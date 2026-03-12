Aktywne mieszkanki wracają na maty. Rusza nowa edycja FIT 45 plus na Ursynowie

Mieszkanki Ursynowa mogą już szykować sportowe stroje. Ruszają zapisy do popularnego programu bezpłatnych zajęć fitness, który od lat przyciąga amatorki zdrowego stylu życia i wspólnej aktywności fizycznej w lokalnym gronie.



Program realizowany ze środków Dzielnicy Ursynów to propozycja dla kobiet w wieku od 45 do 65 lat. W dwóch punktach – Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul. Kajakowej oraz Szkole Podstawowej nr 16 – górna granica wieku została podniesiona, co pozwala na udział paniom do 75. roku życia. Tegoroczna edycja wystartuje 23 marca i potrwa aż do 4 grudnia, z przerwą na okres wakacyjny.

Reklama Reklama

Kiedy i jak się zapisać

Rekrutacja odbędzie się w weekend 14 i 15 marca. Warto pamiętać, że każda chętna osoba może zapisać się tylko do jednej, wybranej grupy. Formularz internetowy na stronie trainingzone.pl/wydarzenie/fit-45/ zostanie uruchomiony w sobotę o godz. 8 i będzie aktywny do niedzieli do godz. 20.

Dla osób, które nie korzystają z internetu, przewidziano możliwość zapisu telefonicznego pod numerem 577 223 309. Konsultanci będą czekać na zgłoszenia w sobotę i niedzielę w godz. 10-14. Organizatorzy podkreślają, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli chętnych będzie więcej niż miejsc, o składzie grup zadecyduje losowanie.

Logistyka i harmonogram zajęć

Treningi będą odbywać się w siedmiu lokalizacjach na terenie całej dzielnicy. Grupy liczą zazwyczaj od 15 do 20 osób, co pozwala na komfortowe ćwiczenia pod okiem instruktora.