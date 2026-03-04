Marcowe wieczory z kinem autorskim. Cztery odważne tytuły w Multikinie

W marcu cykl OFFowe Kino z Lotto zaprezentuje widzom cztery produkcje stawiające na trudne tematy i wyraziste wizje artystyczne. W programie znalazły się propozycje od dramatów moralnych po historie nominowane do Oscarów.



Cykl rozpocznie się 5 marca od pokazu irańskiego dramatu „To był zwykły przypadek”. Film skupia się na losach byłego więźnia politycznego, który zmaga się z fizycznymi i psychicznymi skutkami tortur doświadczonych podczas protestów.

„To był zwykły przypadek” to film skupia się na losach byłego więźnia politycznego Foto: mat. pras.

Gdy bohater rozpoznaje na ulicy swojego dawnego oprawcę, decyduje się go porwać. Produkcja stawia pytania o sens zemsty oraz pewność co do tożsamości winowajcy, wpisując się w nurt kina moralnego niepokoju.

Tajny agent – brazylijskie kino gangsterskie

Tydzień później, 12 marca, na ekranach pojawi się „Tajny agent” w reżyserii Klebera Mendonçy Filho. Film ten zdobył cztery nominacje do Oscarów i jest zestawiany z klasykami gatunku, takimi jak „Chłopcy z ferajny”.