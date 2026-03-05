1.9°C
Życie Warszawy
Wyjątkowa linia tramwajowa z okazji Dnia Kobiet

Publikacja: 05.03.2026 11:50

Linia K obsługiwana przez zabytkowy tramwaj 13N zwany "parówką" wyjedzie na tory 8 marca

Foto: Tramwaje Warszawskie

M.B.
Warszawianki będą mogły uczcić swoje święto w zabytkowym tramwaju 13N. Bezpłatne przejazdy, drobne upominki od konduktora i sentymentalna podróż przez serce stolicy to główne atrakcje akcji przygotowanej przez ZTM i Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej.

8 marca na warszawskie torowiska wyjedzie specjalna linia K. Obsługiwać ją będzie legendarny skład 13N, przez mieszkańców pieszczotliwie nazywany parówką. Ten charakterystyczny, czerwony wagon jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli dawnej Warszawy, a teraz posłuży jako mobilna przestrzeń świętowania Dnia Kobiet pod hasłem Komunikacja miejska jest kobietą.

Organizatorzy zdecydowali, że linia K nie będzie trzymać się kurczowo co do minuty wyznaczonego harmonogramu.

Foto: Tramwaje Warszawskie

Trasa przez najpiękniejsze dzielnice

Wyjątkowy tramwaj będzie poruszał się po pętli łączącej Żoliborz, Śródmieście i Mokotów. Start i meta podróży zaplanowane są przy stacji Metro Marymont. Wagon przejedzie między innymi ulicami Słowackiego, Mickiewicza i Andersa, minie Marszałkowską, a następnie skieruje się w stronę Puławskiej i Rakowieckiej. Powrót na Żoliborz odbędzie się przez Aleję Niepodległości oraz Aleję Jana Pawła II.

Przejazd całą trasą zajmie pasażerom niemal godzinę. To doskonała okazja, by bez pośpiechu przyjrzeć się miastu z perspektywy okien zabytkowego pojazdu.

Podróż bez sztywnego rozkładu

Organizatorzy zdecydowali, że linia K nie będzie trzymać się kurczowo co do minuty wyznaczonego harmonogramu. Pierwszy odjazd z Metra Marymont zaplanowano po godzinie 10, a kolejne dwa kursy będą odbywać się w odstępach około półtoragodzinnych. Taka formuła ma sprzyjać odprężeniu i podkreślać rekreacyjny charakter wydarzenia.

Dyrektorka Zarządu Transportu Miejskiego, Katarzyna Strzegowska, zaznacza, że parówka będzie poruszać się we własnym tempie, a brak sztywnego rozkładu pozwoli pasażerom cieszyć się jazdą bez stresu typowego dla codziennych dojazdów do pracy.

Upominki i darmowe przejazdy

Najważniejszą informacją dla pasażerek jest fakt, że przejazd linią K jest całkowicie bezpłatny. Dodatkowo w środku będzie można spotkać uprzejmego konduktora, który każdą z pań obdaruje drobnym upominkiem. Choć akcja dedykowana jest kobietom, organizatorzy podkreślają, że w zabytkowym wagonie mile widziani są wszyscy towarzysze podróży.

Wydarzenie jest efektem współpracy warszawskiego ZTM oraz pasjonatów z Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, którzy dbają o to, by techniczna historia stolicy wciąż była żywa i dostępna dla mieszkańców.

Źródło: zyciewarszawy.pl

