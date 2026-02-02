Warszawscy pacjenci tracą podstawową opiekę zdrowotną. Problemy kolejnych przychodni

Obecnie willa stoi pusta i nieogrzewana, co podczas zimowych mrozów pogłębia degradację murów. Miasto nie ma funduszy na remont i planuje wynająć budynek podmiotowi prywatnemu, który sam sfinansuje prace naprawcze szacowane na miliony złotych. Takie podejście budzi uzasadnione obawy o powstanie kolejnego wieloletniego pustostanu, gdzie wysokie koszty adaptacji skutecznie odstraszą inwestorów.

Kryzys w Centrum – 7 tysięcy pacjentów na walizkach

Problem likwidacji przychodni nie ogranicza się jedynie do problemów technicznych budynków miejskich, co doskonale widać w ścisłym centrum Warszawy. Przykład placówki Centrum Medycznego CMP przy ulicy Chmielnej 14 pokazuje, że zagrożeniem jest również niestabilność najmu komercyjnego.

Według doniesień Gazety „Stołecznej” właściciel prywatnej kamienicy wypowiedział umowę najmu sieci medycznej, co stawia pod znakiem zapytania losy siedmiu tysięcy pacjentów zapisanych tam do lekarza rodzinnego. W Śródmieściu, gdzie wolne przestrzenie spełniające surowe wymogi sanitarne dla przychodni praktycznie nie istnieją, znalezienie nowej lokalizacji graniczy z cudem.

Wygaszenie działalności placówki przy Chmielnej 14 to ogromne wyzwanie logistyczne dla dzielnicy. Pacjenci, w dużej mierze osoby starsze i zamieszkujące okoliczne kamienice, zostają zmuszeni do poszukiwania opieki w innych, już teraz przeciążonych punktach.

Za każdym z nas stoi cierpienie – społeczny opór w Ursusie

W Ursusie walka o dostęp do lekarza przybrała formę otwartego protestu społecznego. Przychodnia „Hipokrates” przy ulicy Sosnkowskiego 18 stała się punktem zapalnym w relacjach między mieszkańcami a urzędnikami dzielnicowymi.

Decyzja o wypowiedzeniu umowy najmu operatorowi placówki wywołała falę oburzenia wśród tysięcy pacjentów, którzy od lat korzystają z pomocy tamtejszych specjalistów. Hasło protestu podkreślające, że za każdą kartoteką medyczną kryje się ludzkie cierpienie, stało się głosem sprzeciwu wobec administracyjnego podejścia do służby zdrowia.

Urzędnicy tłumaczą swoje działania koniecznością uporządkowania spraw własnościowych i złym stanem obiektu, jednak dla pacjentów argumenty te są drugorzędne wobec groźby utraty ciągłości leczenia.