regularnie uzupełniane, aż do ich wyczerpania. Jak pokazują poprzednie lata, zainteresowanie akcją jest bardzo duże, dlatego warto pojawić się na miejscu jak najwcześniej.
Syrenka na drewnianej zawieszce od Urzędu Miasta
Tegoroczne świąteczne zawieszki wykonane są z drewna i nawiązują do najbardziej rozpoznawalnych symboli stolicy. Na ozdobach znalazły się:
Zawieszka z symbolicznym wzorem PKiN
Drewniane zawieszki doskonale sprawdzą się jako ozdoba choinki, ale również jako oryginalny upominek, dodatek do prezentu lub element świątecznej paczki.
Organizatorzy zachęcają mieszkańców do odwiedzania wyznaczonych lokalizacji i zabrania ze sobą świątecznych ozdób. Akcja ma na celu nie tylko wprowadzenie bożonarodzeniowego klimatu, ale również promocję warszawskich symboli.
Lokalizacje słupów Warexpo z zawieszkami:
Akcja rozdawania zawieszek to już stały element świątecznego krajobrazu stolicy. Inicjatywa cieszy się dużą popularnością i co roku przyciąga mieszkańców w różnym wieku. To doskonała okazja, by poczuć świąteczną atmosferę w Warszawie i zabrać do domu wyjątkową pamiątkę.
Jeśli planujesz weekendowy spacer po mieście, warto uwzględnić jedną z wyznaczonych lokalizacji i zdobyć unikalną świąteczną zawieszkę.