Nowy angiograf w Szpitalu Bródnowskim. Jak poprawi jakość operacji?

W Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim odbyła się dziś (26 lutego) pierwsza operacja z użyciem nowego angiografu. Przeprowadził ją światowej klasy zespół prof. Mirosława Ząbka.



Szpital Bródnowski zakupił angiograf dwupłaszczyznowy z unikalnym oprogramowaniem.

Do czego służy angiograf?

Jest to jedno z najnowocześniejszych urządzeń w Europie do przeprowadzania operacji wewnątrznaczyniowych w mózgu. To również doskonałe narzędzie do diagnostyki patologii naczyń wewnątrzczaszkowych oraz rozpoznawania udarów mózgu.

– Szpital Bródnowski jest jednym z najlepszych ośrodków leczenia patologii wewnątrzczaszkowych. Zakup angiografu jeszcze wzmocnił tę pozycję. Jest to jedna z kluczowych inwestycji i krok milowy w rozwoju nowoczesnej, wysokospecjalistycznej medycyny w regionie, z której będą korzystać nasi mieszkańcy – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Urządzenie zwiększa precyzję i bezpieczeństwo zabiegów wewnątrznaczyniowych, pozwala ograniczyć dawkę promieniowania i ilość podawanego kontrastu. A specjalistyczne oprogramowanie umożliwia szybkie planowanie leczenia u pacjentów z udarem mózgu.