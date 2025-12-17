Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Rejonowej Policji Warszawa II zatrzymali mieszkankę Sokołowa Podlaskiego. Kobieta jest podejrzana o podrabianie podpisów, zakładanie rachunków bankowych na cudze dane oraz wyłudzanie pożyczek internetowych.



Postępowanie przygotowawcze rozpoczęło się od zawiadomień o nieprawidłowościach przy zawieraniu umów telekomunikacyjnych oraz zakładaniu rachunków bankowych. W toku czynności policjanci ustalili, że 37-letnia kobieta podrabiała podpisy innych osób na dokumentach. Tak uzyskane dane służyły jej do otwierania kont w bankach, które stawały się narzędziem do dalszych operacji finansowych o charakterze przestępczym.

Mechanizm wyłudzania pożyczek gotówkowych

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na odtworzenie schematu działania podejrzanej. Kobieta wykorzystywała procedury zawierania umów na odległość. Przez internet wnioskowała o krótkoterminowe pożyczki gotówkowe w różnych firmach pożyczkowych. Środki z kredytów były przelewane na rachunki bankowe założone wcześniej na podstawie sfałszowanej dokumentacji. Działania te miały na celu osiągnięcie korzyści majątkowej poprzez doprowadzenie instytucji finansowych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Analiza dokumentacji i zatrzymanie podejrzanej

Skuteczna identyfikacja sprawczyni była możliwa dzięki szczegółowej analizie danych bankowych, historii transakcji oraz informacji pozyskanych od podmiotów udzielających pożyczek. Policjanci operacyjni połączyli ze sobą poszczególne przypadki oszustw, co pozwoliło na ustalenie tożsamości mieszkanki Sokołowa Podlaskiego. Do zatrzymania doszło w miejscu zamieszkania kobiety, skąd została przewieziona do jednostki Policji w celu przeprowadzenia czynności procesowych.

Zarzuty i konsekwencje prawne

Śledczy ustalili, że podejrzana działała w sposób zaplanowany, bazując na zaufaniu instytucji finansowych do składanych drogą elektroniczną oświadczeń. 37-latka usłyszała zarzuty dotyczące oszustwa oraz fałszerstwa materialnego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu karnego, za zarzucane jej czyny grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do 8 lat.