4.6°C
1019.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Mistrz decydującego momentu w DSH. Wielka retrospektywa Elliotta Erwitta

Publikacja: 12.03.2026 07:50

Wystawa jest częścią obchodów jubileuszu Domu Spotkań z Historią

Wystawa jest częścią obchodów jubileuszu Domu Spotkań z Historią

Foto: mat. pras.

M.B.
Dom Spotkań z Historią świętuje swoje 20. urodziny w wyjątkowy sposób. Już w marcu warszawiacy zobaczą pierwszą w Polsce tak obszerną wystawę legendarnego fotografa agencji Magnum, który przez siedem dekad dokumentował najważniejsze wydarzenia świata.

Wystawa pod tytułem „Elliott Erwitt. Retrospektywa” to zbiór niemal 130 prac artysty, który urodził się w Paryżu, a sławę zdobył w Stanach Zjednoczonych. Ekspozycja obejmuje przekrój jego twórczości – od zdjęć dokumentujących wielką politykę i celebrytów, po codzienne, pełne humoru sceny z życia zwykłych ludzi. Prace te będzie można oglądać w galerii DSH przy ulicy Karowej 20 od 20 marca do 20 września 2026 roku.

Elliott Erwitt

Elliott Erwitt

Foto: Alessio Jacona

Świadek historii i polskie akcenty

Elliott Erwitt jako fotoreporter podróżował niemal po wszystkich kontynentach. Do prestiżowej agencji Magnum dołączył w 1953 roku na zaproszenie samego Roberta Capy. W trakcie swojej wieloletniej kariery dwukrotnie odwiedził Polskę na zlecenie magazynu „Time” – w 1959 i 1964 roku. Podczas tych wizyt uwiecznił życie codzienne w Warszawie, Krakowie, Gdańsku czy Częstochowie, tworząc niezwykły zapis socjalistycznej rzeczywistości tamtych lat.

W jego dorobku znajdują się zdjęcia, które stały się ikonami popkultury i historii. To on portretował Marilyn Monroe na planie filmowym, Jacqueline Kennedy podczas pogrzebu męża czy Richarda Nixona w trakcie słynnej debaty z Nikitą Chruszczowem. Erwitt miał rzadką umiejętność bycia blisko najważniejszych osób swoich czasów, zachowując przy tym intymny charakter ujęć.

Elliott Erwitt w wiedeńskim centrum fotografii WestLicht. 12 czerwca 2012 roku

Elliott Erwitt w wiedeńskim centrum fotografii WestLicht. 12 czerwca 2012 roku

Foto: Alfred Weidinger

Reklama
Reklama

Humor i psy jako lustro człowieka

Twórczość Erwitta wyróżnia się na tle innych dokumentalistów specyficznym poczuciem humoru i skłonnością do wyłapywania absurdów codzienności. Artysta uważał, że fotografia to przede wszystkim sztuka obserwacji i znajdowanie ciekawych rzeczy w zwyczajnych miejscach.

Szczególne miejsce w jego dorobku zajmują psy. Fotografując czworonogi, Erwitt w błyskotliwy sposób portretował tak naprawdę ich właścicieli i ludzką naturę. To właśnie te zdjęcia, pełne ciepła i dowcipu, należą do najbardziej lubianych przez publiczność na całym świecie. Kuratorki wystawy, Beata Łyżwa-Sokół i Katarzyna Puchalska, podkreślają, że ekspozycja skupia się na jasnej stronie ludzkiej natury i pięknie ulotnych chwil.

Polecane
Koszt wystawy obejmował projekt za 5 400 zł brutto i wykonanie z montażem za 17 835 zł brutto
wystawa
Fotografie burmistrzów za 23 tys. zł. „To autopromocja jednego samorządowca”

Zaproszenie na weekend otwarcia

Oficjalne otwarcie wystawy nastąpi w piątek 20 marca. Z kolei na weekend 21-22 marca zaplanowano wydarzenia towarzyszące. Głównym punktem programu będzie oprowadzanie kuratorskie, które odbędzie się w niedzielę 22 marca o godz. 13. To doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o technice pracy Erwitta oraz o kulisach powstawania jego najsłynniejszych kadrów.

Wystawa jest częścią obchodów jubileuszu Domu Spotkań z Historią i stanowi rzadką okazję do obcowania z tak dużą liczbą oryginalnych odbitek pochodzących bezpośrednio z archiwum Magnum Photos.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Fragment obrazu Pierre’a-Auguste’a Renoira "Pejzaż z rzeką" z 1910 roku
do 19 marca

Renoir i polscy mistrzowie. Przed aukcją w Desa Unicum

Fundacja Beksiński zdołała zgromadzić w jednym miejscu prace pochodzące z dziesięciu prestiżowych in
do 15 marca

Obraz Beksińskiego odnaleziony po pół wieku. Zostało kilka dni

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy zakupić bilet wstępu do parku.
21-22 marca

Wiosna w kolorach tulipanów w Wilanowie

Stanisław Staszic (1755-1826)
do 13 marca

Wystawa o człowieku, który chciał być użyteczny

Plakat wystawy „Leonardo versus Michał Anioł - pojedynek gigantów Renesansu”
do 14 czerwca

Leonardo da Vinci i Michał Anioł stoczą immersyjny pojedynek

Stanisław Ciok w Starej Galerii ZPAF – reporterska historia i bezsenna cisza
do 8 marca

Stanisław Ciok w Starej Galerii ZPAF – reporterska historia i bezsenna cisza

Rzeźby z malowanego fajansu lat 20. i 30. XX wieku Wytwórni Fajansu w Pacykowie. Na pierwszym planie
do 12 lutego

Zakopane w sercu stolicy. Fenomen stylu zakopiańskiego

Fotograf wykorzystał technikę wielokrotnej ekspozycji naświetlania w klatce, posiłkując się zdjęciam
do 30 kwietnia

W Promieniach Dwudziestolecia. Cienie przeszłości, refleksy teraźniejszości

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA