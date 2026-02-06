Opieka koordynowana w POZ – jak to wygląda w praktyce?

Obecnie ten model uległ zmianie. W ramach POZ funkcjonuje opieka koordynowana, która umożliwia dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych już na poziomie przychodni POZ.
Opieka koordynowana działa na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tam, gdzie pacjent trafia najczęściej. Różnica polega na tym, że leczenie nie kończy się na jednej wizycie u lekarza rodzinnego.
Jeśli pacjent choruje przewlekle - na przykład kardiologicznie, diabetologicznie, endokrynologicznie lub pulmonologicznie - lekarz POZ może zaproponować udział w programie opieki koordynowanej. Od tego momentu leczenie przestaje być „poszatkowane” a pacjent dostaje indywidualny plan leczenia (IPOM). Nad jego realizacją czuwa zespół: lekarz rodzinny, specjaliści, pielęgniarka, dietetyk oraz koordynator. Pacjent nie zostaje z tym sam.
Kim jest koordynator?
W praktyce to osoba, która pilnuje porządku w leczeniu. Pomaga umawiać badania, konsultacje, dba o kolejność działań i o to, żeby informacje nie ginęły między wizytami. Dzięki temu pacjent nie musi zastanawiać się, gdzie zadzwonić i co załatwić w pierwszej kolejności.
To szczególnie ważne dla osób, które są pod stałą kontrolą specjalistów oraz regularnie wykonują badania i modyfikują leczenie.
Dla kogo przeznaczona jest opieka koordynowana?
Z opieki koordynowanej mogą skorzystać osoby pełnoletnie, ubezpieczone i chorujące przewlekle w jednym z obszarów objętych programem, które mają złożoną deklarację w przychodni POZ.
Warunkiem jest również wybór przychodni POZ, która realizuje opiekę koordynowaną - nie wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej oferują ten model leczenia.
Ile to kosztuje?
Pacjent nie ponosi żadnych kosztów. Zamiast czekać miesiącami na wizytę do specjalisty możesz korzystać z nich w placówce POZ. Regularne badania, opieka wielu specjalistów oraz edukacja w zakresie chorób sprawia, że także profilaktyka zyskuje na sile, a to wszystko w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
Organizacja opieki koordynowanej w POZ na Mokotowie:
Na terenie Mokotowa opieka koordynowana realizowana jest m.in. w Centrum Medyczne Woronicza 15, gdzie model ten funkcjonuje w ramach świadczeń POZ.
Pacjent zainteresowany udziałem w programie może uzyskać informacje podczas wizyty u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który kwalifikuje do opieki koordynowanej i ustala dalsze postępowanie.
Nasze placówki realizujące opiekę koordynowaną:
● Centrum Medyczne Woronicza, ul. Jana Pawła Woronicza 15 www.cmworonicza.pl
● Przychodnia Ursynowska, ul. Pasaż Ursynowski 3/9 www.przychodniaursynowska.pl
● Przychodnia Jurajska, ul. Jurajska 3/3 www.przychodniajurajska.pl
Opieka koordynowana w POZ to rozwiązanie systemowe, którego zadaniem jest poprawa organizacji leczenia pacjentów z chorobami przewlekłymi. Dla wielu osób oznacza ono bardziej przejrzysty proces diagnostyczny, lepszą ciągłość opieki oraz łatwiejszą współpracę z zespołem medycznym.
Materiał Promocyjny