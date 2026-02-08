Warszawa stolicą dobrych porodów. Trzy szpitale położnicze w krajowym TOP 10

Wyniki za rok 2025 wyraźnie wskazują, że stolica umacnia swoją pozycję jako kluczowy ośrodek nowoczesnego położnictwa
Początek lutego 2026 roku przyniósł długo wyczekiwane podsumowanie standardów opieki okołoporodowej w Polsce. Fundacja Rodzić po Ludzku zaprezentowała wyniki zestawienia opartego na blisko piętnastu tysiącach ankiet wypełnionych przez kobiety w ramach akcji Głos Matek. Dane te mają szczególne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia, ponieważ nie wynikają z subiektywnych ocen ekspertów czy audytów dokumentacji medycznej, lecz stanowią bezpośredni zapis doświadczeń pacjentek z sal porodowych. Wyniki za rok 2025 wyraźnie wskazują, że stolica umacnia swoją pozycję jako kluczowy ośrodek nowoczesnego położnictwa.
Szczególną uwagę opinii publicznej przyciągnął wynik warszawskiego Szpitala Południowego. Jak informuje portal haloursynow.pl, ta stosunkowo nowa miejska placówka zdołała wywalczyć miejsce w prestiżowym zestawieniu TOP 10 Polska. To wyróżnienie potwierdza, że inwestycje w infrastrukturę oraz zarządzanie nastawione na podmiotowość pacjentki przynoszą wymierne efekty. Kobiety rodzące na Ursynowie szczególnie wysoko oceniły profesjonalizm personelu, empatię oraz głębokie poszanowanie intymności. Wysoka pozycja w rankingu znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w statystykach demograficznych placówki. W całym 2025 roku na świat przyszło tam 2007 dzieci, a dynamika narodzin nie słabnie, o czym świadczy fakt, że już w pierwszych dniach lutego 2026 roku w szpitalu powitano dwusetnego maluszka urodzonego w nowym roku kalendarzowym.
Warszawa jako jedyna metropolia w kraju może poszczycić się obecnością aż trzech szpitali w ogólnopolskiej pierwszej dziesiątce. Obok wspomnianej placówki z Ursynowa, w ścisłej elicie utrzymały się dwa inne ośrodki o ugruntowanej renomie. Pierwszym z nich jest Szpital Medicover w Wilanowie, który od lat wyznacza standardy w zakresie komfortu oraz profesjonalnego wsparcia laktacyjnego. Pacjentki doceniają tam przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa oraz dbałość o kontakt skóra do skóry bezpośrednio po narodzinach. Drugim filarem warszawskiego sukcesu jest Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny przy ulicy Madalińskiego. Ta publiczna placówka o wysokim stopniu referencyjności udowadnia, że można skutecznie łączyć skomplikowaną opiekę medyczną z elastycznym podejściem do planu porodu i promocją aktywnych metod rodzenia. W zestawieniu regionalnym dla Mazowsza, obok stołecznych liderów, wysoką notę przekraczającą osiemdziesiąt trzy punkty uzyskał również Radomski Szpital Specjalistyczny.
Wysokie noty warszawskich porodówek nie są dziełem przypadku, lecz wynikiem systematycznego wdrażania standardów wypracowanych przez Fundację Rodzić po Ludzku. Kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie w 2025 roku okazał się dostęp do skutecznych metod łagodzenia bólu, zarówno tych farmakologicznych, jak i naturalnych. Pacjentki w swoich ankietach wskazywały, że najważniejszym aspektem opieki pozostaje jednak relacja z personelem medycznym. Szpitale, które znalazły się w czołówce, to miejsca, w których głos kobiety jest słyszany, a jej preferencje dotyczące przebiegu porodu są realnie uwzględniane przez położne i lekarzy.
Tegoroczna publikacja wyników odbywa się w trudnym momencie dla polskiej demografii i systemu szpitalnictwa. Fundacja Rodzić po Ludzku zwraca uwagę na narastający problem likwidacji oddziałów położniczych, co jest bezpośrednim skutkiem niskiej liczby urodzeń w wielu regionach. W oficjalnym liście do Ministerstwa Zdrowia twórcy rankingu podkreślają, że decyzje o zamykaniu porodówek często zapadają w oparciu o suche dane ekonomiczne, z pominięciem kryterium jakości opieki. Przykład Warszawy pokazuje jednak, że placówki dbające o standardy "po ludzku" cieszą się niesłabnącym zaufaniem pacjentek, nawet w obliczu niżu demograficznego.
Dla przyszłych matek ranking stanowi przede wszystkim praktyczny drogowskaz ułatwiający podjęcie decyzji o miejscu porodu. Wszystkie szczegółowe dane, obejmujące oceny poszczególnych oddziałów w kategoriach takich jak wsparcie w karmieniu piersią czy warunki lokalowe, są dostępne na portalu gdzierodzic.info. Fundacja zachęca wszystkie kobiety do dalszego dzielenia się swoimi doświadczeniami, ponieważ każda wypełniona ankieta stanowi realny sygnał zwrotny dla dyrekcji szpitali.