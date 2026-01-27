Film otwarcia festiwalu w Cannes w warszawskich kinach

Po raz pierwszy w historii wydarzenia, dyrektor Festiwalu w Cannes, Thierry Fremaux, wybrał na otwarcie debiutancki film „Przepis na szczęście”. Jest to pierwsza pełnometrażowa produkcja francuskiej reżyserki Amélie Bonnin.



Główną bohaterką jest młoda kobieta Cecile, która stoi u progu wielkiej, kulinarnej kariery. W jej rolę wcieliła się znana piosenkarka, Juliette Armanet. Po zwycięstwie we francuskim Top Chefie, Cecile otwiera swoją restaurację w Paryżu.

Jednak nagła wiadomość o pogarszającym się stanie zdrowia jej ojca powoduje, że musi ona wrócić do rodzinnego domu. Ten powrót uruchamia serię spotkań ze starymi znajomymi, miłością z nastoletnich lat i wspomnieniami, które skłaniają ją do pytań o to kim jest, kim się stała i co naprawdę znaczy „kochać”. Za tym, nieuchronnie pojawia się konieczność podjęcia kilku ważnych decyzji.

Gdy wspomnienia z przeszłości powracają, pewność siebie Cecile ulega zachwianiu Foto: mat. pras.

Rodzinne spory, w tle francuska kuchnia

Film uświadamia jak łatwo zapomnieć o tym, co w życiu najważniejsze, w tym przypadku dając pierwszeństwo tylko z pozoru ważnej karierze. Dodatkowej głębi przesłaniu nadaje fakt, że każdy z bohaterów ma zupełnie inny styl życia. Łącząc życiową opowieść z musicalem, reżyserka pokazuje, że nawet przez najtrudniejsze sytuacje, można przebrnąć z pozytywnym nastawieniem.

Przed nagraniem „Przepisu na szczęście”, Bonnin zajmowała się kręceniem produkcji krótkometrażowych. W 2023 roku otrzymała Cezara, francuską nagrodę filmową, dla najlepszego filmu krótkometrażowego, za tytuł „Bye Bye”.