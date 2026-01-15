Komunikat UW w sprawie przypadków wirusa HAV

W związku z potwierdzeniem przypadków zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, władze uczelni wprowadziły wzmożone procedury bezpieczeństwa.



Działania te mają na celu ograniczenie szerzenia się wirusa oraz zapewnienie ochrony zdrowia studentów i pracowników poprzez rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i nadzoru sanitarnego.

Reklama Reklama

Charakterystyka wirusa zapalenia wątroby typu A

Wirus HAV przenosi się przede wszystkim drogą pokarmową, określaną jako fekalno-oralna, a także poprzez kontakty seksualne. Do zakażenia dochodzi najczęściej w wyniku spożywania żywności z niepewnych źródeł, przez brudne ręce lub kontakt ze skażonymi powierzchniami. Okres inkubacji choroby wynosi od 2 do 6 tygodni i dopiero po tym czasie mogą wystąpić pierwsze objawy.

Foto: mat. pras.

Procedury bezpieczeństwa wdrożone na uczelni

Władze Uniwersytetu Warszawskiego zobligowały jednostki organizacyjne oraz miejsca zakwaterowania do podjęcia konkretnych kroków profilaktycznych. Do najważniejszych wytycznych należą: