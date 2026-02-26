5.2°C
1027.4 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Nowy angiograf w Szpitalu Bródnowskim. Jak poprawi jakość operacji?

Publikacja: 26.02.2026 16:20

Urządzenie zwiększa precyzję i bezpieczeństwo zabiegów wewnątrznaczyniowych, pozwala ograniczyć dawk

Urządzenie zwiększa precyzję i bezpieczeństwo zabiegów wewnątrznaczyniowych, pozwala ograniczyć dawkę promieniowania i ilość podawanego kontrastu.

Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

rbi
W Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim odbyła się dziś (26 lutego) pierwsza operacja z użyciem nowego angiografu. Przeprowadził ją światowej klasy zespół prof. Mirosława Ząbka.

Szpital Bródnowski zakupił angiograf dwupłaszczyznowy z unikalnym oprogramowaniem.

Do czego służy angiograf?

Jest to jedno z najnowocześniejszych urządzeń w Europie do przeprowadzania operacji wewnątrznaczyniowych w mózgu. To również doskonałe narzędzie do diagnostyki patologii naczyń wewnątrzczaszkowych oraz rozpoznawania udarów mózgu.

– Szpital Bródnowski jest jednym z najlepszych ośrodków leczenia patologii wewnątrzczaszkowych. Zakup angiografu jeszcze wzmocnił tę pozycję. Jest to jedna z kluczowych inwestycji i krok milowy w rozwoju nowoczesnej, wysokospecjalistycznej medycyny w regionie, z której będą korzystać nasi mieszkańcy – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Polecane
Operacja wiązała się z 30-procentowym ryzykiem niepowodzenia, mimo to pani Małgorzata zdecydowała si
terapia
Pacjentka była jednocześnie dawcą i biorcą. Pierwsza w Polsce taka operacja

Urządzenie zwiększa precyzję i bezpieczeństwo zabiegów wewnątrznaczyniowych, pozwala ograniczyć dawkę promieniowania i ilość podawanego kontrastu. A specjalistyczne oprogramowanie umożliwia szybkie planowanie leczenia u pacjentów z udarem mózgu.

Reklama
Reklama

– Tak nowoczesne urządzenie poprawia bezpieczeństwo leczenia, podnosi jego precyzyjność i zwiększa szansę na szybki powrót pacjenta do jego aktywności codziennej i zawodowej – zaznacza prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek.

Pracownia angiograficzna w Szpitalu Bródnowskim

Dzięki zakupowi urządzenia na Oddziale Neurochirurgii powstała jeszcze nowocześniejsza pracownia angiograficzna.

Polecane
Nowocześniejsza płyta lądowiska to pewniejszy transport pacjentów w stanach nagłych
system ratownictwa
Lądowisko na Bródnie przejdzie modernizację. Pieniądze na szybszy ratunek w Warszawie

Pracownia prowadzi pełną diagnostykę i kompleksowe leczenie wewnątrznaczyniowe, w tym zabiegi ratujące życie, takie jak trombektomia mechaniczna w ostrym udarze mózgu, leczenie tętniaków, malformacji naczyniowych czy krwawień śródczaszkowych. Jest wyposażona w stanowisko do anestezji, ultrasonograf do kontroli wkłuć, aparat do pomiaru krzepliwości krwi czy specjalistyczny system informatyczny.

Koszt inwestycji to ponad 9,4 mln zł, z czego ponad 9,2 mln zł przekazał samorząd Mazowsza. Pozostała kwota, czyli prawie 190 tys. zł, to wkład własny szpitala.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Operacja wiązała się z 30-procentowym ryzykiem niepowodzenia, mimo to pani Małgorzata zdecydowała si
terapia

Pacjentka była jednocześnie dawcą i biorcą. Pierwsza w Polsce taka operacja

Oddanie krwi trwa kilkanaście minut, a może komuś podarować całe życie
krwiodawstwo

Zbiórka krwi na Ursynowie. Potrzebna zwłaszcza grupa 0Rh-

Analiza danych NFZ pokazuje, że warszawiacy coraz skuteczniej walczą z chorobami, które przez lata b
raport

Zdrowie warszawiaków. Dekada zmian, sukcesów i nowych wyzwań

Najbliższa akcja krwiodawstwa na warszawskim Mokotowie zaplanowana jest na czwartek, 19 lutego 2026
krwiodawstwo

Podziel się krwią na Mokotowie. Akcja ratowania życia w DK Kadr

Wyniki za rok 2025 wyraźnie wskazują, że stolica umacnia swoją pozycję jako kluczowy ośrodek nowocze
macierzyństwo

Warszawa stolicą dobrych porodów. Trzy szpitale położnicze w krajowym TOP 10

Opieka koordynowana w POZ – jak to wygląda w praktyce?
Materiał Promocyjny

Opieka koordynowana w POZ – jak to wygląda w praktyce?

W 2025 roku specjaliści WUM przeszczepili 22 serca; 7 płuc; 428 wątrób, 240 nerek oraz 16 trzustek.
terapia

60 lat od pierwszej udanej transplantacji nerki. Jak dziś działa uniwersytet medyczny?

Do oddania krwi może zgłosić się każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat.
krwiodawstwo

Podziel się krwią w Ursusie. Punkt pobrań stanie przy urzędzie

Reklama
Reklama
© Copyright by GREMI MEDIA SA