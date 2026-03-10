9.3°C
Nowe oblicze Jagiellońskiej. Rusza kolejny etap przebudowy

Publikacja: 10.03.2026 07:55

Jezdnia jest pełna ubytków, a dużą jej część pokrywa przestarzała i zniszczona trylinka.

Foto: mat. pras.

M.B.
Ulica Jagiellońska przejdzie metamorfozę. Ogłoszono przetarg na remont drogi serwisowej przy Akademii Leona Koźmińskiego. Prace obejmą wymianę nawierzchni, chodników oraz modernizację kanalizacji, co poprawi komfort i bezpieczeństwo ruchu.

Drogowcy zintensyfikowali działania mające na celu odnowienie zachodniej strony ulicy Jagiellońskiej. Kluczowym elementem inwestycji jest przebudowa drogi serwisowej oraz modernizacja kanalizacji deszczowej.

Firmy zainteresowane realizacją tego zadania mogą składać swoje oferty do 20 marca. Po wyborze najkorzystniejszej propozycji i podpisaniu dokumentów, wykonawca otrzyma cztery miesiące na sfinalizowanie wszystkich zaplanowanych prac budowlanych.

Koniec z dziurami i starą trylinką

Remontowany odcinek rozciąga się od ulicy Batalionu Platerówek do numeru 57. Obecny stan infrastruktury w tym miejscu pozostawia wiele do życzenia. Jezdnia jest pełna ubytków, a dużą jej część pokrywa przestarzała i zniszczona trylinka.

Nową nawierzchnię zyska chodnik, który obecnie składa się z nieestetycznej mieszanki starych płyt i

Nową nawierzchnię zyska chodnik, który obecnie składa się z nieestetycznej mieszanki starych płyt i kostki brukowej.

Foto: mat. pras.

Zmiany nie ograniczą się jednak tylko do samej jezdni. Odświeżone zostaną również zatoki postojowe oraz progi zwalniające. Nową nawierzchnię zyska chodnik, który obecnie składa się z nieestetycznej mieszanki starych płyt i kostki brukowej.

Współpraca z prywatnymi inwestorami

Modernizacja Jagiellońskiej to proces wielotorowy, w którym uczestniczy zarówno miasto, jak i deweloperzy budujący w sąsiedztwie nowe osiedla. Prywatni inwestorzy, zgodnie z przepisami prawa, mają obowiązek dostosować układ drogowy do potrzeb zwiększonego ruchu generowanego przez nowe budynki. Ich działania obejmują nie tylko drogi dojazdowe, ale także budowę nowoczesnych przejść dla pieszych oraz bezpiecznych przejazdów rowerowych.

Kontynuacja wcześniejszych zmian

Obecne plany to naturalne przedłużenie prac, które wykonano w tej okolicy w poprzednich latach. Wcześniej udało się już odnowić fragment drogi serwisowej na południe od ulicy Zatylnej. Dzięki połączeniu sił sektora publicznego i prywatnego, ulica Jagiellońska staje się coraz bardziej przyjazna dla kierowców, pieszych oraz rowerzystów. Wszystkie te działania mają na celu stworzenie spójnej i bezpiecznej przestrzeni miejskiej, dopasowanej do dynamicznie rozwijającej się zabudowy tej części Warszawy.

