4.3°C
1018.2 hPa
Życie Warszawy

Organizator jarmarku w Warszawie reaguje na zatrzymanie studenta KUL-u. Chodzi o środki bezpieczeństwa

Publikacja: 17.12.2025 12:00

Jarmark świąteczny pod PKiN cieszy się dużym zainteresowaniem

Jarmark świąteczny pod PKiN cieszy się dużym zainteresowaniem

Foto: Mateusz Błażkow

Maria Krzos
Organizator jarmarku świątecznego przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie zapowiedział „zintensyfikowanie działań prewencyjnych” związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osobom odwiedzającym jarmark. To reakcja na zatrzymanie 19-letniego studenta KUL-u, który miał planować zamach na tego typu wydarzeniu.

We wtorek (16 grudnia) służby poinformowały o zatrzymaniu przez ABW 19-letniego Mateusza W., studenta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który miał przygotowywać zamach jednym z jarmarków świątecznych.

„Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymany gromadził informacje dotyczące sposobów wytwarzania materiałów wybuchowych, które miały posłużyć w planowanym ataku. Ponadto podejmował działania zmierzające do nawiązania kontaktu z organizacją terrorystyczną, w tym uzyskania jej wsparcia w realizacji zamachu. Motywem działania podejrzanego było wywołanie poważnego zastraszenia wielu osób oraz wspieranie działalności tzw. Państwa Islamskiego” – poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.

Zatrzymany 19-latek został tymczasowo aresztowany, KUL zawiesił go w prawach studenta. Służby nie podają, jakiego miasta miał dotyczyć planowany zamach. – Nie będziemy wskazywać konkretnego miasta, żeby nie tworzyć paniki – powiedział Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Jakie środki bezpieczeństwa zastosowano na jarmarkach świątecznych w Warszawie?

W Warszawie największy jarmark świąteczny odbywa się na placu przed Pałacem Kultury i Nauki. Drugi, nieco mniejszy, na Starówce (Międzymurze przy Barbakanie). Jak informuje PAP, w związku z wtorkowym zatrzymaniem organizatorzy jarmarku przed PKiN, spółka Project Market, „po raz kolejny zwrócili się do firmy ochrony o zintensyfikowanie działań prewencyjnych, reagowania i informowania o wszelkich zauważonych sytuacjach potencjalnie mogących stanowić zagrożenie dla osób odwiedzających Jarmark Warszawski”.

W oświadczeniu przesłanym PAP firma napisała, że kwestiom bezpieczeństwa jarmarku poświęcono wiele uwagi już na etapie przygotowań, wdrażając zalecenia służb. „Teren wydarzenia został odpowiednio zabezpieczony i wydzielony, zgodnie z rekomendacjami policji przy użyciu betonowych zapór typu Jersey, których celem jest uniemożliwienie wjazdu nieuprawnionym pojazdom na teren jarmarku. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwa całodobowy system ochrony osobowej, wspomagany technicznymi systemami zabezpieczenia, który na bieżąco raportuje swoje działania organizatorom wydarzenia” – czytamy.

Reklama
Reklama
Polecane
Już w najbliższy weekend na najmłodszych w Warszawie czeka sporo świątecznych atrakcji / zdjęcie ilu
piątek-niedziela
Przed świętami dzieci się nudzą? Sześć pomysłów last minute

Zabezpieczeniem wydarzeń zajmuje się organizator i odpowiednie służby 

PAP cytuje również Monikę Beuth, rzeczniczkę stołecznego ratusza, która przekazała, że wszystkie wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w Warszawie odbywające się w przestrzeni publicznej są zabezpieczane zarówno przez organizatora, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, jak i właściwe służby. Potwierdziła też wszystkie zastosowane środki bezpieczeństwa na jarmarku pod PKiN.

Rzeczniczka dodała, że w ramach działań prewencyjnych wzmocniono posterunki ochronne. Przypomniała też m.in., że cały teren zarządzany przez PKiN objęty jest całodobowym monitoringiem wizyjnym połączonym z Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych ZPKiN.

A co z jarmarkiem na Międzymurzu? Jak informuje PAP, rzeczniczka stołecznego magistratu zaznaczyła, że zgodnie z warunkami umowy dzierżawca – organizator jarmarku ponosi odpowiedzialność prawną wobec miasta i osób trzecich za ewentualne powstałe szkody w związku z prowadzoną działalnością. „Zobowiązany jest zadbać, aby elementy techniczne wyposażenia mające wpływ na bezpieczeństwo posiadały atesty dopuszczenia zgodnie z PN, ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie wykonanej instalacji elektrycznej, zapewnia ochronę oraz zabezpieczenie obiektów na czas nocy” – czytamy.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Mieszkańcy Wawra walczą o nowe połączenie autobusowe, które ułatwi dojazd do stacji metra
linie komunikacyjne

Szybki autobus z Wawra do metra. Będzie nowe połączenie przez most Południowy?

Mimo, że budowa fizycznie jeszcze się nie rozpoczęła, poziom wynajmu powierzchni w nowej hali osiągn
handel

Odbudowa hali przy Marywilskiej 44. Start prac planowany na 2026 rok

Już w najbliższy weekend na najmłodszych w Warszawie czeka sporo świątecznych atrakcji / zdjęcie ilu
piątek-niedziela

Przed świętami dzieci się nudzą? Sześć pomysłów last minute

Za popełnione zatrzymanej 37-la tceczyny grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.
bezpieczeńśtwo

37-latka podejrzana o oszustwa i fałszerstwa zatrzymana

„Pocztowcy mają przed świętami mnóstwo roboty, więc wyślij życzenia i paczki swoim bliskim w odpowie
Świąteczna logistyka

Do kiedy wysłać prezenty, żeby dotarły w terminie? Poczta Polska podała daty

Ze względu na duże zainteresowanie, udział w wydarzeniu na Uniwersytecie Warszawskim wymaga wcześnie
promocja nauki

Sławosz Uznański-Wiśniewski na UW. Spotkanie z astronautą

O zasiłek celowy pokrywający przynajmniej połowę kosztów odbioru śmieci można ubiegać się w ośrodkac
gospodarka odpadami

Ci warszawiacy mogą liczyć na dopłaty do kosztów odbioru śmieci. Zapłacą o połowę mniej

Organizatorom nielegalnych gier, a także właścicielom lokali, w których znajdowały się nielegalne au
bezpieczeństwo

Rozbita siatka hazardu. Zabezpieczono ponad 150 automatów

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama