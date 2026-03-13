Wajda na Ursynowie. Wyjątkowa wystawa i pokazy filmowe

Z okazji 100. rocznicy urodzin Andrzeja Wajdy w Galerii przy Ratuszu Ursynów otwarto wystawę poświęconą temu wybitnemu reżyserowi. Ekspozycja przybliża sylwetkę twórcy, którego filmy ukształtowały polską tożsamość i zdobyły uznanie na całym świecie.



Wystawa „Człowiek z żelaza – Andrzej Wajda” jest częścią ogólnopolskich obchodów Roku Andrzeja Wajdy, ustanowionego przez Senat RP na 2026 rok. To doskonała okazja, aby mieszkańcy Warszawy mogli przypomnieć sobie dorobek artysty, który przez dekady opowiadał o polskiej historii, trudnych wyborach i narodowych wartościach.

Andrzej Wajda często podkreślał, że wierzy w moc kina jako narzędzia mogącego zmieniać ludzką świadomość Foto: mat. pras.

Jak podkreśla Klaudiusz Ostrowski, zastępca burmistrza dzielnicy Ursynów, wydarzenie ma zachęcić do ponownego odkrywania kina Wajdy i jego unikalnego spojrzenia na świat.

Artysta, który zmieniał polskie kino

Andrzej Wajda był postacią formatu światowego. Jego dzieła, takie jak Kanał, Popiół i diament czy Ziemia obiecana, na stałe weszły do kanonu kinematografii. Twórczość reżysera zawsze łączyła artystyczną odwagę z zaangażowaniem w sprawy społeczne i obywatelskie.

Sam autor często podkreślał, że wierzy w moc kina jako narzędzia mogącego zmieniać ludzką świadomość. Poza reżyserią Wajda aktywnie działał na rzecz środowiska filmowego, zakładając w 2002 roku słynną szkołę filmową oraz pełniąc funkcję prezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich.