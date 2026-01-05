Kliniki Chirurgii Serca WUM na Banacha będzie przebudowana

Umowa z wykonawcą została podpisana pod koniec grudnia 2025 roku, a zakończenie wszystkich prac przewidziano na połowę 2026 roku.
Generalnym wykonawcą inwestycji została firma Warbud, która zrealizuje zadanie w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż. Dokument sygnowali przedstawiciele dyrekcji UCK WUM oraz kadra zarządzająca wykonawcy. Projekt obejmuje modernizację powierzchni około 2250 m2, zlokalizowanej na piątym piętrze budynku B przy ulicy Banacha 1A w Warszawie.
W ramach prac budowlano-instalacyjnych wykonawca przygotuje pełną dokumentację projektową oraz przeprowadzi roboty w czynnych strukturach szpitalnych. Modernizacja dotyczy nie tylko samych pomieszczeń klinicznych, ale również całej infrastruktury technicznej. Wymienione i zmodernizowane zostaną instalacje sanitarne, elektryczne oraz teletechniczne, co jest niezbędne dla zapewnienia ciągłości pracy oddziału kardiochirurgicznego i transplantologicznego.
Kluczowym elementem przedsięwzięcia jest dostawa i montaż nowoczesnej aparatury medycznej. Dzięki temu klinika zyska narzędzia odpowiadające aktualnym wymogom technologicznym w medycynie. Nowe wyposażenie, w połączeniu z poprawą funkcjonalności przestrzeni, ma bezpośrednio wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pacjentów oraz optymalizację warunków pracy personelu medycznego.
Inwestycja stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby w zakresie wysokospecjalistycznych procedur chirurgicznych. Odpowiedzialność jednego wykonawcy za cały proces – od projektu, przez budowę, aż po uruchomienie sprzętu – ma zapewnić sprawną realizację i spójność technologiczną oddziału.
Prace modernizacyjne potrwają około pół roku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem oddanie gotowych pomieszczeń do użytkowania planowane jest na czerwiec 2026 roku. Inwestycja ta jest częścią szerszego planu modernizacji zaplecza klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, mającego na celu utrzymanie pozycji lidera w zakresie innowacyjnego leczenia i kształcenia kadr medycznych w Polsce.