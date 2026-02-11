„Bucza” - specjalny pokaz i spotkanie z bohaterem historii

„Bucza” wyróżnia się wyjątkową dbałością o detale historyczne i dokumentalne.
Film Stanislava Tiunova to dramat fabularny oparty na faktach. Opowiada historię Konstantina Gudauskasa, kazachstańskiego uchodźcy, który w czasie okupacji terenów Ukrainy uratował ponad 200 osób. Produkcja miała swoją światową premierę właśnie w stolicy, podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego, gdzie zdobyła uznanie i nagrodę publiczności.
Głównym punktem programu w Warszawie będzie pokaz zaplanowany na 24 lutego o godzinie 19:00 w Kinie Atlantic. Po seansie odbędzie się spotkanie z cyklu Q&A, podczas którego widzowie będą mogli porozmawiać z bohaterem historii, Konstantinem Gudauskasem.
W dyskusji wezmą również udział twórcy filmu: scenarzysta i producent Oleksandr Schhur oraz odtwórca głównej roli Cezary Łukaszewicz i aktorka Tetiana Vashnevska. Dla osób, które nie będą mogły pojawić się na tym konkretnym wydarzeniu, Kino Atlantic przewidziało dodatkowe projekcje w dniach od 27 lutego do 1 marca.
„Bucza” wyróżnia się wyjątkową dbałością o detale historyczne i dokumentalne. Dialogi rosyjskich żołnierzy, które słyszymy w filmie, powstały na podstawie realnych, przechwyconych przez ukraińskie służby rozmów telefonicznych.
Co więcej, w scenach wykorzystano prawdziwe pojazdy wojskowe i ciężarówki zdobyte przez armię ukraińską na polu walki. Zdjęcia do filmu powstawały wiosną 2023 roku bezpośrednio w obwodzie kijowskim, co nadaje całości surowy i autentyczny charakter.
