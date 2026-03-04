Uaktualnijmy mapę defibrylatorów AED. Dla wspólnego dobra

Jak sprawdziliśmy, aż siedem defibrylatorów znajduje się na terenie Zamku Królewskiego. – Aktualna mapa defibrylatorów AED dostępnych na terenie Warszawy znajduje się na stronie „Urządzenia AED – Warszawa 19115”. Tam również zamieszczono szczegółowe informacje o dostępności poszczególnych urządzeń – informowała nas w poniedziałek Anna Łobko, rzeczniczka prasowa dzielnicy Śródmieście.

Na mapie na samym Placu Zamkowym widoczne są dwa urządzenia. Jedno pod adresem Plac Zamkowy 4 – w siedzibie Zamku Królewskiego w Warszawie , a drugie pod adresem Plac Zamkowy 2, gdzie mieści się Pałac pod Blachą. Kolejne urządzenie wskazano przy ul. Senatorskiej 11.

AED są, ale nie ma ich na mapie

W środę okazało się, że mapa nie jest aktualna. Są urządzenia – i to miejskie – których na niej nie uwzględniono, choćby te znajdujące się tuż przy Placu Zamkowym, dokładnie w pomieszczeniu ochrony schodów ruchomych na trasie W-Z.

Miasto nie administruje urządzeniami znajdującymi się w budynkach należących do zewnętrznych jednostek

– Defibrylator z apteczką przy schodach na trasie W-Z znajduje się w pomieszczeniu ochrony. Przyznam, że nie udało mi się sprawdzić, od kiedy tam jest. W każdym razie w ostatnich latach nie było potrzeby, by go używać, to znaczy nie doszło tam do tego rodzaju wypadku – przekazał nam Jakub Dybalski z Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

Dodał, że ochroniarze są przeszkoleni w korzystaniu z urządzenia i wiedzą, jak pomóc, jeśli zauważą, że taka pomoc jest potrzebna lub zostaną o niej poinformowani.

Jakub Dybalski zapewnił również, że urządzenie jest regularnie sprawdzane i wkrótce będzie wymieniane – głównie ze względu na baterię, której czas użytkowania określa producent.

Tymczasem, jak sprawdziliśmy w środę po godz. 10, urządzenia nadal nie było na miejskiej mapie. Przedstawiciel ZDM zapewnił, że defibrylator zostanie wkrótce naniesiony, jednak także w środę o godz. 17 wciąż go tam nie było.

Kto odpowiada za aktualność mapy AED?

Wysłaliśmy więc pytania do stołecznego ratusza z prośbą o informację kto odpowiada za mapę i sprawdza jej aktualność w zakresie publicznie dostępnych defibrylatorów AED? Nie otrzymaliśmy jednoznacznej odpowiedzi.

Urzędnicy przesłali nam jedynie swój komunikat. Można w nim przeczytać, że dostępność urządzeń AED można sprawdzić w serwisie Warszawa 19115, a mapa pokazuje, gdzie w mieście znajdują się defibrylatory oraz w jakich godzinach są dostępne.

– Dane o urządzeniach mogą być na bieżąco uzupełniane przez instytucje i właścicieli obiektów – zapewnia Urząd Miasta.

Ratusz podkreśla również, że strona „ułatwia znalezienie urządzenia, które może uratować życie”. Jednocześnie zaznacza: – Miasto nie administruje urządzeniami znajdującymi się w budynkach należących do zewnętrznych jednostek. To właściciele urządzeń wyznaczają godziny dostępności AED.

Urzędnicy dodają, że strona zbiera informacje o urządzeniach montowanych przez różne instytucje, organizacje pozarządowe oraz publiczne i prywatne podmioty.

– Listę urządzeń można aktualizować na bieżąco. Strona daje możliwość samodzielnego dodania urządzenia AED do mapy. Właściciele lub zarządcy obiektów wprowadzają informacje o dokładnej lokalizacji AED oraz godzinach jego dostępności – podkreślają.

W praktyce oznacza to, że jeśli chcemy, by mapa urządzeń ratujących życie była aktualna, musimy zadbać o to sami, bez oglądania się na urzędników.

Setki nowych AED w Warszawie

Stołeczny ratusz przyznaje, że miasto nie ma możliwości odgórnego narzucania zewnętrznym podmiotom określonych godzin dostępności AED ani obowiązku montowania urządzeń na zewnątrz budynków.

– Defibrylatory zlokalizowane wewnątrz obiektów są mniej narażone na kradzieże i wandalizm, a przez to bardziej pewne, gdy trzeba ich użyć – podkreślają urzędnicy.

Zapewniają też, że w budynkach zarządzanych przez samorząd, takich jak urzędy dzielnic, które mają całodobową ochronę, z AED można korzystać również poza godzinami ich otwarcia – urządzenie udostępnią pracownicy ochrony.

W 2025 roku Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, w ramach Budżetu Obywatelskiego, zakupiło 217 automatycznych defibrylatorów zewnętrznych. Z tej liczby 100 urządzeń trafiło do autobusów komunikacji miejskiej, 100 do radiowozów Straż Miejska m.st. Warszawy, a 17 do budynków ekspedycji tramwajowych.

Radiowozy wyposażone w defibrylatory są oznakowane specjalną tabliczką. Urządzenia mają charakter przenośny, dlatego – w zależności od bieżących potrzeb – mogą być codziennie umieszczane w różnych pojazdach.

Dodatkowo w ubiegłym roku SCB ze środków własnych zakupiło kolejnych 149 urządzeń AED. Zostały one przekazane szkołom, przedszkolom, urzędom, bibliotekom oraz innym obiektom użyteczności publicznej na terenie całej Warszawy.