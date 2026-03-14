Nowy chodnik przy Mołdawskiej. Zmiany dla pieszych na Ochocie

Stare, zniszczone elementy zostaną zastąpione nowymi betonowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.
Drogowcy rozpoczęli prace na odcinku między ulicami Korotyńskiego a Bohdanowicza. To istotny ciąg komunikacyjny, z którego codziennie korzystają spacerowicze oraz osoby zmierzające do pobliskich terenów zielonych. Do tej pory stan techniczny tego fragmentu budził zastrzeżenia – piesi musieli omijać popękane płyty i fragmenty ułożone z nieregularnej kostki.
W ramach inwestycji odnowionych zostanie około 170 m2 nawierzchni. Stare, zniszczone elementy zostaną zastąpione nowymi betonowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.
Wykonawca zajmie się również wymianą podbudowy, co ma zapewnić trwałość chodnika na kolejne lata
Remont nie ograniczy się jedynie do warstwy zewnętrznej. Wykonawca zajmie się również wymianą podbudowy, co ma zapewnić trwałość chodnika na kolejne lata i zapobiec jego ponownemu osiadaniu czy pękaniu.
Realizacja prac wiąże się z czasowymi niedogodnościami dla pieszych. Odcinek po stronie Parku Forty Korotyńskiego został tymczasowo wyłączony z użytkowania. Osoby poruszające się w tej okolicy proszone są o korzystanie z chodnika po przeciwnej stronie ulicy. Na miejscu pojawiło się już odpowiednie oznakowanie, do którego warto się stosować, aby zachować pełne bezpieczeństwo w rejonie robót.
Modernizacja przy Mołdawskiej to element szerszego planu poprawy infrastruktury w Warszawie. Drogowcy przypominają, że dbają o komfort pieszych zarówno przy dużych projektach, jak i mniejszych, lokalnych inwestycjach. Podobne prace toczą się obecnie między innymi przy ulicy Żytniej oraz na ulicy Grenadierów, gdzie robotnicy wrócili po przerwie zimowej. Statystyki pokazują skalę tych działań – tylko w ubiegłym roku w stolicy wyremontowano lub wybudowano ponad 41 tys. m2 chodników.