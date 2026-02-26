Nowy angiograf w Szpitalu Bródnowskim. Jak poprawi jakość operacji?

Urządzenie zwiększa precyzję i bezpieczeństwo zabiegów wewnątrznaczyniowych, pozwala ograniczyć dawkę promieniowania i ilość podawanego kontrastu.
Szpital Bródnowski zakupił angiograf dwupłaszczyznowy z unikalnym oprogramowaniem.
Jest to jedno z najnowocześniejszych urządzeń w Europie do przeprowadzania operacji wewnątrznaczyniowych w mózgu. To również doskonałe narzędzie do diagnostyki patologii naczyń wewnątrzczaszkowych oraz rozpoznawania udarów mózgu.
– Szpital Bródnowski jest jednym z najlepszych ośrodków leczenia patologii wewnątrzczaszkowych. Zakup angiografu jeszcze wzmocnił tę pozycję. Jest to jedna z kluczowych inwestycji i krok milowy w rozwoju nowoczesnej, wysokospecjalistycznej medycyny w regionie, z której będą korzystać nasi mieszkańcy – zaznacza marszałek Adam Struzik.
Urządzenie zwiększa precyzję i bezpieczeństwo zabiegów wewnątrznaczyniowych, pozwala ograniczyć dawkę promieniowania i ilość podawanego kontrastu. A specjalistyczne oprogramowanie umożliwia szybkie planowanie leczenia u pacjentów z udarem mózgu.
– Tak nowoczesne urządzenie poprawia bezpieczeństwo leczenia, podnosi jego precyzyjność i zwiększa szansę na szybki powrót pacjenta do jego aktywności codziennej i zawodowej – zaznacza prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek.
Dzięki zakupowi urządzenia na Oddziale Neurochirurgii powstała jeszcze nowocześniejsza pracownia angiograficzna.
Pracownia prowadzi pełną diagnostykę i kompleksowe leczenie wewnątrznaczyniowe, w tym zabiegi ratujące życie, takie jak trombektomia mechaniczna w ostrym udarze mózgu, leczenie tętniaków, malformacji naczyniowych czy krwawień śródczaszkowych. Jest wyposażona w stanowisko do anestezji, ultrasonograf do kontroli wkłuć, aparat do pomiaru krzepliwości krwi czy specjalistyczny system informatyczny.
Koszt inwestycji to ponad 9,4 mln zł, z czego ponad 9,2 mln zł przekazał samorząd Mazowsza. Pozostała kwota, czyli prawie 190 tys. zł, to wkład własny szpitala.