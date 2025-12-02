Festiwal filmów bez cenzury. WATCH DOCS 2025

Każda sekcja ma oddzielne jury, które przydzieli nagrody laureatom. Najwięcej produkcji obejmuje Konkurs Główny. Jego najgłośniejsi nominaci to:

„Cover up” Laury Poitras o dziennikarzu, który poświęcił karierę ujawnianiu najbardziej strzeżonych tajemnic rządów USA,

„Prawda czy wyzwanie” Tonislava Hristova ukazujący walkę europejskich społeczeństw z finansowaną przez Rosję skrajną prawicą,

„Silver” polskiej reżyserki Natalii Koniarz, poświęcony mrocznej tajemnicy kopalni srebra w Boliwii.

Wpływ kulturowy dokumentów

Film jest jednym z najbardziej wpływowych środków masowego przekazu. Przed erą mediów społecznościowych, to właśnie kino rozpowszechniało trendy z Zachodu. Obecnie, przemysł filmowy wspiera różnorodność, a rozwój technologii i platform streamingowych umożliwia dostęp do najrozmaitszych filmów z całego świata. Natomiast, spośród wszystkich wariantów to właśnie dokumenty pokazują prawdziwy świat i jego surowy całokształt. Nie są one wprawdzie tak popularne jak komedie romantyczne czy filmy akcji, ponieważ ich tematyka i uchwycone w nich obrazy silnie kontrastują ze strefą komfortu widzów, ale ich przesłanie jest szalenie ważne.

Festiwalowe premiery

Wiele festiwalowych pokazów oferuje możliwość spotkania z twórcami po projekcji oraz panele dyskusyjne. W programie nie brakuje także premier. Po raz pierwszy na wielkim ekranie ukaże się film „Skradzione dzieci”, stworzony przez Jowitę Baraniecką i Martynę Wojciechowską, która osobiście pojawi się na festiwalu. Jego bohaterką jest dziennikarka śledcza, która tropi proceder handlu dziećmi z gruzińskich porodówek. Polski debiut kinowy dotyczy również „Trzech obietnic” oraz „Izraelskich osadników i Louisa Theroux” w sekcji „Niebo nad Palestyną” i wiele innych.

Kadr z filmu „Izraelscy osadnicy i Louis Theroux” Foto: mat. pras.

Gdzie i kiedy możemy wziąć udział w wydarzeniu?

Na festiwal od 5 do 14 grudnia zapraszają stołeczne kina: Kinoteka, Kino Muranów oraz KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Równolegle część filmów będzie można obejrzeć online na platformie Mojeekino.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie wybranych kin oraz festiwalu.