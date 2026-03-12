Wandale z importu zatrzymani w metrze. Czwórka Hiszpanów poniesie konsekwencje

Policjanci z Bielan ujęli cztery osoby, które w czwartkowe popołudnie doprowadziły do awaryjnego otwarcia drzwi pociągu na stacji Wawrzyszew. Grupa obcokrajowców zdążyła pomalować dwa wagony, zanim została zatrzymana przez służby mundurowe.



Do skandalicznego zdarzenia doszło w środę po godz. 15 na jednej ze stacji linii M1. Sprawcy, działając w porozumieniu, wymusili otwarcie drzwi pociągu, co spowodowało nagłe zatrzymanie składu i przerwę w ruchu. Wykorzystując ten czas, osoby te pomazały przy użyciu sprayów dwa wagony metra. Zaraz po zakończeniu dewastacji grupa próbowała uciec ze stacji i oddalić się w nieznanym kierunku.

Wśród sprawców dewastacji byłą także młoda Hiszpanka Foto: policja

Błyskawiczna akcja bielańskich policjantów

Informacja o incydencie natychmiast trafiła do funkcjonariuszy z Bielan. Policyjny patrol skierowany w ten rejon rozpoczął poszukiwania wandali w okolicach stacji Wawrzyszew. Dzięki szybkim działaniom mundurowi namierzyli i zatrzymali trzech mężczyzn pasujących do rysopisu. W tym samym czasie czwarta osoba biorąca udział w zdarzeniu, kobieta, została ujęta przez czujnego strażnika miejskiego. Także ona została niezwłocznie przekazana w ręce policji.

Sprawcy odpowiedzą za zniszczenie mienia

Wszyscy zatrzymani to obywatele Hiszpanii. W jednostce policji prowadzono z nimi dalsze czynności procesowe. Służby zabezpieczyły materiał dowodowy, w tym nagrania z monitoringu oraz narzędzia, którymi posłużyli się sprawcy do zdewastowania wagonów.