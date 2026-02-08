Warszawa stolicą dobrych porodów. Trzy szpitale położnicze w krajowym TOP 10

Opublikowano wyniki prestiżowego rankingu „Gdzie Rodzić po Ludzku 2025”. Warszawa jako jedyne miasto w kraju wprowadziła do ścisłej dziesiątki aż trzy placówki.



Początek lutego 2026 roku przyniósł długo wyczekiwane podsumowanie standardów opieki okołoporodowej w Polsce. Fundacja Rodzić po Ludzku zaprezentowała wyniki zestawienia opartego na blisko piętnastu tysiącach ankiet wypełnionych przez kobiety w ramach akcji Głos Matek. Dane te mają szczególne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia, ponieważ nie wynikają z subiektywnych ocen ekspertów czy audytów dokumentacji medycznej, lecz stanowią bezpośredni zapis doświadczeń pacjentek z sal porodowych. Wyniki za rok 2025 wyraźnie wskazują, że stolica umacnia swoją pozycję jako kluczowy ośrodek nowoczesnego położnictwa.

Sukces Ursynowa w krajowej elicie

Szczególną uwagę opinii publicznej przyciągnął wynik warszawskiego Szpitala Południowego. Jak informuje portal haloursynow.pl, ta stosunkowo nowa miejska placówka zdołała wywalczyć miejsce w prestiżowym zestawieniu TOP 10 Polska. To wyróżnienie potwierdza, że inwestycje w infrastrukturę oraz zarządzanie nastawione na podmiotowość pacjentki przynoszą wymierne efekty. Kobiety rodzące na Ursynowie szczególnie wysoko oceniły profesjonalizm personelu, empatię oraz głębokie poszanowanie intymności. Wysoka pozycja w rankingu znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w statystykach demograficznych placówki. W całym 2025 roku na świat przyszło tam 2007 dzieci, a dynamika narodzin nie słabnie, o czym świadczy fakt, że już w pierwszych dniach lutego 2026 roku w szpitalu powitano dwusetnego maluszka urodzonego w nowym roku kalendarzowym.

Warszawskie trio na szczycie zestawienia

Warszawa jako jedyna metropolia w kraju może poszczycić się obecnością aż trzech szpitali w ogólnopolskiej pierwszej dziesiątce. Obok wspomnianej placówki z Ursynowa, w ścisłej elicie utrzymały się dwa inne ośrodki o ugruntowanej renomie. Pierwszym z nich jest Szpital Medicover w Wilanowie, który od lat wyznacza standardy w zakresie komfortu oraz profesjonalnego wsparcia laktacyjnego. Pacjentki doceniają tam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa oraz dbałość o kontakt skóra do skóry bezpośrednio po narodzinach. Drugim filarem warszawskiego sukcesu jest Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego. Ta publiczna placówka o wysokim stopniu referencyjności udowadnia, że można skutecznie łączyć skomplikowaną opiekę medyczną z elastycznym podejściem do planu porodu i promocją aktywnych metod rodzenia. W zestawieniu regionalnym dla Mazowsza, obok stołecznych liderów, wysoką notę przekraczającą osiemdziesiąt trzy punkty uzyskał również Radomski Szpital Specjalistyczny.

Fundamenty wysokiej oceny jakości opieki

Wysokie noty warszawskich porodówek nie są dziełem przypadku, lecz wynikiem systematycznego wdrażania standardów wypracowanych przez Fundację Rodzić po Ludzku. Kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie w 2025 roku okazał się dostęp do skutecznych metod łagodzenia bólu, zarówno tych farmakologicznych, jak i naturalnych. Pacjentki w swoich ankietach wskazywały, że najważniejszym aspektem opieki pozostaje jednak relacja z personelem medycznym. Szpitale, które znalazły się w czołówce, to miejsca, w których głos kobiety jest słyszany, a jej preferencje dotyczące przebiegu porodu są realnie uwzględniane przez położne i lekarzy.