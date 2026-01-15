0.2°C
1021.9 hPa
Życie Warszawy
Reklama

Komunikat UW w sprawie przypadków wirusa HAV

Publikacja: 15.01.2026 11:05

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zobligowały jednostki organizacyjne oraz miejsca zakwaterowania do

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zobligowały jednostki organizacyjne oraz miejsca zakwaterowania do podjęcia konkretnych kroków profilaktycznych

Foto: mat. pras.

M.B.
W związku z potwierdzeniem przypadków zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, władze uczelni wprowadziły wzmożone procedury bezpieczeństwa.

Działania te mają na celu ograniczenie szerzenia się wirusa oraz zapewnienie ochrony zdrowia studentów i pracowników poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i nadzoru sanitarnego.

Charakterystyka wirusa zapalenia wątroby typu A

Wirus HAV przenosi się przede wszystkim drogą pokarmową, określaną jako fekalno-oralna, a także poprzez kontakty seksualne. Do zakażenia dochodzi najczęściej w wyniku spożywania żywności z niepewnych źródeł, przez brudne ręce lub kontakt ze skażonymi powierzchniami. Okres inkubacji choroby wynosi od 2 do 6 tygodni i dopiero po tym czasie mogą wystąpić pierwsze objawy.

Foto: mat. pras.

Procedury bezpieczeństwa wdrożone na uczelni

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zobligowały jednostki organizacyjne oraz miejsca zakwaterowania do podjęcia konkretnych kroków profilaktycznych. Do najważniejszych wytycznych należą:

  • Wielokrotne dezynfekowanie przestrzeni wspólnych, w tym toalet, rączek, poręczy oraz pokoi socjalnych.
  • Zapewnienie stałego dostępu do środków higienicznych, takich jak mydło, ręczniki papierowe oraz płyny dezynfekcyjne.
  • Wprowadzenie wzmożonego nadzoru sanitarnego nad powierzchniami szczególnie narażonymi na dotyk.
  • Ścisła współpraca z Inspektoratem BHP i OP UW oraz stosowanie się do zaleceń Sanepidu.
Reklama
Reklama

Jednostki są zobowiązane do niezwłocznego raportowania o nowych przypadkach zakażeń do odpowiednich służb uczelnianych.

Foto: mat. pras.

Objawy zakażenia i zalecenia dla społeczności akademickiej

Osoby przebywające na terenie uczelni powinny monitorować swój stan zdrowia pod kątem wystąpienia specyficznych symptomów. Do objawów wskazujących na zakażenie HAV należą silne osłabienie, gorączka, nudności, bóle brzucha oraz brak apetytu. W późniejszym stadium może pojawić się ciemne zabarwienie moczu, jasny stolec oraz zażółcenie skóry lub białek oczu.

W przypadku podejrzenia choroby zaleca się zrezygnowanie z udziału w zajęciach lub pracy, niezwłoczny kontakt z lekarzem POZ oraz powiadomienie jednostki organizacyjnej UW drogą mailową.

Polecane
Rewitalizacja pięciokondygnacyjnej kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków, wymagała ścisłej współp
Infrastruktura zdrowotna
Centrum RE-START. Nowa funkcja zabytkowego Szpitala Praskiego

Profilaktyka indywidualna i szczepienia ochronne

Kluczowym elementem ochrony pozostaje rygorystyczne przestrzeganie higieny osobistej, zwłaszcza dokładne mycie rąk trwające minimum 20–30 sekund. Zaleca się unikanie korzystania ze wspólnych naczyń bez ich uprzedniego umycia oraz zgłaszanie wszelkich incydentów higienicznych na portierniach.

Reklama
Reklama

Uczelnia informuje również o możliwości skorzystania z odpłatnych szczepień ochronnych w placówkach medycznych. Szczepienie poekspozycyjne jest skuteczne do 14 dni od momentu kontaktu z wirusem i może zapobiec zachorowaniu lub znacząco złagodzić przebieg infekcji.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Rewitalizacja pięciokondygnacyjnej kamienicy, wpisanej do rejestru zabytków, wymagała ścisłej współp
Infrastruktura zdrowotna

Centrum RE-START. Nowa funkcja zabytkowego Szpitala Praskiego

W ramach programu w roku 2026 prowadzone będą cykle treningu inteligencji emocjonalnej dla młodzieży
zdrowie psychiczne

Młodzi Warszawiacy przejdą Trening Inteligencji Emocjonalnej

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny jest szpitalem miejskim
śledztwo

Śmierć ciężarnej w szpitalu na Madalińskiego. Kontrole instalacji gazów medycznych w warszawskich placówkach

Kliniki Chirurgii Serca WUM na Banacha będzie przebudowana
infrastruktura medyczna

Kliniki Chirurgii Serca WUM na Banacha będzie przebudowana

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest udzielana w ramach ubezpieczenia w NFZ
w nagłych wypadkach

Nagła choroba w Sylwestra i Nowy Rok. Gdzie po pomoc i leki w Warszawie? Lista i adresy

Policjant walczy z nowotworem. Potrzebna krew i osocze
Uwaga! Potrzebna pomoc

Policjant walczy z nowotworem. Potrzebna krew i osocze

Korzyści z odłożenia telefonu na dwa lub trzy dni są wymierne i fizjologiczne.
psychologia

Świąteczny detoks od smartfona? Psycholog wyjaśnia, co warto zrobić

Przeszczepy w klinice są wykonywane od 2017 roku
terapia

Sto przeszczepów szpiku w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama