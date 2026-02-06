Opieka koordynowana w POZ – jak to wygląda w praktyce?

Wizyta u lekarza rodzinnego, następnie skierowanie, długi czas oczekiwania na konsultację specjalistyczną, osobne terminy badań i konieczność samodzielnego planowania kolejnych etapów leczenia - tak przez lata wyglądała ścieżka pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej.



Obecnie ten model uległ zmianie. W ramach POZ funkcjonuje opieka koordynowana, która umożliwia dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz badań diagnostycznych już na poziomie przychodni POZ.

Opieka koordynowana działa na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, czyli tam, gdzie pacjent trafia najczęściej. Różnica polega na tym, że leczenie nie kończy się na jednej wizycie u lekarza rodzinnego.

Jeśli pacjent choruje przewlekle - na przykład kardiologicznie, diabetologicznie, endokrynologicznie lub pulmonologicznie - lekarz POZ może zaproponować udział w programie opieki koordynowanej. Od tego momentu leczenie przestaje być „poszatkowane” a pacjent dostaje indywidualny plan leczenia (IPOM). Nad jego realizacją czuwa zespół: lekarz rodzinny, specjaliści, pielęgniarka, dietetyk oraz koordynator. Pacjent nie zostaje z tym sam.

Kim jest koordynator?

W praktyce to osoba, która pilnuje porządku w leczeniu. Pomaga umawiać badania, konsultacje, dba o kolejność działań i o to, żeby informacje nie ginęły między wizytami. Dzięki temu pacjent nie musi zastanawiać się, gdzie zadzwonić i co załatwić w pierwszej kolejności.