Marcowe wieczory z kinem autorskim. Cztery odważne tytuły w Multikinie

Cztery wyraziste filmy w marcu w Multikinie
Cykl rozpocznie się 5 marca od pokazu irańskiego dramatu „To był zwykły przypadek”. Film skupia się na losach byłego więźnia politycznego, który zmaga się z fizycznymi i psychicznymi skutkami tortur doświadczonych podczas protestów.
„To był zwykły przypadek” to film skupia się na losach byłego więźnia politycznego
Gdy bohater rozpoznaje na ulicy swojego dawnego oprawcę, decyduje się go porwać. Produkcja stawia pytania o sens zemsty oraz pewność co do tożsamości winowajcy, wpisując się w nurt kina moralnego niepokoju.
Tydzień później, 12 marca, na ekranach pojawi się „Tajny agent” w reżyserii Klebera Mendonçy Filho. Film ten zdobył cztery nominacje do Oscarów i jest zestawiany z klasykami gatunku, takimi jak „Chłopcy z ferajny”.
W "Tajnym agencie" bohater zostaje uwikłany w groźną intrygę na szczytach władzy
Akcja osadzona w Brazylii przedstawia historię zwykłego człowieka, w którego rolę wcielił się Wagner Moura. Bohater zostaje uwikłany w groźną intrygę na szczytach władzy, a każda podjęta przez niego decyzja ma wpływ na przeżycie jego najbliższych.
Na 19 marca zaplanowano pokaz jednego z faworytów sezonu nagród – filmu „Wartość sentymentalna”, który uzyskał aż dziewięć nominacji do Oscarów. W obsadzie znaleźli się m.in. Renate Reinsve oraz Stellan Skarsgård, a oprawę muzyczną przygotowała polska kompozytorka Hania Rani.
"Wartość sentymentalna" to opowieść o dwóch siostrach konfrontujących się z ojcem, niegdyś cenionym reżyserem
Jest to opowieść o dwóch siostrach konfrontujących się z ojcem, niegdyś cenionym reżyserem. Wspólna praca nad jego nowym projektem staje się pretekstem do rozliczenia z przeszłością i skomplikowanymi więziami rodzinnymi.
Marcowy cykl zakończy 26 marca „Pillion” – historia miłosna łącząca w sobie odwagę i humor. Fabuła koncentruje się na relacji nieśmiałego Colina (Harry Melling) z liderem klubu motocyklowego, granym przez Alexandra Skarsgårda.
Film "Pillon" w nieszablonowy sposób przygląda się tematom dominacji i oddania w związku.
Film w nieszablonowy sposób przygląda się tematom dominacji i oddania w związku. Twórcy badają w nim granice władzy między partnerami, pokazując momenty, w których utrata kontroli staje się świadomym wyborem jednej ze stron.