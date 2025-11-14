8.2°C
Życie Warszawy

„Velazquez i jego tajemnica”. Historia najbardziej zagadkowych dzieł sztuki

Publikacja: 14.11.2025 16:30

„Panny dworskie” to jedno z najsłynniejszych dzieł artysty. Współczesna widownia oraz historycy nieustannie szukają odpowiedzi na tajemnice ukryte w jego dziełach

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
W ramach projektu „Wielka sztuka na ekranie”, w repertuarze sieci Multikino znalazł się francuski film „Velazquez i jego tajemnica”. Dokument, w reżyserii Stephanea Sorlata, opowiada historię hiszpańskiego malarza Diego Velazqueza oraz jego twórczości.

W ostatnim czasie filmy dokumentalne o sztuce, a także losach najbardziej cenionych dzieł, stają się coraz bardziej popularne. W odpowiedzi na ten trend, Multikino organizuje serie seansów pod nazwą „Wielka sztuka na ekranie”. W repertuarze były już filmy takie jak: „Manet. Portrecista życia” czy „Caravaggio: Na tropie arcydzieła”. 

Foto: mat. pras.

Ostatnim artystą, który zawita na wielkim ekranie jest, wspomniany już „Velazquez i jego tajemnica”. Każdy z malarzy ma inny styl i unikalną historię, natomiast łączą ich niepowtarzalne dzieła. Tegoroczna seria kinowych pokazów tematycznych chce zainteresować miłośników sztuki oraz przybliżyć widzom sylwetki artystów.

Tajemnica malarza i niezne szczegóły

Vincent Lindon, narrator filmu, oprowadza widzów po najpopularniejszych, a zarazem największych muzeach na świecie, takich jak Musée d'Orsay i Metropolitan Museum of Art. Lindonowi towarzyszą także specjaliści i historycy, którzy razem z nim objaśniają wypływową twórczość artysty. Podczas pokazu, widzowie będą mogli zobaczyć wiele dodatkowych materiałów, które nie są dostępne w muzeach. Na przykład, nagrania na których o artyście opowiada filozof i znawca tematu, Michel Foucault.

Najbardziej zagadkowe dzieła w historii sztuki

Diego Velazquez (1599–1660) mistrz epoki barokowej, eksperymentował malując na swoich obrazach pustkę pomimo popularnego w tamtym czasie przepychu kompozycji. Był także osobistym malarzem króla Filipa IV w Hiszpanii, a jego zadaniem było portretowanie dworzan. Tytuł filmu, silnie nawiązuje do twórczości Velazqueza, ponieważ zasłyną on najbardziej tajemniczymi obrazami w historii sztuki.

