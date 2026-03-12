Mistrz decydującego momentu w DSH. Wielka retrospektywa Elliotta Erwitta

Dom Spotkań z Historią świętuje swoje 20. urodziny w wyjątkowy sposób. Już w marcu warszawiacy zobaczą pierwszą w Polsce tak obszerną wystawę legendarnego fotografa agencji Magnum, który przez siedem dekad dokumentował najważniejsze wydarzenia świata.



Wystawa pod tytułem „Elliott Erwitt. Retrospektywa” to zbiór niemal 130 prac artysty, który urodził się w Paryżu, a sławę zdobył w Stanach Zjednoczonych. Ekspozycja obejmuje przekrój jego twórczości – od zdjęć dokumentujących wielką politykę i celebrytów, po codzienne, pełne humoru sceny z życia zwykłych ludzi. Prace te będzie można oglądać w galerii DSH przy ulicy Karowej 20 od 20 marca do 20 września 2026 roku.

Reklama Reklama

Elliott Erwitt Foto: Alessio Jacona

Świadek historii i polskie akcenty

Elliott Erwitt jako fotoreporter podróżował niemal po wszystkich kontynentach. Do prestiżowej agencji Magnum dołączył w 1953 roku na zaproszenie samego Roberta Capy. W trakcie swojej wieloletniej kariery dwukrotnie odwiedził Polskę na zlecenie magazynu „Time” – w 1959 i 1964 roku. Podczas tych wizyt uwiecznił życie codzienne w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Częstochowie, tworząc niezwykły zapis socjalistycznej rzeczywistości tamtych lat.

W jego dorobku znajdują się zdjęcia, które stały się ikonami popkultury i historii. To on portretował Marilyn Monroe na planie filmowym, Jacqueline Kennedy podczas pogrzebu męża czy Richarda Nixona w trakcie słynnej debaty z Nikitą Chruszczowem. Erwitt miał rzadką umiejętność bycia blisko najważniejszych osób swoich czasów, zachowując przy tym intymny charakter ujęć.