4.3°C
1018.2 hPa
Życie Warszawy

„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie

Publikacja: 17.12.2025 12:45

„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Stołeczne Kino Luna zaprasza na przedpremierowy pokaz, kanadyjskiego kandydata do Oscara, z udziałem polskich twórców: producentki Marty Gmosińskiej i operatora Bartosza Świniarskiego.

Twórczość reżysera Alireza Khatami odbiega od dominujących w kinach hollywoodzkich produkcji, urozmaicając rynek filmowy. „To, co zabijasz” to dramat psychologiczny, który dorównuje realizacjom wielkich wytwórni. Jednak nie podlegając wymogom konkretnego studia, obraz eksponuje walory artystyczne.  

Akcja rozgrywa się w Turcji i porusza powszechny problem przemocy domowej, spotykany nie tylko w tamtym regionie, sprawiając że produkcja ma charakter społeczno-edukacyjny. Poprzez motyw sobowtóra, znany również jako „Doppelgängera”, film nawiązuje także do współczesnych wymagań stawianych mężczyznom eksplorując mroczną stronę psychiki głównego bohatera. Kolaboracja filmowców z Kanady, Polski, Turcji i Francji została zauważona w kontekście Oscarów, a podczas jej przedpremierowego seansu w Kinie Luna, Marta Gmosińska i Bartosz Świaniarski opowiedzą o pracy nad filmem. Spotkanie poprowadzi dziennikarka Olga Salwa. To wyjątkowa okazja, aby lepiej poznać kino niezależne oraz jego wartość artystyczną i dydaktyczną.

Walka z samym sobą

Po latach nieobecności i serii niefortunnych zdarzeń, Ali (EkinKoç), wraca do rodzinnego miasta gdzie próbuje ułożyć swoje życie na nowo. Gdy jego matka nagle umiera w tajemniczych okolicznościach, zmuszony jest zmierzyć się z mrocznymi sekretami swojej rodziny. Szukając sprawiedliwości, pod wpływem emocji główny bohater rozpoczyna własne śledztwo. Jego podejrzeniem jest przemoc domowa, a większość źródeł prowadzi do ojca.

Polecane
Wystawy będzie można oglądać zarówno w gmachu głównym MNW, jak też w jego oddziałach
plany muzealne
Powrót Muzeum Plakatu i wystawy tematyczne. MNW w 2026 roku
Reklama
Reklama

Osaczony przez policję i nękany przez sumienie, musi stawić czoła ciemnej stronie samego siebie. Jedyne wytchnienie znajduje w samotności, na odludziu w anatolijskich górach, gdzie w pustynnym klimacie poznaje ogrodnika, który pomaga mu w uprawie ziemi. Tajemniczy mężczyzna, radzi Aliemu, aby wziął sprawy w swoje ręce.

Spotkania z twórcami rzadko są ogólnodostępne dla publiczności.

Gdzie i kiedy możemy wziąć udział w wydarzeniu?

Na przedpremierowy seans 19 grudnia 2025 roku, o godzinie 19.30 zaprasza Kino Luna.

Polska premiera kinowa filmu odbędzie się 9 stycznia 2026 roku.

 Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie kina.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

„Kevin sam w domu” to numer jeden kina familijnego
od poniedziałku

Święta w kinach. Grinch i Kevin powracają

Festiwal filmów bez cenzury. WATCH DOCS 2025
do niedzieli

Festiwal filmów bez cenzury. WATCH DOCS 2025

Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem
czwartek

Audiowizualna podróż z Hansem Zimmerem

Kino studyjne Luna zaprasza na projekcje filmów niezależnych, okrzykniętych najlepszymi przez Komisj
od poniedziałku do poniedziałku

19. Grand OFF – przestrzeń dla niekomercyjnych filmów

Na festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 pokazany zostanie przedpremierowo najnowszy polski se
środa-niedziela

BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. Warszawski serialowy hub

„Skarbek i tajemnica magicznego sreberka” to kino familijne zanurzone w śląskiej mitologii, które ba
3 grudnia, wejściówki od 20 do 27 listopada

Bezpłatny seans rodzinny na Ursynowie

„Panny dworskie” to jedno z najsłynniejszych dzieł artysty. Współczesna widownia oraz historycy nieu
poniedziałek, środa

„Velazquez i jego tajemnica”. Zagadkowe dzieła sztuki

Poruszająca opowieść w baśniowej oprawie była pomysłem Theophila Gautiera, zainspirowanego legendą H
od niedzieli

Stołeczne kina zapraszają na balet „Giselle” Paryskiej Opery Narodowej

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama