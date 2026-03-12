Mistrz decydującego momentu w DSH. Wielka retrospektywa Elliotta Erwitta

Wystawa jest częścią obchodów jubileuszu Domu Spotkań z Historią
Wystawa pod tytułem „Elliott Erwitt. Retrospektywa” to zbiór niemal 130 prac artysty, który urodził się w Paryżu, a sławę zdobył w Stanach Zjednoczonych. Ekspozycja obejmuje przekrój jego twórczości – od zdjęć dokumentujących wielką politykę i celebrytów, po codzienne, pełne humoru sceny z życia zwykłych ludzi. Prace te będzie można oglądać w galerii DSH przy ulicy Karowej 20 od 20 marca do 20 września 2026 roku.
Elliott Erwitt
Elliott Erwitt jako fotoreporter podróżował niemal po wszystkich kontynentach. Do prestiżowej agencji Magnum dołączył w 1953 roku na zaproszenie samego Roberta Capy. W trakcie swojej wieloletniej kariery dwukrotnie odwiedził Polskę na zlecenie magazynu „Time” – w 1959 i 1964 roku. Podczas tych wizyt uwiecznił życie codzienne w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Częstochowie, tworząc niezwykły zapis socjalistycznej rzeczywistości tamtych lat.
W jego dorobku znajdują się zdjęcia, które stały się ikonami popkultury i historii. To on portretował Marilyn Monroe na planie filmowym, Jacqueline Kennedy podczas pogrzebu męża czy Richarda Nixona w trakcie słynnej debaty z Nikitą Chruszczowem. Erwitt miał rzadką umiejętność bycia blisko najważniejszych osób swoich czasów, zachowując przy tym intymny charakter ujęć.
Elliott Erwitt w wiedeńskim centrum fotografii WestLicht. 12 czerwca 2012 roku
Twórczość Erwitta wyróżnia się na tle innych dokumentalistów specyficznym poczuciem humoru i skłonnością do wyłapywania absurdów codzienności. Artysta uważał, że fotografia to przede wszystkim sztuka obserwacji i znajdowanie ciekawych rzeczy w zwyczajnych miejscach.
Szczególne miejsce w jego dorobku zajmują psy. Fotografując czworonogi, Erwitt w błyskotliwy sposób portretował tak naprawdę ich właścicieli i ludzką naturę. To właśnie te zdjęcia, pełne ciepła i dowcipu, należą do najbardziej lubianych przez publiczność na całym świecie. Kuratorki wystawy, Beata Łyżwa-Sokół i Katarzyna Puchalska, podkreślają, że ekspozycja skupia się na jasnej stronie ludzkiej natury i pięknie ulotnych chwil.
Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi w piątek 20 marca. Z kolei na weekend 21-22 marca zaplanowano wydarzenia towarzyszące. Głównym punktem programu będzie oprowadzanie kuratorskie, które odbędzie się w niedzielę 22 marca o godz. 13. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o technice pracy Erwitta oraz o kulisach powstawania jego najsłynniejszych kadrów.
Wystawa jest częścią obchodów jubileuszu Domu Spotkań z Historią i stanowi rzadką okazję do obcowania z tak dużą liczbą oryginalnych odbitek pochodzących bezpośrednio z archiwum Magnum Photos.