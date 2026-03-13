17°C
Życie Warszawy
Od soboty nowe rozkłady jazdy tramwajów. Zmiany obejmą całą Warszawę

Publikacja: 13.03.2026 12:40

Nowe rozkłady pojawią się w przystankowych gablotach w nocy z piątku na sobotę

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Od soboty (14 marca) pasażerowie warszawskich tramwajów muszą przygotować się na korekty w godzinach odjazdów. Zmiany obejmą wszystkie linie, a ich celem jest poprawa punktualności oraz lepsza synchronizacja przesiadek w całym mieście.

Sobotni poranek przywita pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego nowymi tabliczkami na przystankach. Zarząd Transportu Miejskiego zdecydował o wprowadzeniu szerokiej korekty, która dotknie każdego stałego połączenia szynowego w stolicy. Choć dla wielu osób zmiana może wydawać się rutynowa, jej skala jest znacząca.

Od 14 marca nie będzie linii tramwajowej, która kursowałaby dokładnie tak samo jak dotychczas.

Urzędnicy przekonują, że to niezbędny krok, aby dostosować ofertę przewozową do aktualnej sytuacji na warszawskich ulicach.

Wszystkie linie z nowymi godzinami odjazdów

Najistotniejszą informacją dla mieszkańców jest fakt, że od 14 marca nie będzie linii tramwajowej, która kursowałaby dokładnie tak samo jak dotychczas. Korekta ma charakter całościowy. Oznacza to, że każdy pasażer powinien zweryfikować swój czas wyjścia z domu.

Warto jednak podkreślić, co pozostaje bez zmian. Miasto nie planuje zmniejszenia liczby kursów ani cięć w częstotliwości. W godzinach szczytu tramwaje nadal będą podjeżdżać na przystanki co ok. 4 lub 8 minut, zależnie od specyfiki danej trasy. Przesunięcia czasowe wyniosą zazwyczaj kilka minut, ale w skali codziennych dojazdów do pracy czy szkoły mogą one decydować o zdążeniu na konkretny kurs.

Miasto jako żywy organizm

Wprowadzane zmiany są wynikiem ciągłej obserwacji ruchu w stolicy. Warszawa to dynamicznie zmieniająca się przestrzeń, gdzie nowe inwestycje i zmiany w organizacji ruchu bezpośrednio wpływają na płynność przejazdu. ZTM traktuje układ komunikacyjny jak żywy organizm, który wymaga regularnej kalibracji.

Nowe rozkłady pozwolą na bardziej efektywne rozdysponowanie nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów.

W ramach obecnych działań eksperci przeanalizowali czas przejazdu w około 50 newralgicznych punktach sieci tramwajowej. Na wielu odcinkach dotychczasowe czasy przelotu między przystankami stały się nieaktualne. Nowe rozkłady mają odzwierciedlać rzeczywiste warunki, w jakich poruszają się składy. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w których tramwaje przyjeżdżają przed czasem lub generują opóźnienia z powodu zbyt wyśrubowanych norm.

Likwidacja „stad" i sprawniejsze przesiadki

Głównym priorytetem nowej organizacji ruchu jest poprawa koordynacji między poszczególnymi liniami. Często na wspólnych odcinkach tras dochodziło do zjawiska tzw. „stadnego” podjeżdżania tramwajów. Nowe rozkłady mają za zadanie lepiej rozłożyć te kursy w czasie. Dzięki temu pasażerowie zyskają bardziej równomierny dostęp do transportu.

Lepsza synchronizacja to także łatwiejsze przesiadki. Korekta została zaplanowana tak, aby ułatwić płynne przechodzenie między różnymi środkami transportu. Dodatkowym aspektem jest logistyka taboru. Nowe rozkłady pozwolą na bardziej efektywne rozdysponowanie nowoczesnych, niskopodłogowych wagonów. Dzięki temu więcej kursów na kluczowych liniach będzie obsługiwanych przez pojazdy przyjazne osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzicom z wózkami.

Kontynuacja jesiennych zmian

Obecne działania są naturalnym następstwem procesów rozpoczętych w ubiegłym roku. Ostatnia tak duża operacja miała miejsce w październiku 2025 roku. Wówczas tramwaje wracały na swoje podstawowe trasy po zakończeniu licznych remontów i modernizacji infrastruktury. Tamte zmiany nie obejmowały jednak wszystkich linii w tak szerokim zakresie jak obecne.

Standardowo miasto decyduje się na podobne korekty raz lub dwa razy w roku. Jest to konieczne, aby utrzymać wysoką jakość świadczonych usług. Pasażerowie mogą sprawdzić nowe godziny odjazdów na oficjalnej stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego oraz w popularnych aplikacjach do planowania podróży. Nowe rozkłady pojawią się również na przystankowych gablotach w nocy z piątku na sobotę.

