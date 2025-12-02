Festiwal filmów bez cenzury. WATCH DOCS 2025

Festiwal, który w tym roku obchodzi jubileusz – to jego 25. edycja, niezmienni promuje produkcje dające głos tym, którzy często są pomijani. Nagłaśniając historie ofiar wojen, dzieci zmuszanych do pracy, uchodźców czy nieuczciwych polityków.
Podczas wydarzenia rozstrzygnięte zostaną trzy konkursy:
Każda sekcja ma oddzielne jury, które przydzieli nagrody laureatom. Najwięcej produkcji obejmuje Konkurs Główny. Jego najgłośniejsi nominaci to:
Film jest jednym z najbardziej wpływowych środków masowego przekazu. Przed erą mediów społecznościowych, to właśnie kino rozpowszechniało trendy z Zachodu. Obecnie, przemysł filmowy wspiera różnorodność, a rozwój technologii i platform streamingowych umożliwia dostęp do najrozmaitszych filmów z całego świata. Natomiast, spośród wszystkich wariantów to właśnie dokumenty pokazują prawdziwy świat i jego surowy całokształt. Nie są one wprawdzie tak popularne jak komedie romantyczne czy filmy akcji, ponieważ ich tematyka i uchwycone w nich obrazy silnie kontrastują ze strefą komfortu widzów, ale ich przesłanie jest szalenie ważne.
Wiele festiwalowych pokazów oferuje możliwość spotkania z twórcami po projekcji oraz panele dyskusyjne. W programie nie brakuje także premier. Po raz pierwszy na wielkim ekranie ukaże się film „Skradzione dzieci”, stworzony przez Jowitę Baraniecką i Martynę Wojciechowską, która osobiście pojawi się na festiwalu. Jego bohaterką jest dziennikarka śledcza, która tropi proceder handlu dziećmi z gruzińskich porodówek. Polski debiut kinowy dotyczy również „Trzech obietnic” oraz „Izraelskich osadników i Louisa Theroux” w sekcji „Niebo nad Palestyną” i wiele innych.
Kadr z filmu „Izraelscy osadnicy i Louis Theroux”
Na festiwal od 5 do 14 grudnia zapraszają stołeczne kina: Kinoteka, Kino Muranów oraz KINOMUZEUM w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.
Równolegle część filmów będzie można obejrzeć online na platformie Mojeekino.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące biletów znajdują się na stronie wybranych kin oraz festiwalu.