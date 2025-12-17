„To, co zabijasz” przedpremierowy pokaz w Lunie

Stołeczne Kino Luna zaprasza na przedpremierowy pokaz, kanadyjskiego kandydata do Oscara, z udziałem polskich twórców: producentki Marty Gmosińskiej i operatora Bartosza Świniarskiego.



Twórczość reżysera Alireza Khatami odbiega od dominujących w kinach hollywoodzkich produkcji, urozmaicając rynek filmowy. „To, co zabijasz” to dramat psychologiczny, który dorównuje realizacjom wielkich wytwórni. Jednak nie podlegając wymogom konkretnego studia, obraz eksponuje walory artystyczne.

Akcja rozgrywa się w Turcji i porusza powszechny problem przemocy domowej, spotykany nie tylko w tamtym regionie, sprawiając że produkcja ma charakter społeczno-edukacyjny. Poprzez motyw sobowtóra, znany również jako „Doppelgängera”, film nawiązuje także do współczesnych wymagań stawianych mężczyznom eksplorując mroczną stronę psychiki głównego bohatera. Kolaboracja filmowców z Kanady, Polski, Turcji i Francji została zauważona w kontekście Oscarów, a podczas jej przedpremierowego seansu w Kinie Luna, Marta Gmosińska i Bartosz Świaniarski opowiedzą o pracy nad filmem. Spotkanie poprowadzi dziennikarka Olga Salwa. To wyjątkowa okazja, aby lepiej poznać kino niezależne oraz jego wartość artystyczną i dydaktyczną.

Walka z samym sobą

Po latach nieobecności i serii niefortunnych zdarzeń, Ali (EkinKoç), wraca do rodzinnego miasta gdzie próbuje ułożyć swoje życie na nowo. Gdy jego matka nagle umiera w tajemniczych okolicznościach, zmuszony jest zmierzyć się z mrocznymi sekretami swojej rodziny. Szukając sprawiedliwości, pod wpływem emocji główny bohater rozpoczyna własne śledztwo. Jego podejrzeniem jest przemoc domowa, a większość źródeł prowadzi do ojca.