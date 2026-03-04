4.6°C
1025.3 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Marcowe wieczory z kinem autorskim. Cztery odważne tytuły w Multikinie

Publikacja: 04.03.2026 18:05

Cztery wyraziste filmy w marcu w Multikinie

Cztery wyraziste filmy w marcu w Multikinie

Foto: mat. pras.

M.B.
W marcu cykl OFFowe Kino z Lotto zaprezentuje widzom cztery produkcje stawiające na trudne tematy i wyraziste wizje artystyczne. W programie znalazły się propozycje od dramatów moralnych po historie nominowane do Oscarów.

Cykl rozpocznie się 5 marca od pokazu irańskiego dramatu „To był zwykły przypadek”. Film skupia się na losach byłego więźnia politycznego, który zmaga się z fizycznymi i psychicznymi skutkami tortur doświadczonych podczas protestów.

„To był zwykły przypadek” to film skupia się na losach byłego więźnia politycznego

„To był zwykły przypadek” to film skupia się na losach byłego więźnia politycznego

Foto: mat. pras.

Gdy bohater rozpoznaje na ulicy swojego dawnego oprawcę, decyduje się go porwać. Produkcja stawia pytania o sens zemsty oraz pewność co do tożsamości winowajcy, wpisując się w nurt kina moralnego niepokoju.

Tajny agent – brazylijskie kino gangsterskie

Tydzień później, 12 marca, na ekranach pojawi się „Tajny agent” w reżyserii Klebera Mendonçy Filho. Film ten zdobył cztery nominacje do Oscarów i jest zestawiany z klasykami gatunku, takimi jak „Chłopcy z ferajny”.

W "Tajnym agencie" bohater zostaje uwikłany w groźną intrygę na szczytach władzy

W "Tajnym agencie" bohater zostaje uwikłany w groźną intrygę na szczytach władzy

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Akcja osadzona w Brazylii przedstawia historię zwykłego człowieka, w którego rolę wcielił się Wagner Moura. Bohater zostaje uwikłany w groźną intrygę na szczytach władzy, a każda podjęta przez niego decyzja ma wpływ na przeżycie jego najbliższych.

Wartość sentymentalna – wielki powrót Joachima Triera

Na 19 marca zaplanowano pokaz jednego z faworytów sezonu nagród – filmu „Wartość sentymentalna”, który uzyskał aż dziewięć nominacji do Oscarów. W obsadzie znaleźli się m.in. Renate Reinsve oraz Stellan Skarsgård, a oprawę muzyczną przygotowała polska kompozytorka Hania Rani.

"Wartość sentymentalna" to opowieść o dwóch siostrach konfrontujących się z ojcem, niegdyś cenionym

"Wartość sentymentalna" to opowieść o dwóch siostrach konfrontujących się z ojcem, niegdyś cenionym reżyserem

Foto: mat. pras.

Jest to opowieść o dwóch siostrach konfrontujących się z ojcem, niegdyś cenionym reżyserem. Wspólna praca nad jego nowym projektem staje się pretekstem do rozliczenia z przeszłością i skomplikowanymi więziami rodzinnymi.

Pillion – miłość poza schematami

Marcowy cykl zakończy 26 marca „Pillion” – historia miłosna łącząca w sobie odwagę i humor. Fabuła koncentruje się na relacji nieśmiałego Colina (Harry Melling) z liderem klubu motocyklowego, granym przez Alexandra Skarsgårda.

Film "Pillon" w nieszablonowy sposób przygląda się tematom dominacji i oddania w związku.

Film "Pillon" w nieszablonowy sposób przygląda się tematom dominacji i oddania w związku.

Foto: mat. pras.

Reklama
Reklama

Film w nieszablonowy sposób przygląda się tematom dominacji i oddania w związku. Twórcy badają w nim granice władzy między partnerami, pokazując momenty, w których utrata kontroli staje się świadomym wyborem jednej ze stron.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Przeszłość powraca niepowstrzymaną siłą, pojawia się kolejny Ghostface
od 27 lutego

Lubicie straszne filmy? „Krzyk 7” na ekranach

Kulisy błyskotliwej kariery Elvisa Presleya pokazują nieustanne obciążenie pracą. Zdjęcie „króla” po
od 24 lutego

„Król rock’n’rolla”, czyli talent w złotej klatce

W 2025 roku duet, zagrał legendarny koncert w Meksyku na stadionie Estadio GNP Seguros w ramach tras
25-28 lutego

W bliskim kontakcie z Twenty One Pilots

Multipleksy prezentują jedną z najbardziej ikonicznych sag zemsty w historii kina - rzadko pokazywan
20-25 lutego

Kill Bill zgodnie z wizją Quentina Tarantino

Program wydarzeń przygotowano z myślą o osobach, które szukają w kinie czegoś więcej niż tylko czyst
27 lutego - 26 kwietnia

Klasyka kina i wielcy reżyserzy za darmo na Ursynowie

„Bucza” wyróżnia się wyjątkową dbałością o detale historyczne i dokumentalne.
24, 27 lutego, 1 marca

„Bucza” - specjalny pokaz i spotkanie z bohaterem historii

Obraz Muncha „Popioły” (1894-1895) często interpretowany jest jako emocjonalny kryzys w relacji międ
16, 18 lutego

Artysta, którego krzyk inspiruje do dziś

W te Walentynki Multikino rezygnuje z przewidywalności
13 lutego

Mniej konwencjonalne Walentynki

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA