Życie Warszawy
Nowy chodnik przy Mołdawskiej. Zmiany dla pieszych na Ochocie

Publikacja: 14.03.2026 07:40

Stare, zniszczone elementy zostaną zastąpione nowymi betonowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.

Foto: mat. pras.

M.B.
Mieszkańcy zyskają wygodne i bezpieczne dojście do Parku Forty Korotyńskiego. Ruszył remont zniszczonej nawierzchni przy ulicy Mołdawskiej, który potrwa około dwóch tygodni i odmieni estetykę tej części dzielnicy.

Drogowcy rozpoczęli prace na odcinku między ulicami Korotyńskiego a Bohdanowicza. To istotny ciąg komunikacyjny, z którego codziennie korzystają spacerowicze oraz osoby zmierzające do pobliskich terenów zielonych. Do tej pory stan techniczny tego fragmentu budził zastrzeżenia – piesi musieli omijać popękane płyty i fragmenty ułożone z nieregularnej kostki.

Standardowe płyty zamiast pęknięć

W ramach inwestycji odnowionych zostanie około 170 m2 nawierzchni. Stare, zniszczone elementy zostaną zastąpione nowymi betonowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.

Wykonawca zajmie się również wymianą podbudowy, co ma zapewnić trwałość chodnika na kolejne lata

Foto: mat. pras.

Remont nie ograniczy się jedynie do warstwy zewnętrznej. Wykonawca zajmie się również wymianą podbudowy, co ma zapewnić trwałość chodnika na kolejne lata i zapobiec jego ponownemu osiadaniu czy pękaniu.

Zmiany w organizacji ruchu

Realizacja prac wiąże się z czasowymi niedogodnościami dla pieszych. Odcinek po stronie Parku Forty Korotyńskiego został tymczasowo wyłączony z użytkowania. Osoby poruszające się w tej okolicy proszone są o korzystanie z chodnika po przeciwnej stronie ulicy. Na miejscu pojawiło się już odpowiednie oznakowanie, do którego warto się stosować, aby zachować pełne bezpieczeństwo w rejonie robót.

Polecane
Jezdnia jest pełna ubytków, a dużą jej część pokrywa przestarzała i zniszczona trylinka.
remont
Nowe oblicze Jagiellońskiej. Rusza kolejny etap przebudowy

Kontynuacja miejskich działań

Modernizacja przy Mołdawskiej to element szerszego planu poprawy infrastruktury w Warszawie. Drogowcy przypominają, że dbają o komfort pieszych zarówno przy dużych projektach, jak i mniejszych, lokalnych inwestycjach. Podobne prace toczą się obecnie między innymi przy ulicy Żytniej oraz na ulicy Grenadierów, gdzie robotnicy wrócili po przerwie zimowej. Statystyki pokazują skalę tych działań – tylko w ubiegłym roku w stolicy wyremontowano lub wybudowano ponad 41 tys. m2 chodników.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nowe rozkłady pojawią się w przystankowych gablotach w nocy z piątku na sobotę
komunikacja szynowa

Od soboty nowe rozkłady jazdy tramwajów. Zmiany obejmą całą Warszawę

W ubiegłym roku na terenie Warszawy prowadzone były kontrole pojazdów elektrycznych poruszających si
z perspektywy siodełka

Kurierzy rowerowi zagrażają pieszym? Radny pyta o reakcję miasta

Na peronach 3 i 4 pasażerowie mogą już korzystać ze schodów ruchomych, wind oraz nowych wiat chronią
infrastruktura kolejowa

Historia na ścianach i szybsze przesiadki. Nowy tunel na Warszawie Gdańskiej prawie gotowy

Pociągi poprowadzą miedzy innymi lokomotywa EP05-23, znana jako Czesio, a także popularne Siódemki,
kolej retro

Nieśpieszny rusza do Zakopanego z Dworca Głównego już 17 kwietnia

Inaczej pojadą także składy linii 24. Od skrzyżowania z ulicą Radiową skierują się one przez Powstań
remont na torach

Zmiany na Bemowie. Tramwaje pojadą inaczej przez dwa tygodnie

Nad sprawnym przebiegiem imprezy i bezpieczeństwem uczestników będą czuwali policjanci oraz służby p
impreza masowa

Biegacze opanują Bemowo. Druga edycja BeMore5K w niedzielę

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wykonawca rozpoczyna intensywne działania na powierzchni.
przebudowa

Budowa trasy tramwajowej na Ochocie wkracza w kolejny etap

Do testów wybrano elektryczny zespół trakcyjny serii EN97 wyprodukowany przez firmę PESA Bydgoszcz u
kolej

Pierwszy autonomiczny pociąg w Polsce na torach WKD? PKP z przełomowym projektem

