Nowy chodnik przy Mołdawskiej. Zmiany dla pieszych na Ochocie

Mieszkańcy zyskają wygodne i bezpieczne dojście do Parku Forty Korotyńskiego. Ruszył remont zniszczonej nawierzchni przy ulicy Mołdawskiej, który potrwa około dwóch tygodni i odmieni estetykę tej części dzielnicy.



Drogowcy rozpoczęli prace na odcinku między ulicami Korotyńskiego a Bohdanowicza. To istotny ciąg komunikacyjny, z którego codziennie korzystają spacerowicze oraz osoby zmierzające do pobliskich terenów zielonych. Do tej pory stan techniczny tego fragmentu budził zastrzeżenia – piesi musieli omijać popękane płyty i fragmenty ułożone z nieregularnej kostki.

Reklama Reklama

Standardowe płyty zamiast pęknięć

W ramach inwestycji odnowionych zostanie około 170 m2 nawierzchni. Stare, zniszczone elementy zostaną zastąpione nowymi betonowymi płytami o wymiarach 50x50 cm.

Foto: mat. pras.

Remont nie ograniczy się jedynie do warstwy zewnętrznej. Wykonawca zajmie się również wymianą podbudowy, co ma zapewnić trwałość chodnika na kolejne lata i zapobiec jego ponownemu osiadaniu czy pękaniu.

Zmiany w organizacji ruchu

Realizacja prac wiąże się z czasowymi niedogodnościami dla pieszych. Odcinek po stronie Parku Forty Korotyńskiego został tymczasowo wyłączony z użytkowania. Osoby poruszające się w tej okolicy proszone są o korzystanie z chodnika po przeciwnej stronie ulicy. Na miejscu pojawiło się już odpowiednie oznakowanie, do którego warto się stosować, aby zachować pełne bezpieczeństwo w rejonie robót.