„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie

Twórczość reżysera Alireza Khatami odbiega od dominujących w kinach hollywoodzkich produkcji, urozmaicając rynek filmowy. „To, co zabijasz” to dramat psychologiczny, który dorównuje realizacjom wielkich wytwórni. Jednak nie podlegając wymogom konkretnego studia, obraz eksponuje walory artystyczne.
Akcja rozgrywa się w Turcji i porusza powszechny problem przemocy domowej, spotykany nie tylko w tamtym regionie, sprawiając że produkcja ma charakter społeczno-edukacyjny. Poprzez motyw sobowtóra, znany również jako „Doppelgängera”, film nawiązuje także do współczesnych wymagań stawianych mężczyznom eksplorując mroczną stronę psychiki głównego bohatera. Kolaboracja filmowców z Kanady, Polski, Turcji i Francji została zauważona w kontekście Oscarów, a podczas jej przedpremierowego seansu w Kinie Luna, Marta Gmosińska i Bartosz Świaniarski opowiedzą o pracy nad filmem. Spotkanie poprowadzi dziennikarka Olga Salwa. To wyjątkowa okazja, aby lepiej poznać kino niezależne oraz jego wartość artystyczną i dydaktyczną.
Po latach nieobecności i serii niefortunnych zdarzeń, Ali (EkinKoç), wraca do rodzinnego miasta gdzie próbuje ułożyć swoje życie na nowo. Gdy jego matka nagle umiera w tajemniczych okolicznościach, zmuszony jest zmierzyć się z mrocznymi sekretami swojej rodziny. Szukając sprawiedliwości, pod wpływem emocji główny bohater rozpoczyna własne śledztwo. Jego podejrzeniem jest przemoc domowa, a większość źródeł prowadzi do ojca.
Osaczony przez policję i nękany przez sumienie, musi stawić czoła ciemnej stronie samego siebie. Jedyne wytchnienie znajduje w samotności, na odludziu w anatolijskich górach, gdzie w pustynnym klimacie poznaje ogrodnika, który pomaga mu w uprawie ziemi. Tajemniczy mężczyzna, radzi Aliemu, aby wziął sprawy w swoje ręce.
Spotkania z twórcami rzadko są ogólnodostępne dla publiczności.
Na przedpremierowy seans 19 grudnia 2025 roku, o godzinie 19.30 zaprasza Kino Luna.
Polska premiera kinowa filmu odbędzie się 9 stycznia 2026 roku.
Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie kina.