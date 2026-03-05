Wyjątkowa linia tramwajowa z okazji Dnia Kobiet

Warszawianki będą mogły uczcić swoje święto w zabytkowym tramwaju 13N. Bezpłatne przejazdy, drobne upominki od konduktora i sentymentalna podróż przez serce stolicy to główne atrakcje akcji przygotowanej przez ZTM i Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej.



8 marca na warszawskie torowiska wyjedzie specjalna linia K. Obsługiwać ją będzie legendarny skład 13N, przez mieszkańców pieszczotliwie nazywany parówką. Ten charakterystyczny, czerwony wagon jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli dawnej Warszawy, a teraz posłuży jako mobilna przestrzeń świętowania Dnia Kobiet pod hasłem Komunikacja miejska jest kobietą.

Organizatorzy zdecydowali, że linia K nie będzie trzymać się kurczowo co do minuty wyznaczonego harmonogramu. Foto: Tramwaje Warszawskie

Trasa przez najpiękniejsze dzielnice

Wyjątkowy tramwaj będzie poruszał się po pętli łączącej Żoliborz, Śródmieście i Mokotów. Start i meta podróży zaplanowane są przy stacji Metro Marymont. Wagon przejedzie między innymi ulicami Słowackiego, Mickiewicza i Andersa, minie Marszałkowską, a następnie skieruje się w stronę Puławskiej i Rakowieckiej. Powrót na Żoliborz odbędzie się przez Aleję Niepodległości oraz Aleję Jana Pawła II.

Przejazd całą trasą zajmie pasażerom niemal godzinę. To doskonała okazja, by bez pośpiechu przyjrzeć się miastu z perspektywy okien zabytkowego pojazdu.