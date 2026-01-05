-6.5°C
Życie Warszawy
Kliniki Chirurgii Serca WUM na Banacha będzie przebudowana

Publikacja: 05.01.2026 16:45

Kliniki Chirurgii Serca WUM na Banacha będzie przebudowana

Foto: mat. pras.

M.B.
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczęło gruntowną przebudowę Kliniki Chirurgii Serca, Klatki Piersiowej i Transplantologii. Inwestycja realizowana na Kampusie Banacha ma na celu unowocześnienie infrastruktury oddziału oraz dostosowanie go do najwyższych standardów leczenia wysokospecjalistycznego.

Umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec grudnia 2025 roku, a zakończenie wszystkich prac przewidziano na połowę 2026 roku.

Szczegóły kontraktu i zakres prac budowlanych

Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Warbud, która zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż. Dokument sygnowali przedstawiciele dyrekcji UCK WUM oraz kadra zarządzająca wykonawcy. Projekt obejmuje modernizację powierzchni około 2250 m2, zlokalizowanej na piątym piętrze budynku B przy ulicy Banacha 1A w Warszawie.

W ramach prac budowlano-instalacyjnych wykonawca przygotuje pełną dokumentację projektową oraz przeprowadzi roboty w czynnych strukturach szpitalnych. Modernizacja dotyczy nie tylko samych pomieszczeń klinicznych, ale również całej infrastruktury technicznej. Wymienione i zmodernizowane zostaną instalacje sanitarne, elektryczne oraz teletechniczne, co jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy oddziału kardiochirurgicznego i transplantologicznego.

Nowoczesna aparatura i wyposażenie medyczne

Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest dostawa i montaż nowoczesnej aparatury medycznej. Dzięki temu klinika zyska narzędzia odpowiadające aktualnym wymogom technologicznym w medycynie. Nowe wyposażenie, w połączeniu z poprawą funkcjonalności przestrzeni, ma bezpośrednio wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz optymalizację warunków pracy personelu medycznego.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

