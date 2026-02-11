3.9°C
„Bucza” - specjalny pokaz i spotkanie z bohaterem historii

11.02.2026

„Bucza” wyróżnia się wyjątkową dbałością o detale historyczne i dokumentalne.

Foto: mat. pras.

M.B.
Z okazji 4. rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie, warszawiacy będą mogli wziąć udział w wyjątkowym seansie filmu „Bucza”. Pokaz w kinie „Atlantic” połączony zostanie z dyskusją, w której weźmie udział pierwowzór głównej postaci.

Film Stanislava Tiunova to dramat fabularny oparty na faktach. Opowiada historię Konstantina Gudauskasa, kazachstańskiego uchodźcy, który w czasie okupacji terenów Ukrainy uratował ponad 200 osób. Produkcja miała swoją światową premierę właśnie w stolicy, podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego, gdzie zdobyła uznanie i nagrodę publiczności.

"Bucza" miała swoją światową premierę właśnie w stolicy, podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego

Foto: mat. pras.

Warszawskie seanse i spotkanie z twórcami

Głównym punktem programu w Warszawie będzie pokaz zaplanowany na 24 lutego o godzinie 19:00 w Kinie Atlantic. Po seansie odbędzie się spotkanie z cyklu Q&A, podczas którego widzowie będą mogli porozmawiać z bohaterem historii, Konstantinem Gudauskasem.

Zdjęcia do filmu powstawały wiosną 2023 roku bezpośrednio w obwodzie kijowskim, co nadaje całości surowy i autentyczny charakter.

W dyskusji wezmą również udział twórcy filmu: scenarzysta i producent Oleksandr Schhur oraz odtwórca głównej roli Cezary Łukaszewicz i aktorka Tetiana Vashnevska. Dla osób, które nie będą mogły pojawić się na tym konkretnym wydarzeniu, Kino Atlantic przewidziało dodatkowe projekcje w dniach od 27 lutego do 1 marca.

Foto: mat. pras.

Realizm i autentyczność na ekranie

„Bucza” wyróżnia się wyjątkową dbałością o detale historyczne i dokumentalne. Dialogi rosyjskich żołnierzy, które słyszymy w filmie, powstały na podstawie realnych, przechwyconych przez ukraińskie służby rozmów telefonicznych.

Co więcej, w scenach wykorzystano prawdziwe pojazdy wojskowe i ciężarówki zdobyte przez armię ukraińską na polu walki. Zdjęcia do filmu powstawały wiosną 2023 roku bezpośrednio w obwodzie kijowskim, co nadaje całości surowy i autentyczny charakter.

Pozostałe pokazy w Polsce

Seria pokazów obejmuje nie tylko stolicę. Film zostanie zaprezentowany również w innych miastach, gdzie odbędą się spotkania z twórcami lub tradycyjne seanse kinowe:

  • Gdańsk: 13–15 lutego w Klubie Żak (pokaz z Q&A 15.02).
  • Rzeszów: 22 lutego na Uniwersytecie Rzeszowskim (wstęp wolny, panel Q&A).
  • Lublin: 23 lutego w Centrum Kultury (pokaz z Q&A).
  • Szczecin: 24 lutego w kinie Pionier 1907.
  • Poznań: 25–26 lutego w Kinie Rialto (pokaz z Q&A 25.02).
