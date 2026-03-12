4.6°C
Aktywne mieszkanki wracają na maty. Rusza nowa edycja FIT 45 plus na Ursynowie

Publikacja: 12.03.2026 07:15

Tegoroczna edycja wystartuje 23 marca i potrwa aż do 4 grudnia, z przerwą na okres wakacyjny.

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkanki Ursynowa mogą już szykować sportowe stroje. Ruszają zapisy do popularnego programu bezpłatnych zajęć fitness, który od lat przyciąga amatorki zdrowego stylu życia i wspólnej aktywności fizycznej w lokalnym gronie.

Program realizowany ze środków Dzielnicy Ursynów to propozycja dla kobiet w wieku od 45 do 65 lat. W dwóch punktach – Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul. Kajakowej oraz Szkole Podstawowej nr 16 – górna granica wieku została podniesiona, co pozwala na udział paniom do 75. roku życia. Tegoroczna edycja wystartuje 23 marca i potrwa aż do 4 grudnia, z przerwą na okres wakacyjny.

Kiedy i jak się zapisać

Rekrutacja odbędzie się w weekend 14 i 15 marca. Warto pamiętać, że każda chętna osoba może zapisać się tylko do jednej, wybranej grupy. Formularz internetowy na stronie trainingzone.pl/wydarzenie/fit-45/ zostanie uruchomiony w sobotę o godz. 8 i będzie aktywny do niedzieli do godz. 20.

Dla osób, które nie korzystają z internetu, przewidziano możliwość zapisu telefonicznego pod numerem 577 223 309. Konsultanci będą czekać na zgłoszenia w sobotę i niedzielę w godz. 10-14. Organizatorzy podkreślają, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli chętnych będzie więcej niż miejsc, o składzie grup zadecyduje losowanie.

Logistyka i harmonogram zajęć

Treningi będą odbywać się w siedmiu lokalizacjach na terenie całej dzielnicy. Grupy liczą zazwyczaj od 15 do 20 osób, co pozwala na komfortowe ćwiczenia pod okiem instruktora.

Zajęcia zaplanowano w następujących miejscach:

  • DOK Ursynów (ul. Kajakowa 12B) – poniedziałki i środy rano,
  • SP nr 330 (ul. Mandarynki 1) – poniedziałki i środy wieczorem,
  • SP nr 96 (ul. Sarabandy 16/22) – środy i piątki wieczorem,
  • SP nr 81 (ul. Puszczyka 6) – środy i piątki wieczorem,
  • SP nr 343 (ul. Kopcińskiego 7) – wtorki i czwartki wieczorem,
  • Przedszkole nr 351 (ul. Warchałowskiego 4) – środy wieczorem,
  • SP nr 16 (ul. Wilczy Dół 4) – piątki po południu.

Przygotowanie do pierwszego treningu

Po zakończeniu zapisów, do 19 marca uczestniczki otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowania się do grupy lub informacją o wpisaniu na listę rezerwową. Jeśli zostaną wolne miejsca, dodatkowy nabór zostanie ogłoszony na stronie urzędu dzielnicy między 23 a 27 marca.

Na pierwsze zajęcia należy zabrać dokument tożsamości w celu weryfikacji danych. Panie, które zapisywały się telefonicznie, będą proszone o podpisanie na miejscu niezbędnych oświadczeń dotyczących stanu zdrowia i regulaminu. Do torby sportowej, poza dobrym humorem, warto spakować matę do ćwiczeń, wodę, ręcznik oraz obuwie na zmianę.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

