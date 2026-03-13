Wajda na Ursynowie. Wyjątkowa wystawa i pokazy filmowe

Ursynowska wystawa to doskonała okazja, aby mieszkańcy Warszawy mogli przypomnieć sobie dorobek Andrzej Wajdy
Wystawa „Człowiek z żelaza – Andrzej Wajda” jest częścią ogólnopolskich obchodów Roku Andrzeja Wajdy, ustanowionego przez Senat RP na 2026 rok. To doskonała okazja, aby mieszkańcy Warszawy mogli przypomnieć sobie dorobek artysty, który przez dekady opowiadał o polskiej historii, trudnych wyborach i narodowych wartościach.
Jak podkreśla Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów, wydarzenie ma zachęcić do ponownego odkrywania kina Wajdy i jego unikalnego spojrzenia na świat.
Andrzej Wajda był postacią formatu światowego. Jego dzieła, takie jak Kanał, Popiół i diament czy Ziemia obiecana, na stałe weszły do kanonu kinematografii. Twórczość reżysera zawsze łączyła artystyczną odwagę z zaangażowaniem w sprawy społeczne i obywatelskie.
Sam autor często podkreślał, że wierzy w moc kina jako narzędzia mogącego zmieniać ludzką świadomość. Poza reżyserią Wajda aktywnie działał na rzecz środowiska filmowego, zakładając w 2002 roku słynną szkołę filmową oraz pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Za swoją wieloletnią pracę i wkład w kulturę reżyser otrzymał najwyższe wyróżnienia państwowe i międzynarodowe. Wśród nich znalazły się między innymi Order Orła Białego, francuska Legia Honorowa oraz niemiecki Order Zasługi. Jego wpływ na kulturę wykraczał poza ekran – Wajda angażował się również w życie polityczne jako senator I kadencji oraz przewodniczący Rady do spraw Kultury przy prezydencie Lechu Wałęsie.
Ekspozycję w Galerii przy Ratuszu Ursynów, zlokalizowanej przy al. KEN 61 (blisko stacji metra Imielin), można odwiedzać do 24 kwietnia 2026 roku. To jednak nie koniec atrakcji przygotowanych dla miłośników kina.
Dzielnica Ursynów zaprasza również do Domu Sztuki na specjalny cykl pokazów Kinomaniacy na start – Wielcy Twórcy Ekranu. W ramach wydarzenia zaplanowano projekcje filmów:
Każdy seans rozpocznie się o godz. 19 i zostanie poprzedzony prelekcją Andrzeja Bukowieckiego.