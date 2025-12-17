Organizator jarmarku w Warszawie reaguje na zatrzymanie studenta KUL-u. Chodzi o środki bezpieczeństwa

Organizator jarmarku świątecznego przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zapowiedział „zintensyfikowanie działań prewencyjnych” związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom odwiedzającym jarmark. To reakcja na zatrzymanie 19-letniego studenta KUL-u, który miał planować zamach na tego typu wydarzeniu.



We wtorek (16 grudnia) służby poinformowały o zatrzymaniu przez ABW 19-letniego Mateusza W., studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który miał przygotowywać zamach jednym z jarmarków świątecznych.

„Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymany gromadził informacje dotyczące sposobów wytwarzania materiałów wybuchowych, które miały posłużyć w planowanym ataku. Ponadto podejmował działania zmierzające do nawiązania kontaktu z organizacją terrorystyczną, w tym uzyskania jej wsparcia w realizacji zamachu. Motywem działania podejrzanego było wywołanie poważnego zastraszenia wielu osób oraz wspieranie działalności tzw. Państwa Islamskiego” – poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Zatrzymany 19-latek został tymczasowo aresztowany, KUL zawiesił go w prawach studenta. Służby nie podają, jakiego miasta miał dotyczyć planowany zamach. – Nie będziemy wskazywać konkretnego miasta, żeby nie tworzyć paniki – powiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Jakie środki bezpieczeństwa zastosowano na jarmarkach świątecznych w Warszawie?

W Warszawie największy jarmark świąteczny odbywa się na placu przed Pałacem Kultury i Nauki. Drugi, nieco mniejszy, na Starówce (Międzymurze przy Barbakanie). Jak informuje PAP, w związku z wtorkowym zatrzymaniem organizatorzy jarmarku przed PKiN, spółka Project Market, „po raz kolejny zwrócili się do firmy ochrony o zintensyfikowanie działań prewencyjnych, reagowania i informowania o wszelkich zauważonych sytuacjach potencjalnie mogących stanowić zagrożenie dla osób odwiedzających Jarmark Warszawski”.

W oświadczeniu przesłanym PAP firma napisała, że kwestiom bezpieczeństwa jarmarku poświęcono wiele uwagi już na etapie przygotowań, wdrażając zalecenia służb. „Teren wydarzenia został odpowiednio zabezpieczony i wydzielony, zgodnie z rekomendacjami policji przy użyciu betonowych zapór typu Jersey, których celem jest uniemożliwienie wjazdu nieuprawnionym pojazdom na teren jarmarku. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa całodobowy system ochrony osobowej, wspomagany technicznymi systemami zabezpieczenia, który na bieżąco raportuje swoje działania organizatorom wydarzenia” – czytamy.