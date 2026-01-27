0.2°C
Film otwarcia festiwalu w Cannes w warszawskich kinach

Publikacja: 27.01.2026 15:15

Film otwarcia festiwalu w Cannes w warszawskich kinach

Foto: mat. pras.

Oliwia Pawłowicz
Po raz pierwszy w historii wydarzenia, dyrektor Festiwalu w Cannes, Thierry Fremaux, wybrał na otwarcie debiutancki film „Przepis na szczęście”. Jest to pierwsza pełnometrażowa produkcja francuskiej reżyserki Amélie Bonnin.

Główną bohaterką jest młoda kobieta Cecile, która stoi u progu wielkiej, kulinarnej kariery. W jej rolę wcieliła się znana piosenkarka, Juliette Armanet. Po zwycięstwie we francuskim Top Chefie, Cecile otwiera swoją restaurację w Paryżu.

Jednak nagła wiadomość o pogarszającym się stanie zdrowia jej ojca powoduje, że musi ona wrócić do rodzinnego domu. Ten powrót uruchamia serię spotkań ze starymi znajomymi, miłością z nastoletnich lat i wspomnieniami, które skłaniają ją do pytań o to kim jest, kim się stała i co naprawdę znaczy „kochać”. Za tym, nieuchronnie pojawia się konieczność podjęcia kilku ważnych decyzji.

Gdy wspomnienia z przeszłości powracają, pewność siebie Cecile ulega zachwianiu

Gdy wspomnienia z przeszłości powracają, pewność siebie Cecile ulega zachwianiu

Foto: mat. pras.

Rodzinne spory, w tle francuska kuchnia

Film uświadamia jak łatwo zapomnieć o tym, co w życiu najważniejsze, w tym przypadku dając pierwszeństwo tylko z pozoru ważnej karierze. Dodatkowej głębi przesłaniu nadaje fakt, że każdy z bohaterów ma zupełnie inny styl życia. Łącząc życiową opowieść z musicalem, reżyserka pokazuje, że nawet przez najtrudniejsze sytuacje, można przebrnąć z pozytywnym nastawieniem.

Przed nagraniem „Przepisu na szczęście”, Bonnin zajmowała się kręceniem produkcji krótkometrażowych. W 2023 roku otrzymała Cezara, francuską nagrodę filmową, dla najlepszego filmu krótkometrażowego, za tytuł „Bye Bye”.

Reżyserka filmu Amelie Bonnin, pochodzi z Châteauroux, małej miejscowości w centralnym regionie Francji.

Reżyserka filmu Amelie Bonnin, pochodzi z Châteauroux, małej miejscowości w centralnym regionie Francji.

Foto: mat. pras.

Debiuty mają to do siebie, że opinie na ich temat często są podzielone. Nie inaczej jest w tym przypadku. Branża filmowa sama w sobie jest bardzo wymagająca, szczególnie teraz, kiedy możliwości rosną wraz z oczekiwaniami widzów. Dla debiutantów poprzeczka wydaje się być coraz wyżej.

Niemniej, nawet najlepsi filmowcy w długiej historii kina, mieli swoje wzloty i upadki. Wśród nich znajduje się sam Hitchcock i jego „Vertigo” z 1958 roku. Z początku tytuł kompletnie się nie przyjął i dopiero po wielu latach stał się hitem. Otwierając festiwal debiutem filmowym, Thierry Fremaux pokazał, że kino to nie tylko rozrywka i biznes, lecz także źródło rozwoju.

Kiedy i gdzie możemy obejrzeć „Przepis na szczęście”?

Polska premiera kinowa zaplanowana jest na 6 lutego 2026 roku.

Źródło: zyciewarszawy.pl

Źródło: zyciewarszawy.pl

