4.6°C
1019.2 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Wandale z importu zatrzymani w metrze. Czwórka Hiszpanów poniesie konsekwencje

Publikacja: 12.03.2026 07:00

Po zakończeniu dewastacji grupa próbowała uciec ze stacji Wawrzyszew i oddalić się w nieznanym kieru

Po zakończeniu dewastacji grupa próbowała uciec ze stacji Wawrzyszew i oddalić się w nieznanym kierunku. Sprawna akcja policjantów uniemożliwiła im ucieczkę.

Foto: policja

M.B.
Policjanci z Bielan ujęli cztery osoby, które w czwartkowe popołudnie doprowadziły do awaryjnego otwarcia drzwi pociągu na stacji Wawrzyszew. Grupa obcokrajowców zdążyła pomalować dwa wagony, zanim została zatrzymana przez służby mundurowe.

Do skandalicznego zdarzenia doszło w środę po godz. 15 na jednej ze stacji linii M1. Sprawcy, działając w porozumieniu, wymusili otwarcie drzwi pociągu, co spowodowało nagłe zatrzymanie składu i przerwę w ruchu. Wykorzystując ten czas, osoby te pomazały przy użyciu sprayów dwa wagony metra. Zaraz po zakończeniu dewastacji grupa próbowała uciec ze stacji i oddalić się w nieznanym kierunku.

Wśród sprawców dewastacji byłą także młoda Hiszpanka

Wśród sprawców dewastacji byłą także młoda Hiszpanka

Foto: policja

Błyskawiczna akcja bielańskich policjantów

Informacja o incydencie natychmiast trafiła do funkcjonariuszy z Bielan. Policyjny patrol skierowany w ten rejon rozpoczął poszukiwania wandali w okolicach stacji Wawrzyszew. Dzięki szybkim działaniom mundurowi namierzyli i zatrzymali trzech mężczyzn pasujących do rysopisu. W tym samym czasie czwarta osoba biorąca udział w zdarzeniu, kobieta, została ujęta przez czujnego strażnika miejskiego. Także ona została niezwłocznie przekazana w ręce policji.

Polecane
Wulgarne napisy i rysunki szpecą niemal wszystkie ściany w centrum miasta
koszty dewastacji
Stolica wandali. Małe szanse, że sprawcy zapłacą za zniszczenia

Sprawcy odpowiedzą za zniszczenie mienia

Wszyscy zatrzymani to obywatele Hiszpanii. W jednostce policji prowadzono z nimi dalsze czynności procesowe. Służby zabezpieczyły materiał dowodowy, w tym nagrania z monitoringu oraz narzędzia, którymi posłużyli się sprawcy do zdewastowania wagonów.

Reklama
Reklama

Za uszkodzenie mienia oraz spowodowanie zakłóceń w pracy metra grożą im surowe konsekwencje prawne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Mieszkańcy Warszawy coraz lepiej rozumieją, czym jest przemoc domowa w stosunku do innych oraz siebi
statystyka

Zauważamy coraz więcej przemocy domowej. Czy mam do czynienia ze wzrostem liczby przypadków?

XXXIII sesja Rady m.st. Warszawy z porządkiem obrad liczącym ponad 70 punktów rozpocznie się o godz.
rada warszawy

Tematy XXIII sesji: Alkohol, przemoc domowa oraz pomoc Ukraińcom

Nie ma natomiast możliwości relokacji odłowionych żywych dzików
zwierzę warszawskie

Dziki problem Warszawy. Czy można go rozwiązać?

Dzięki działaniom operacyjnym prowadzonym we współpracy z Komendą Stołeczną Policji, funkcjonariusze
bezpieczeństwo

Strzały przy ulicy Marszałkowskiej. Policja zatrzymała 43-latka

Wykonawcą została grupa firm tworzących konsorcjum: Polimex Infrastruktura (lider), Polimex Mostosta
infrastruktura sportowa

Modernizacja Ośrodka Namysłowska rusza. Jest umowa na pierwszy etap inwestycji

Jednodniowa wycieczka za miasto nie wymaga samochodu ani długiego planowania. Wystarczy bilet, wygod
turystyka lokalna

„Koleją do Natury” wraca na Mazowsze. Pociągiem na zielone szlaki

Zmiany miałyby polegać na umożliwieniu wjazdu do Strefy Czystego Transportu samochodom, które został
przed radą warszawy

Strefa Czystego Transportu wraca pod obrady Rady Warszawy

Funkcjonariusze pojawili się pod budynkiem zlokalizowanym między placem Konstytucji a placem Zbawici
bezpieczeństwo

Incydent przy placu Zbawiciela. Ktoś ostrzelał warszawskie liceum

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA