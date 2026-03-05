Szybka akcja policji na Bemowie. Rozbito szajkę oszustów działających metodą na policjanta

Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy wyłudzili od seniora oszczędności życia. Dzięki sprawnej operacji kryminalnych udało się odzyskać część gotówki, a podejrzani trafią przed wymiar sprawiedliwości.



Cała historia zaczęła się od telefonu do 89-letniego mieszkańca stolicy. Głos w słuchawce należał do mężczyzny podającego się za funkcjonariusza policji. Oszust przekonywał seniora, że jego pieniądze zgromadzone w banku są zagrożone z powodu spisku pracowników placówki. Aby rzekomo pomóc w schwytaniu przestępców, starszy pan miał współpracować z mundurowymi i pod żadnym warunkiem nie informować personelu banku o celu wypłaty gotówki.

Zmanipulowany mężczyzna, wierząc, że bierze udział w oficjalnej akcji, udał się do banku. Zgodnie z instrukcją wypłacił 25 tysięcy złotych. Następnie, używając ustalonego wcześniej hasła, przekazał pieniądze osobie podającej się za kuriera. Oszuści nie poprzestali na tym i skierowali 89-latka do kolejnej placówki po dalsze środki.

Błyskawiczne zatrzymania w Śródmieściu i na Targówku

Do akcji wkroczyli kryminalni z Bemowa oraz Komendy Stołecznej Policji. Dzięki działaniom operacyjnym szybko ustalili tożsamość podejrzanych. Pierwszych dwóch sprawców w wieku 15 i 17 lat namierzono w jednym z mieszkań w centrum Warszawy. Podczas przeszukania policjanci nie tylko odnaleźli część skradzionych pieniędzy, ale także zabezpieczyli ponad 200 gramów narkotyków, w tym marihuanę i mefedron.