Komunikat UW w sprawie przypadków wirusa HAV

Działania te mają na celu ograniczenie szerzenia się wirusa oraz zapewnienie ochrony zdrowia studentów i pracowników poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i nadzoru sanitarnego.
Wirus HAV przenosi się przede wszystkim drogą pokarmową, określaną jako fekalno-oralna, a także poprzez kontakty seksualne. Do zakażenia dochodzi najczęściej w wyniku spożywania żywności z niepewnych źródeł, przez brudne ręce lub kontakt ze skażonymi powierzchniami. Okres inkubacji choroby wynosi od 2 do 6 tygodni i dopiero po tym czasie mogą wystąpić pierwsze objawy.
Władze Uniwersytetu Warszawskiego zobligowały jednostki organizacyjne oraz miejsca zakwaterowania do podjęcia konkretnych kroków profilaktycznych. Do najważniejszych wytycznych należą:
Jednostki są zobowiązane do niezwłocznego raportowania o nowych przypadkach zakażeń do odpowiednich służb uczelnianych.
Osoby przebywające na terenie uczelni powinny monitorować swój stan zdrowia pod kątem wystąpienia specyficznych symptomów. Do objawów wskazujących na zakażenie HAV należą silne osłabienie, gorączka, nudności, bóle brzucha oraz brak apetytu. W późniejszym stadium może pojawić się ciemne zabarwienie moczu, jasny stolec oraz zażółcenie skóry lub białek oczu.
W przypadku podejrzenia choroby zaleca się zrezygnowanie z udziału w zajęciach lub pracy, niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ oraz powiadomienie jednostki organizacyjnej UW drogą mailową.
Kluczowym elementem ochrony pozostaje rygorystyczne przestrzeganie higieny osobistej, zwłaszcza dokładne mycie rąk trwające minimum 20–30 sekund. Zaleca się unikanie korzystania ze wspólnych naczyń bez ich uprzedniego umycia oraz zgłaszanie wszelkich incydentów higienicznych na portierniach.
Uczelnia informuje również o możliwości skorzystania z odpłatnych szczepień ochronnych w placówkach medycznych. Szczepienie poekspozycyjne jest skuteczne do 14 dni od momentu kontaktu z wirusem i może zapobiec zachorowaniu lub znacząco złagodzić przebieg infekcji.