1.9°C
1026.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Szybka akcja policji na Bemowie. Rozbito szajkę oszustów działających metodą na policjanta

Publikacja: 05.03.2026 08:35

Dzięki działaniom operacyjnym policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanych.

Dzięki działaniom operacyjnym policjanci szybko ustalili tożsamość podejrzanych.

Foto: policja

M.B.
Warszawscy funkcjonariusze zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy wyłudzili od seniora oszczędności życia. Dzięki sprawnej operacji kryminalnych udało się odzyskać część gotówki, a podejrzani trafią przed wymiar sprawiedliwości.

Cała historia zaczęła się od telefonu do 89-letniego mieszkańca stolicy. Głos w słuchawce należał do mężczyzny podającego się za funkcjonariusza policji. Oszust przekonywał seniora, że jego pieniądze zgromadzone w banku są zagrożone z powodu spisku pracowników placówki. Aby rzekomo pomóc w schwytaniu przestępców, starszy pan miał współpracować z mundurowymi i pod żadnym warunkiem nie informować personelu banku o celu wypłaty gotówki.

Podczas przeszukania policjanci nie tylko odnaleźli część skradzionych pieniędzy, ale także natrafili na ponad 200 gramów narkotyków

Zmanipulowany mężczyzna, wierząc, że bierze udział w oficjalnej akcji, udał się do banku. Zgodnie z instrukcją wypłacił 25 tysięcy złotych. Następnie, używając ustalonego wcześniej hasła, przekazał pieniądze osobie podającej się za kuriera. Oszuści nie poprzestali na tym i skierowali 89-latka do kolejnej placówki po dalsze środki.

Błyskawiczne zatrzymania w Śródmieściu i na Targówku

Do akcji wkroczyli kryminalni z Bemowa oraz Komendy Stołecznej Policji. Dzięki działaniom operacyjnym szybko ustalili tożsamość podejrzanych. Pierwszych dwóch sprawców w wieku 15 i 17 lat namierzono w jednym z mieszkań w centrum Warszawy. Podczas przeszukania policjanci nie tylko odnaleźli część skradzionych pieniędzy, ale także zabezpieczyli ponad 200 gramów narkotyków, w tym marihuanę i mefedron.

Pierwszych dwóch sprawców w wieku 15 i 17 lat namierzono w jednym z mieszkań w centrum Warszawy.

Pierwszych dwóch sprawców w wieku 15 i 17 lat namierzono w jednym z mieszkań w centrum Warszawy.

Foto: policja

Reklama
Reklama

Niedługo potem funkcjonariusze dotarli do trzeciego członka grupy, kolejnego 17-latka, który ukrywał się na terenie Targówka. Okazało się, że obaj siedemnastolatkowie byli już wcześniej poszukiwani w związku z nakazami doprowadzenia do ośrodków wychowawczych.

Surowe konsekwencje dla młodych sprawców

Zatrzymani usłyszeli zarzuty oszustwa oraz usiłowania oszustwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Jeden z nieletnich odpowie dodatkowo za posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Sąd podjął zdecydowane kroki wobec całej trójki. Dwaj starsi sprawcy zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące, natomiast najmłodszy z nich, decyzją sądu rodzinnego, trafił do schroniska dla nieletnich.

Polecane
Gdy 19-letni „odbierak” pojawił się po zostawiony łup, policjanci natychmiast wkroczyli do akcji.
bezpieczeństwo
Udany pościg na Bielanach. 19-latek w rękach policji

Zgodnie z polskim prawem za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola.

Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa

Przy okazji tego zdarzenia funkcjonariusze ponownie apelują o ostrożność. Przypominają, że prawdziwi policjanci nigdy nie informują telefonicznie o prowadzonych sprawach operacyjnych.

Polecane
Gdy funkcjonariusze weszli pod wskazany adres, zastali tam dwóch młodych mężczyzn w wieku 23 i 24 la
bezpieczeństwo
Fikcyjny policjant i narkotyki na Ursynowie
Reklama
Reklama

Służby mundurowe nigdy też nie proszą obywateli o przekazywanie pieniędzy osobom postronnym ani o przelewanie ich na obce konta bankowe. Każda taka prośba jest pewnym sygnałem, że mamy do czynienia z próbą oszustwa.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Funkcjonariusze przejęli łącznie ponad dwa kilogramy marihuany
bezpieczeństwo

Policjanci na Białołęce przejęli ponad dwa kilogramy marihuany

Domki fińskie w rejonie ul. Johna Lennona
zabytki

Czy podwyżka czynszów zagraża przyszłości zabytkowego osiedla domków fińskich?

O wpis do rejestru willi Glassa zabiegały dwie organizacje: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologi
zabytki

Cztery konstancińskie wille trafiły pod ochronę

Wagon drugiej klasy z lat 80. XX wieku w tradycyjnych oliwkowaych barwach pociągu dalekobieżnego ma
kolej

Niespieszny powrót do tradycji na warszawskich torach

Radni Bemowa poparli projekt uchwały prohibicyjnej jednogłośnie
spożycie alkoholu

Dzielnice opiniują uchwałę prohibicyjną. „KO rozwiązuje problem, który sama stworzyła”

Głównym celem proponowanych zmian jest ułatwienie parkowania mieszkańcom poprzez ograniczenie liczby
poszerzenie SPPN

Nowe zasady parkowania na Mokotowie i we Włochach. Podsumowanie konsultacji

Przestrzeń charakteryzuje się modernistycznym wystrojem z elementami drewna, marmuru i luksferów.
na kawę

Nowa kawiarnia w Domu Partii. Kawa od rana i muzyka na wieczór

28-latek celowo skierował swój samochód w stronę radiowozu i uderzył w niego. Po kolizji oba auta zo
bezpieczeńśtwo ruchu drogowego

Pościg za 28-latkiem. Kierowca opla uderzył w radiowóz

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA