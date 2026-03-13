5°C
1020.8 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wajda na Ursynowie. Wyjątkowa wystawa i pokazy filmowe

Publikacja: 13.03.2026 06:30

Ursynowska wystawa to doskonała okazja, aby mieszkańcy Warszawy mogli przypomnieć sobie dorobek Andr

Ursynowska wystawa to doskonała okazja, aby mieszkańcy Warszawy mogli przypomnieć sobie dorobek Andrzej Wajdy

Foto: ITI CINEMA

M.B.
Z okazji 100. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy w Galerii przy Ratuszu Ursynów otwarto wystawę poświęconą temu wybitnemu reżyserowi. Ekspozycja przybliża sylwetkę twórcy, którego filmy ukształtowały polską tożsamość i zdobyły uznanie na całym świecie.

Wystawa „Człowiek z żelaza – Andrzej Wajda” jest częścią ogólnopolskich obchodów Roku Andrzeja Wajdy, ustanowionego przez Senat RP na 2026 rok. To doskonała okazja, aby mieszkańcy Warszawy mogli przypomnieć sobie dorobek artysty, który przez dekady opowiadał o polskiej historii, trudnych wyborach i narodowych wartościach.

Andrzej Wajda często podkreślał, że wierzy w moc kina jako narzędzia mogącego zmieniać ludzką świado

Andrzej Wajda często podkreślał, że wierzy w moc kina jako narzędzia mogącego zmieniać ludzką świadomość

Foto: mat. pras.

Jak podkreśla Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów, wydarzenie ma zachęcić do ponownego odkrywania kina Wajdy i jego unikalnego spojrzenia na świat.

Artysta, który zmieniał polskie kino

Andrzej Wajda był postacią formatu światowego. Jego dzieła, takie jak Kanał, Popiół i diament czy Ziemia obiecana, na stałe weszły do kanonu kinematografii. Twórczość reżysera zawsze łączyła artystyczną odwagę z zaangażowaniem w sprawy społeczne i obywatelskie.

Sam autor często podkreślał, że wierzy w moc kina jako narzędzia mogącego zmieniać ludzką świadomość. Poza reżyserią Wajda aktywnie działał na rzecz środowiska filmowego, zakładając w 2002 roku słynną szkołę filmową oraz pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Reklama
Reklama
Polecane
Projekty obejmują różnorodne dziedziny i formy artystyczne, co gwarantuje bogatą ofertę dla osób w k
finanse samorządów
Ursynów stawia na kulturę. Setki tysięcy złotych na projekty

Uznanie i liczne odznaczenia

Za swoją wieloletnią pracę i wkład w kulturę reżyser otrzymał najwyższe wyróżnienia państwowe i międzynarodowe. Wśród nich znalazły się między innymi Order Orła Białego, francuska Legia Honorowa oraz niemiecki Order Zasługi. Jego wpływ na kulturę wykraczał poza ekran – Wajda angażował się również w życie polityczne jako senator I kadencji oraz przewodniczący Rady do spraw Kultury przy prezydencie Lechu Wałęsie.

Zaproszenie na wystawę i seanse filmowe

Ekspozycję w Galerii przy Ratuszu Ursynów, zlokalizowanej przy al. KEN 61 (blisko stacji metra Imielin), można odwiedzać do 24 kwietnia 2026 roku. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych dla miłośników kina.

Dzielnica Ursynów zaprasza również do Domu Sztuki na specjalny cykl pokazów Kinomaniacy na start – Wielcy Twórcy Ekranu. W ramach wydarzenia zaplanowano projekcje filmów:

  • Panny z Wilka (27 marca),
Reklama
Reklama
  • Danton (28 marca),
  • Lotna (29 marca).

Każdy seans rozpocznie się o godz. 19 i zostanie poprzedzony prelekcją Andrzeja Bukowieckiego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Wystawa jest częścią obchodów jubileuszu Domu Spotkań z Historią
od 20 marca

Mistrz momentu w DSH. Wielka retrospektywa Elliotta Erwitta

Fragment obrazu Pierre’a-Auguste’a Renoira "Pejzaż z rzeką" z 1910 roku
do 19 marca

Renoir i polscy mistrzowie. Przed aukcją w Desa Unicum

Fundacja Beksiński zdołała zgromadzić w jednym miejscu prace pochodzące z dziesięciu prestiżowych in
do 15 marca

Obraz Beksińskiego odnaleziony po pół wieku. Zostało kilka dni

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy zakupić bilet wstępu do parku.
21-22 marca

Wiosna w kolorach tulipanów w Wilanowie

Stanisław Staszic (1755-1826)
do 13 marca

Wystawa o człowieku, który chciał być użyteczny

Plakat wystawy „Leonardo versus Michał Anioł - pojedynek gigantów Renesansu”
do 14 czerwca

Leonardo da Vinci i Michał Anioł stoczą immersyjny pojedynek

Stanisław Ciok w Starej Galerii ZPAF – reporterska historia i bezsenna cisza
do 8 marca

Stanisław Ciok w Starej Galerii ZPAF – reporterska historia i bezsenna cisza

Rzeźby z malowanego fajansu lat 20. i 30. XX wieku Wytwórni Fajansu w Pacykowie. Na pierwszym planie
do 12 lutego

Zakopane w sercu stolicy. Fenomen stylu zakopiańskiego

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA